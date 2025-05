Tottenham - Man Utd: storia della partita

La città spagnola di Bilbao è la sede della finale di UEFA Europa League tutta inglese tra Tottenham Hotspur e Manchester United.

Gli Spurs sono a caccia del primo titolo europeo dal 1984, mentre lo United spera di ripetere il trionfo del 2017 nella seconda finale tutta inglese dell'era dell'Europa League. I vincitori si qualificheranno anche nella fase campionato della prossima UEFA Champions League.

Il Tottenham di Ange Postecoglou ha superato senza troppe difficoltà il Bodø/Glimt in semifinale. Nella gara d'andata, Brennan Johnson ha segnato dopo appena 39 secondi quello che è diventato il gol più veloce in una semifinale di Europa League. Dopo la vittoria casalinga per 3-1, nel ritorno in Norvegia gli inglesi hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Dominic Solanke (63') e Pedro Porro (69'), qualificandosi alla quarta finale della competizione ma la prima nell'era dell'Europa League.

Lo United punta a vincere l'Europa League per la seconda volta quando tornerà all'Estadio de San Mamés appena 20 giorni dopo aver battuto l'Athletic Club 3-0 nello stesso stadio nell'andata della semifinale. I Red Devils si sono imposti anche all'Old Trafford dove hanno vinto 4-1 grazie ai gol di Mason Mount (72', 90'+1'), Casemiro (80') e Rasmus Højlund (85') nel 7-1 complessivo.

Precedenti

Competizioni UEFA

Vittorie Tottenham 1

Vittorie Manchester United 1

Pareggi 0

Gol Tottenham 3

Gol Manchester United 4

Secondo turno di Coppa delle Coppe 1963/64

Tottenham Hotspur - Manchester United 2-0

Manchester United - Tottenham Hotspur 4-1

Il Tottenham è imbattuto da sei partite tra tutte le competizioni contro lo United (V4, P2). In Premier League ha vinto 3-0 all'Old Trafford a settembre e 1-0 in casa a febbraio. Gli Spurs hanno anche vinto 4-3 nei quarti di finale di Coppa di Lega a dicembre.

Complessivamente lo United è in netto vantaggio con 95 vittorie contro le 57 degli Spurs; 52 i pareggi.

Stato di forma

Tottenham Hotspur

Bilancio europeo contro club inglesi: V4 P1 S4 GF12 GS14

L'ultimo incontro del Tottenham con avversari inglesi in competizioni UEFA è stata la finale della UEFA Champions League 2018/19, quando ha perso 2-0 contro il Liverpool all'Estadio Metropolitano di Madrid.

La squadra del nord di Londra ha battuto in finale il Wolverhampton Wanderers nel 1972 nella prima edizione della Coppa UEFA, vincendo tra andata e ritorno per 3-2 (2-1 t, 1-1 c).

Questa è la prima partita a Bilbao del Tottenham in competizioni UEFA. In Europa non ha mai vinto in sette partite giocate in Spagna (P3 S4).

Gli Spurs sono tornati in Europa dopo una stagione di assenza. Si sono classificati al quarto posto della fase campionato (V5 P2 S1), qualificandosi direttamente agli ottavi di finale, dove hanno affrontato l'AZ Alkmaar.

Dopo aver perso 1-0 nell'andata ad Alkmaar, la squadra di Postecoglou ha vinto 3-1 al ritorno, qualificandosi per la prima volta dopo sei anni in un quarto di finale UEFA, dove ha superato i vincitori del 2022 dell'Eintracht Frankfurt (1-1 c, 1-0 t).

Alla nona partecipazione in una semifinale di competizioni UEFA, il Tottenham ha affrontato la rivelazione Bodø/Glimt, battendola complessivamente per 5-1 (3-1 c, 2-0 t) e raggiungendo la sesta finale europea e la quarta di Coppa UEFA/Europa League.

Gli Spurs sono stati il primo club inglese a vincere una competizione UEFA quando hanno sconfitto l'Atlético de Madrid 5-1 nella finale di Coppa delle Coppe 1962/63. È il 22° club diverso a raggiungere la finale di Europa League.

I Lilywhites hanno perso solo due delle ultime 14 partite europee (V9, P3), vincendo quattro delle ultime cinque (P1).

Gli Spurs hanno segnato più gol (342) di qualsiasi altra squadra nella storia della Coppa UEFA/Europa League. La vittoria nel ritorno della semifinale contro il Bodø/Glimt è stata la loro 97esima tra Coppa UEFA ed Europa League, eguagliando il record della competizione detenuto dalla Roma.

Nell'andata dei quarti, Son Heung-min ha collezionato la sua 67esima presenza europea con il Tottenham, raggiungendo l'attuale recordman del club Harry Kane.

