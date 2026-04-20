Andata semifinali Europa League: guida alle partite

Nella prima gara d'andata delle semifinali di UEFA Europa League, il Braga affronterà una squadra alla sua prima semifinale, il Freiburg, mentre nella seconda ci sarà una sfida tra due inglesi a Nottingham. Le partite sono in programma giovedì 30 aprile.

Ecco una breve guida alle gare.

Braga - Freiburg

Storia della partita:

Il Braga nel 2011 ha raggiunto la finale di Europa League a Dublino, dove ha perso per 1-0 contro i connazionali del Porto. Da allora sono cambiate molte cose ma, essendo imbattuti da quattro partite casalinghe contro squadre tedesche (3 vittorie e 1 pareggio), gli Arsenalistas hanno i loro buoni motivi per essere ottimisti in vista dell'andata contro il Freiburg.

Sotto la guida di Carlos Vicens (ex vice di Pep Guardiola al Manchester City), il Braga ha ottenuto ottimi risultati in questa Europa League, non da ultimo la vittoria per 4-2 in casa del Real Betis che è valsa la semifinale. Nel loro insolito stadio di casa con due spalti, i portoghesi sono un avversario ostico per chiunque.

Prima di questa stagione, il Freiburg non era mai andato oltre gli ottavi di finale in una competizione europea, ma sotto la guida di Julian Schuster sta ottenendo risultati superiori alle aspettative sia in Bundesliga che in Europa. "È un momento storico", ha dichiarato l'allenatore dopo che la sua squadra ha eliminato il Celta con un punteggio complessivo di 6-1 nei quarti di finale. "Ci siamo goduti il momento, ma non smetteremo di lavorare. È solo il passo successivo. Dobbiamo continuare su questa strada e concentrarci sulle prossime sfide. Questa è la nostra mentalità".

La statistica: il portiere del Freiburg, Noah Atubolu, e il difensore Matthias Ginter, hanno entrambi giocato 1.080 minuti in questa Europa League – più di qualsiasi altro giocatore delle semifinaliste.

Tutti i gol del Braga in Europa League finora

Nottingham Forest - Aston Villa

Storia della partita:

Due club inglesi che distano poco meno di 80 km tra di loro, si affronteranno in questo scontro tutto inglese, entrambe con un palmares europeo di tutto rispetto. Il Forest ha vinto due volte la Coppa dei Campioni sotto la guida del compianto Brian Clough, mentre l’Aston Villa ha conquistato lo stesso trofeo nel 1982 e oggi è allenato da uno specialista della competizione: Unai Emery, vincitore di quattro Europa League (tre con il Sevilla e una con il Villarreal).

"So quanto sia difficile vincere un trofeo europeo", ha detto Emery dopo la vittoria del quarto di finale contro il Bologna. "Le competizioni europee sono molto importanti per noi e mi hanno dato tantissimo nella mia carriera di allenatore. Ora sto cercando di vivere questa esperienza con i giocatori e i tifosi dell'Aston Villa. Anche il Forest ha una storia importante in Europa, perché ha vinto la Coppa dei Campioni come l'Aston Villa, quindi è qualcosa di speciale sia per noi che per loro".

Le squadre hanno pareggiato 1-1 a Nottingham ad aprile in Premier League e, sebbene si trovino in posizioni opposte nella classifica di Premier League, il terzino del Forest Neco Williams è fiducioso. "Sarà una partita davvero difficile", ha detto. "Abbiamo fiducia in noi stessi e consapevolezza della nostra forza, e affronteremo queste partite con l'obiettivo di vincere".

La statistica: Igor Jesus del Nottingham Forest è il miglior marcatore ancora in corsa nella competizione con sette gol. Tuttavia il Villa ha segnato 24 gol in questa edizione contro i 23 del Nottingham nonostante abbia disputato due partite in meno, quindi ci si aspetta una partita ricca di gol e spettacolo.