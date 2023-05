Siviglia - Roma 1-1 (dts, vittoria Siviglia 4-1 dcr): Bounou regala il settimo successo agli specialisti del torneo

La Roma ha perso la finale di UEFA Europa League giocata a Budapest contro gli specialisti del torneo del Siviglia. Dopo l'1-1 resistito anche ai tempi supplementari, ai rigori gli errori di Mancini e Ibañez sono risultati decisivi.

Momenti chiave 12' il tiro di Spinazzola viene parato da Bounou

35' Dybala porta la Roma in vantaggio

45'+6' Rakitić colpisce il palo da fuori area

55' Mancini devia nella propria porta un cross di Navas

68' Ibaňez tira fuori dopo una mischia in area

84' Belotti calcia fuori da distanza ravvicinata

120' Smalling colpisce la traversa

rigori: Bounou para i rigori di Mancini e Ibañez

La partita in breve

L'esultanza di Paulo Dybala per il vantaggio della Roma AFP via Getty Images

Mourinho schiera a sorpresa Dybala dal primo minuto nel 3-4-2-1 della Roma nonostante l'argentino avesse saltato le ultime quattro partite per un problema alla caviglia. I giallorossi approcciano molto bene la finale e creano il primo pericolo con Zeki Çelik: la Joya inventa per Zeki Çelik che con un retropassaggio dal fondo trova l'accorrente Leonardo Spinazzola che tira di prima, ma il marocchino Yassine Bounou è reattivo e respinge.

Il Siviglia sale con il possesso ma fatica a pungere, così al 35' è la Roma a passare: Bryan Cristante recupera un pallone a centrocampo e Gianluca Mancini, con una grande intuizione, lancia Dybala: il controllo della Joya è perfetto, il suo sinistro a incrociare non dà scampo al portiere della squadra andalusa. Per l'ex juventino è il quinto gol nella competizione, il 17esimo stagionale.

Il palo di Ivan Rakitic POOL/AFP via Getty Images

La formazione di José Luis Mendilibar accusa il colpo ma prova a reagire, la chance migliore arriva nell'ultimo dei sette minuti di recupero: Ivan Rakitić, ex centrocampista del Barcellona, colpisce però il palo da fuori area a Rui Patrício battuto.

Nell'intervallo José Luis Mendilibar effettua un doppio cambio mettendo in campo Suso ed Erik Lamela per rendere più imprevedibile la manovra contro una Roma che aveva mantenuto cinque volte la porta inviolata nelle sette precedenti partite di Europa League. L'arcigna difesa della Roma però viene bucata poco dopo, quando su un cross del 37enne Jesùs Navas dalla destra, si fionda Mancini per anticipare En-Nesyri, finendo per deviare nella propria porta il pallone dell'1-1.

Il pari del Siviglia POOL/AFP via Getty Images

Il pareggio non scoraggia la Roma che sfiora il vantaggio con una mischia in area: palla sul secondo palo che viene toccata da Ibañez la sfera resta li per Tammy Abraham che calcia come può, miracolo di Bounou che riesce con la mano di richiamo a parare, la sfera resta nell'area piccola dove Ibañez con un bruttissimo esterno fallisce la ribattuta in rete.

Sul finale i giallorossi arrivano nuovamente a un passo dal gol, questa volta con Andrea Belotti (entrato a partita in corso), che su una punizione a mezz'altezza di Lorenzo Pellegrini, calcia di poco fuori con una conclusione acrobatica.

Nell'ultimo minuto di recupero il Siviglia sfiora il gol della vittoria: errore di Rui Patrício che sul tiro di Suso si lascia scappare il pallone, sulla sfera si fionda En-Nesyri che serve a rimorchio Lamela, fondamentale la chiusura di Matić in area, sulla respinta arriva Fernando che prova il diagonale ma il suo tiro finisce di poco a lato e la partita va ai tempi supplementari.

Le due squadre continuano a sfidarsi a viso aperto in entrambi i tempi dei supplementari, ma il risultato resta fermo sull'1-1 nonostante la traversa di Chris Smalling nei minuti di recupero, mandando la finale ai calci di rigore.