Il bilancio del Tottenham ai calci di rigore in competizioni UEFA è V1 S2:

4-3 contro l'Anderlecht, finale di Coppa UEFA 1983/84

5-6 contro PSV Eindhoven, ottavi di finale di Coppa UEFA 2007/08

1-4 contro Basilea, quarti di finale di Europa League 2012/13

Manchester United

Bilancio europeo contro club inglesi: V5 P2 S2 GF13 GS9

Il Manchester United ha incontrato l'ultima volta una connazionale in Europa negli ottavi di finale di Europa League 2015/16, perdendo complessivamente per 1-3 contro il Liverpool (0-2 t, 1-1 c).

Questa è la seconda finale europea tutta inglese dello United. Ha battuto il Chelsea 6-5 ai rigori allo stadio Luzhniki di Mosca nella Champions League 2007/08 dopo l'1-1 dei supplementari.

L'unica precedente finale UEFA dello United giocata in Spagna è stata la celebre vittoria per 2-1 in Champions League contro il Bayern München nel 1999 a Barcellona.

I Red Devils hanno perso solo una volta nelle ultime nove trasferte in Spagna (V5, P3).

La squadra inglese è arrivata terza nella fase campionato con cinque vittorie e tre sconfitte, diventando così l'unica squadra a rimanere imbattuta. Agli ottavi hanno affrontato la Real Sociedad, pareggiando 1-1 in Spagna prima di vincere 4-1 in casa, grazie alla tripletta di Bruno Fernandes.

Il quarto di finale contro il Lyon è stato il 28° dello United in competizioni UEFA, un nuovo record inglese; in precedenza aveva condiviso il record con il Liverpool. Dopo il 2-2 in Francia, nel ritorno gli Spurs hanno vinto in rimonta per 5-4 ai tempi supplementari. Oltre alla girandola di emozioni, quella è stata anche la partita con più gol segnati nell'era dell'Europa League (7-6 tra andata e ritorno).

Questa è la terza presenza dello United in una finale di Europa League; ha battuto l'Ajax 2-0 nel 2016/17 ma perso 10-11 ai rigori contro il Villarreal nel 2020/21 dopo aver pareggiato 1-1. L'obiettivo è quello di diventare la quarta squadra inglese ad aver vinto più Coppe UEFA/Europa League dopo Liverpool (3), Tottenham (2) e Chelsea (2).

Lo United ha perso solo una delle ultime 25 partite di Europa League (V17 P7) ed è l'unica squadra imbattuta in questa competizione con nove vittorie e cinque pareggi in 14 partite.

Solo una delle ultime 65 partite europee dei Red Devils è finita a reti inviolate.

Fernandes è ora il terzo miglior marcatore nella storia dell'Europa League con 27 gol. È a pari merito con Romelu Lukaku e dietro solo a Pierre-Emerick Aubameyang (34) e Radamel Falcao (30).

Fernandes è il capocannoniere di questa edizione con sette gol insieme ad Ayoub El Kaabi dell'Olympiacos e Kasper Høgh del Bodø/Glimt.

Ruben Amorim, che a novembre ha preso il posto di Erik ten Hag sulla panchina dello United, punta a diventare il primo allenatore portoghese a vincere l'Europa League dopo José Mourinho che ci riuscì con lo United nel 2016/17.

Il bilancio dello United ai calci di rigore di competizioni UEFA è V1 S3:

4-5 contro Videoton, quarti di finale di Coppa UEFA 1984/85

3-4 contro il Torpedo Moskva, primo turno di Coppa UEFA 1992/93

6-5 contro il Chelsea, finale di Champions League 2007/08

10-11 contro il Villarreal, finale di Europa League 2020/21

Finali UEFA giocate

Tottenham (V3 S2)

Coppa delle Coppe 1962/63 – V 5-1 contro Atlético de Madrid

Coppa UEFA 1971/72 – V 3-2 contro Wolverhampton Wanderers (2-1 t, 1-1 c)

Coppa UEFA 1973/74 – 2-4 S-4 contro Feyenoord (2-2 c, 0-2 t)

Coppa UEFA 1983/84 – P 2-2 contro Anderlecht dts, V 4-3 dcr (1-1 t, 1-1 c) Champions League 2018/19 – S 0-2 contro Liverpool

Manchester United (V7 S7)

Coppa dei Campioni 1967/68 – V 4-1 dts contro Benfica

Coppa Intercontinentale 1968 – S 1-2 tot. contro Estudiantes (0-1 t, 1-1 c) Coppa delle Coppe 1990/91 – V 2-1 contro Barcelona

Supercoppa 1991 V 1-0 contro Crvena Zvezda

Champions League 1998/99 – V 2-1 contro Bayern München

Supercoppa 1999 – S contro Lazio 0-1

Coppa Intercontinentale 1999 - V 1-0 contro Palmeiras

Champions League 2007/08 – P 1-1 contro Chelsea, V 6-5 dcr)

Supercoppa 2008 – S 1-2 contro Zenit

Champions League 2008/09 – S 0-2 contro Barcelona

Champions League 2010/11 – S 1-3 contro Barcelona

Europa League 2016/17 – V 2-0 contro Ajax

Supercoppa 2017 – S 1-2 contro Real Madrid

Europa League 2020/21 – P 1-1 dts contro Villarreal, S 10-11 dcr)

Collegamenti e curiosità

Christian Eriksen dello United ha trascorso sei stagioni e mezzo al Tottenham tra agosto 2013 e gennaio 2020, collezionando 305 presenze e 69 gol.

