Sorteggio ottavi di finale, quarti e semifinali di Europa League: Bologna-Roma, Lille-Aston Villa

Il cammino verso la finale di UEFA Europa League a Istanbul è stato delineato col sorteggio degli ottavi di finale, quarti di finale e semifinali. Il sorteggio è stato effettuato a Nyon, in Svizzera, venerdì 27 febbraio.

Il sorteggio minuto per minuto

Ottavi di finale

Ferencváros (HUN) - Braga (POR)﻿

Panathinaikos (GRE) - Real Betis (ESP)﻿﻿﻿﻿

Genk (BEL) - Freiburg (GER)﻿

Celta (ESP) - Lyon (FRA)﻿

Stuttgart (GER) - Porto (POR)﻿

Nottingham Forest (ENG) - Midtjylland (DEN)﻿

Bologna (ITA) - Roma (ITA)﻿

Lille (FRA) - ﻿Aston Villa (ENG)

Quarti di finale

Ferencváros / Braga - Panathinaikos / Real Betis

Genk / Freiburg - Celta / Lyon

Stuttgart / Porto - Nottingham Forest / Midtjylland

Bologna / Roma - Lille / Aston Villa

Semifinali

Ferencváros/Braga/Panathinaikos/Real Betis - Genk/Freiburg/Celta/Lyon

Stuttgart/Porto/Nottingham Forest/Midtjylland - Bologna/Roma/Lille/Aston Villa

Quando si giocano le partite della fase a eliminazione diretta di Europa League?

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

Che procedura ha seguito il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League?

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale sono stati determinati mediante sorteggio effettuato in conformità con i seguenti principi:

a. Le squadre sono state accoppiate in base alla loro posizione alla fine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, e 7 e 8).

b. Le squadre di ciascuna coppia sono state sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi di finale, contro la vincitrice della fase a eliminazione diretta, la cui posizione era stata determinata dal sorteggio della fase a eliminazione diretta in conformità con il Paragrafo 19.02.

Che procedura ha seguito il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Europa League?

Gli accoppiamenti dei quarti di finale e delle semifinali sono stati determinati secondo l'Allegato B. Le squadre teste di serie, ovvero quelle classificate dal 1° al 4° posto dopo la fase campionato, giocano la partita di ritorno in casa nei quarti di finale, mentre le squadre classificate al 1° e al 2° posto giocano anche la partita di ritorno delle semifinali in casa. Se una squadra testa di serie viene eliminata in qualsiasi turno, la squadra che l'ha eliminata prende il suo posto nel tabellone (ovvero, la classifica ai fini della designazione delle teste di serie non viene ricalcolata dopo ogni turno).

C'è stato un sorteggio per la finale di Europa League?

Poiché le squadre erano state assegnate a un lato del tabellone tramite sorteggio per gli spareggi della fase a eliminazione diretta/ottavi di finale, non è stato effettuato alcun sorteggio per la finale. I vincitori della semifinale sul lato argento del tabellone sono designati come squadra di casa nominale per la finale.