Ai calci di rigore l'eroe della serata è il portiere del Siviglia, Bounou, già protagonista nella vittoria ai rigori negli ottavi dei Mondiali contro la Spagna, che para i tiri di Mancini e Ibañez, regalando il settimo successo nella competizione al Siviglia dopo l'ultimo rigore trasformato da Montiel, già autore del rigore della vittoria dell'Argentina nella finale dei Mondiali.

Siviglia-Roma 1-1 (vittoria Siviglia 4-1 dcr): cronaca testuale e reazioni a caldo



Hankook Player of the Match: Yassine Bounou (Siviglia)

"Le sue parate ai calci di rigore sono stati decisivi per il successo del Siviglia".

Osservatori Tecnici UEFA

Simon Hart, reporter Siviglia

"Il nostro impero" recitava lo striscione esposto nella curva del Siviglia prima della partita. Una dichiarazione sul senso di appartenenza a questo trofeo che i giocatori hanno confermato sul campo, rispondendo al controllo della Roma per gran parte del primo tempo con un grande secondo tempo, culminato con l'autogol arrivato dopo un cross dell'intramontabile Navas. Tra gli eroi, se non l'eroe principale, c'è stato Bounou che ha compiuto parate fondamentali nel corso della partita e intercettato due calci di rigore regalando la terza vittoria ai rigori al Siviglia. Una parola anche per Mendilibar, allenatore che era inesperto a livello europeo ma che ha trasformato il Siviglia da squadra in difficoltà della Liga a vincitrice della sua competizione preferita. Una bella trasformazione.

Roger Ibañez spreca una palla-gol AFP via Getty Images

Francesco Corda, reporter Roma

La Roma non riesce a ripetere l'impresa di Tirana. Dopo il trionfo in UEFA Europa Conference League di un anno fa, i giallorossi non riescono a ripetersi fallendo così anche la possibilità di giocare la Champions League nella prossima stagione. Alla Puskás Aréna è stata una partita dai due volti: La Roma è partita meglio e il gol di Dybala sembrava il preludio a una vittoria con un altro clean sheet, ma la squadra spagnola ha pareggiato portando la sfida prima ai supplementari e poi ai rigori. La finale si è così decisa dagli 11 metri, e mentre per la squadra di Mendilibar è andata tutto bene (non ha sbagliato nessuno dal dischetto), Mourinho e i suoi ragazzi sono stati costretti a leccarsi le ferite.

Statistiche chiave

L'esultanza del Siviglia dopo la vittoria ai rigori Getty Images

Il Siviglia è la squadra con più titoli in assoluto tra Coppa UEFA ed Europa League con sette successi (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023), quattro più di qualsiasi altro club.

La finale è andata ai supplementari per la decima volta su 25 da quando si gioca in gara unica; cinque delle nove precedenti erano andate ai calci di rigore.

La formazione italiana non segnava un gol fuori casa in partite a eliminazione diretta di questa stagione da quattro gare.

Il Siviglia è l'unica squadra ad aver giocato più di 50 partite nella fase a eliminazione diretta di Europa League - la finale è stata le 52ª.

Jesùs Navas con questa ha disputato quattro finali vincendone altrettante, avendo giocato e vinto quelle del 2006, 2007 e 2020 e 2023

Il Siviglia non era riuscito a segnare in due delle ultime 13 partite europee.

L'unico autogol in una finale prima di questo era stato segnato dall'interista Romelu Lukaku nella sconfitta proprio contro il Siviglia nel 2019/20.

Formazioni

Siviglia: Bounou; Jesús Navas (Montiel 94'), Badé, Gudelj, Alex Telles (Rekik 94'); Fernando, Rakitić; Ocampos, Óliver Torres (Suso 46'), Bryan Gil (Lamela 46'); En-Nesyri

Roma: Rui Patrício; Ibañez, Mancini, Smalling; Zeki Çelik (Zalewski 91'), Cristante, Matić (Bove 120'), Spinazzola (Diego Llorente 106'); Pellegrini (El Shaarawy 106'), Dybala (Wijnaldum 68'); Abraham (Belotti 74')