Eriksen ha giocato nella sconfitta per 2-0 del Tottenham contro il Liverpool nella finale di Champions League 2018/19.

Hanno giocato insieme:

James Maddison e Harry Maguire (Leicester 2018/19)

Timo Werner e Mason Mount (Chelsea 2020-22)

Mathys Tel e Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt (Bayern 2022-24)

Pedro Porro e Manuel Ugarte (Sporting CP 2021-23)

Cristian Romero e Amad Diallo (Atalanta 2020/21)

Compagni di nazionale:

James Maddison, Dominic Solanke e Harry Maguire, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Mason Mount (Inghilterra)

Mickey van de Ven e Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee (Paesi Bassi)

Dejan Kulusevski e Victor Lindelöf (Svezia)

Cristian Romero e Lisandro Martínez, Alejandro Garnacho (Argentina)

Richarlison e Casemiro (Brasile)

Rodrigo Bentancur e Manuel Ugarte (Uruguay)

Focus sulla finale

Questa è la 16ª finale di Europa League. Le precedenti 15 hanno prodotto 43 gol a una media di 2,87 a partita. Il margine di vittoria più grande è di tre gol: 4-1 del Chelsea contro l'Arsenal nel 2018/19 e 3-0 dell'Atalanta contro il Bayer Leverkusen la scorsa stagione e due volte dell'Atlético de Madrid - contro l'Athletic Club (2012) e il Marsiglia (2018). Il maggior numero di gol segnati in questa partita è cinque: la vittoria per 3-2 del Sevilla sul Dnipro nel 2015, quella per 4-1 del Chelsea nel 2019 e un altro successo per 3-2 del Sevilla nel 2019/20 contro l'Inter.

L'Inghilterra vincerà il quarto titolo di Europa League e il primo da quando il Chelsea ha battuto l'Arsenal in un'altra finale tutta inglese nel 2018/19. Solo cinque paesi hanno trionfato nella competizione: Spagna (sette vittorie), Inghilterra (tre), Portogallo, Germania e Italia (uno a testa).

Nel 2018/19 il Chelsea è diventato il primo club a vincere da imbattuto l'Europa League (V12 P3). Il Villarreal ha emulato quell'impresa nel 2020/21 (1V, P3), così come l'Eintracht nel 2021/22 (V7, P6). Il Manchester United può aggiungersi a quella lista se alza il trofeo; Il Tottenham ha perso due volte.

Non c'è mai stata un'espulsione in finale di Europa League.

Ci sono stati due autogol: nel 2022/23 il pari del Sevilla contro la Roma è arrivato grazie a un'autorete di Gianluca Mancini, mentre il primo è stato segnato da Romelu Lukaku dell'Inter nella sconfitta del 2019/20 contro il Sevilla.

Nella finale di Europa League sono stati assegnati tre rigori, tutti trasformati: da Óscar Cardozo per il Benfica contro il Chelsea nel 2013, Eden Hazard per il Chelsea contro l'Arsenal nel 2019 e Lukaku per l'Inter contro il Sevilla nel 2020.

Quattro finali di Europa League sono state decise ai calci di rigore: vittoria Sevilla per 4-2 contro il Benfica (0-0 nella finale del 2014 a Torino), vittoria Villarreal per 11-10 contro il Manchester United (1-1 nella finale del 2021 a Danzica), vittoria Eintracht per 5-4 contro Rangers (1-1 nella finale del 2022 a Siviglia), vittoria Siviglia 4-1 contro la Roma nella passata edizione.

L'unica altra finale ad essere andata ai supplementari è stata quella inaugurale del 2010, quando l'Atlético ha superato il Fulham per 2-1 ad Amburgo.

Nel 2023/24 Ademola Lookman dell'Atalanta è diventato il primo giocatore a segnare una tripletta in una finale di Europa League. Sette giocatori hanno segnato due gol: Diego Forlán (Atlético 2010), Radamel Falcao (Atlético 2012), Carlos Bacca (Sevilla 2015), Coke (Sevilla 2016), Antoine Griezmann (Atlético 2018), Hazard (Chelsea 2019) e Luuk de Jong (Sevilla 2020).

Falcao è l'unico giocatore ad essere andato in gol in due finali di Europa League, dopo aver aver segnato il gol della vittoria del Porto nel 2011. È anche l'unico ad aver vinto due volte il premio di Player of the Match (2011, 2012).