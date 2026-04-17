Confermate le date e gli orari delle semifinali di Europa League
venerdì 17 aprile 2026
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Il Braga affronterà il Freiburg e il Nottingham Forest incontrerà l'Aston Villa nelle semifinali di UEFA Europa League 2025/26.
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Braga, Freiburg, Nottingham Forest e Aston Villa disputeranno le semifinali di UEFA Europa League.
Semifinali
Andata (giovedì 30 aprile)
Braga - Freiburg
Nottingham Forest - Aston Villa
Ritorno (Giovedì 7 maggio)
Freiburg - Braga
Aston Villa - Nottingham Forest
Calci di inizio ore 21:00 CET.
La finale di Europa League si giocherà mercoledì 20 maggio 2026 al Beşiktaş Park di Istanbul (Turchia).
Braga, Freiburg, Nottingham Forest e Aston Villa hanno superato rispettivamente Real Betis, Celta Vigo, Porto e Bologna ai quarti di finale.