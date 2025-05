Heung-Min Son sulla finale di UEFA Europa League contro il Manchester United

Dal 2015 al 2023, Heung-Min Son ha giocato al fianco di Harry Kane (miglior marcatore di sempre del Tottenham) ed è comunque riuscito a essere nominato Giocatore della Stagione del club tre volte, a dimostrazione delle sue straordinarie prestazioni.

Capitano del club dal 2023, il trentaduenne attaccante continua a dare il buon esempio. Se è vero che il Tottenham ha avuto una stagione complicata a livello nazionale, Son vuole chiuderla in bellezza conquistando il suo primo trofeo con il club.

Conto alla rovescia: le ultime sulla finale

Rappresentare la Repubblica di Corea in Europa

Sono molto grato di essere coreano. Ho sempre voluto dare una buona immagine, per dimostrare che ci sono bravi atleti coreani come me. Penso anche che sono dove sono grazie all'influenza dei coreani che hanno giocato in Europa prima di me.

C'erano grandi giocatori come Cha Bum-Kun, Ji-Sung [Park], Young-Pyo [Lee], Sung-Yueng [Ki] e Chung-Yong Hyung [Lee], che hanno aperto la strada. Mi sono sempre sentito un po' in imbarazzo a essere paragonato a Cha Bum e ad altri giocatori, ma essere menzionato insieme a loro è un grande onore.

Cha Bum-Kun alza la Coppa UEFA con il Leverkusen nel 1988 Getty Images

La sconfitta in finale di UEFA Champions League 2019

Non credo che sarà facile riscattare quella delusione. È un torneo diverso e un'altra opportunità, quindi penso che stavolta giocheremo con una mentalità più solida. Abbiamo sicuramente imparato qualcosa da quella sconfitta.

È molto doloroso vedere l'altra squadra alzare la coppa. Per me è stato difficile perdere una partita così speciale, perché odio perdere.

Heung-Min Son dopo la finale di Champions League del 2019 persa contro il Liverpool Getty Images

Essere capitano degli Spurs Non posso essere sempre perfetto, ma faccio del mio meglio per dimostrare un atteggiamento positivo che possa ispirare i giovani.

Le difficoltà del Tottenham a livello nazionale

È vero che non stiamo andando bene in campionato, ma se avessimo continuato a pensare alla stagione come a una brutta stagione, non saremmo arrivati in finale di Europa League. Ci siamo riusciti perché abbiamo lavorato duramente e i nostri sforzi hanno dato i loro frutti.

Cerco sempre di dare il massimo in ogni partita e mi concentro sul mantenere un buon ritmo. Quando le cose non vanno come previsto, penso a come rimettermi in carreggiata. Mi affido molto alla visualizzazione e all'allenamento mentale per superare quei momenti. È così che sono riuscito a rimanere costante.

Il Manchester United

Rispettiamo sempre i nostri avversari, ma è importante fare ciò che dobbiamo fare. Credo che i giocatori del Manchester United la pensino allo stesso modo. Sarà sicuramente una bella partita, ma sarà difficile.

Ho realizzato tutto nei dieci anni in cui sono stato al Tottenham, tranne una cosa. Ho lavorato duramente per recuperare e ho sempre sognato di vincere un trofeo con questa maglia. Spero solo di poter trasformare questo sogno in realtà.