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Confermate le date e gli orari delle semifinali di Europa League

venerdì 17 aprile 2026

Il Braga affronterà il Freiburg e il Nottingham Forest incontrerà l'Aston Villa nelle semifinali di ﻿UEFA Europa League 2025/26.

Le semifinali di UEFA Europa League
Le semifinali di UEFA Europa League

Braga, Freiburg, Nottingham Forest e Aston Villa disputeranno le semifinali di UEFA Europa League.

Semifinali

Andata (giovedì 30 aprile)
Braga - Freiburg 
Nottingham Forest - Aston Villa

Ritorno (Giovedì 7 maggio)
Freiburg - Braga
Aston Villa - Nottingham Forest

Calci di inizio ore 21:00 CET.

La finale di Europa League si giocherà mercoledì 20 maggio 2026 al Beşiktaş Park di Istanbul (Turchia).

Braga, Freiburg, Nottingham Forest e Aston Villa hanno superato rispettivamente Real Betis, Celta Vigo, Porto e Bologna ai quarti di finale.

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