Confermate le date e gli orari delle semifinali di Europa League

Braga, Freiburg, Nottingham Forest e Aston Villa disputeranno le semifinali di UEFA Europa League.

La finale di Europa League si giocherà mercoledì 20 maggio 2026 al Beşiktaş Park di Istanbul (Turchia).

Braga, Freiburg, Nottingham Forest e Aston Villa hanno superato rispettivamente Real Betis, Celta Vigo, Porto e Bologna ai quarti di finale.