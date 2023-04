Roma - Feyenoord 4-1 dts (tot.: 4-2): Giallorossi in semifinale

La Roma si qualifica alle semifinali di UEFA Europa League 2022/23 grazie al successo per 4-1 dopo i tempi supplementari al ritorno dei quarti di finale contro il Feyenoord.

Momenti chiave 13': Rui Patrício si oppone di istinto al tentativo sotto misura di Szymański

60': Spinazzola porta in vantaggio la Roma con un sinistro deviato

80': Paixão, da poco in campo, "gela" di testa l'Olimpico e regala agli olandesi il gol del pareggio

89': Dybala, anche lui subentrato a Zalewski, porta la sfida ai supplementari

101' El Shaarawy su assist di Abraham firma la rete decisiva per la qualificazione

Paulo Dybala esulta dopo il gol che ha mandato la partita ai supplementari

Mourinho parte con Dybala in panchina e preferisce Diego Llorente e Andrea Belotti a Roger Ibañez e Tammy Abraham; dalla parte opposta il suo collega Slot conferma in blocco l'undici del De Kuip, schierando regolarmente Mats Wieffer, in dubbio alla vigilia.

L'avvio dei Giallorossi, trascinati dai quasi 67mila dell'Olimpico, è veemente. Capitan Pellegrini, imbeccato da Belotti, costringe subito a una non semplice parata Justin Bijlow, mentre uno splendido sinistro al volo di Bryan Cristante sul cross di Justin Bijlow termina di un soffio a lato.

Con il trascorrere dei minuti, però, la capolista dell'Eredivisie si riorganizza e inizia a mettere in difficoltà la Roma. E' Rui Patrício, con un miracolo di puro istinto, a salvare sotto misura sul polacco Sebastian Szymański, trovato alla grande dall'iraniano Alireza Jahanbakhsh.

Mourinho perde per infortunio Gini Wijnaldum, sostituito dopo 20 minuti da Stephan El Shaarawy: proprio il Faraone, al 31', non riesce a concretizzare una pericolosa ripartenza della squadra di Mourinho. Prima dell'intervallo ci provano prima Pellegrini su punizione e poi il solito Szymański, ma i portieri hanno il sopravvento. Si va al riposo sullo 0-0.

La Roma parte forte anche nella ripresa e dopo un "miracolo" di Bijlow su Pellegrini, trova il gol del sospirato vantaggio. Cristante tiene vivo un pallone in area e Spinazzola, di sinistro in diagonale, trova il varco giusto grazie alla deviazione di Alireza Jahanbakhsh.

L'Olimpico fa festa, i Giallorossi provano a spingere ma a dieci minuti dalla fine il brasiliano Paixão, da poco in campo, "gela" lo stadio con un colpo di testa e regala agli olandesi il gol del pareggio. Sembra fatta per la qualificazione della squadra di Slot, ma la Roma in rosa ha un campione del calibro di Dybala, che a un minuto dalla fine inventa un gol incredibile sull'assist di Pellegrini e porta la sfida ai supplementari.

Nel primo extra-time succede di tutto. Il messicano Santiago Giménez sciupa una facile occasione sotto misura, mentre Ibañez di testa colpisce l'ennesimo palo sugli sviluppi di un angolo. Ma al minuto 101' El Shaarawy, imbeccato da Abraham, trova sotto misura il gol del 3-1, che vale la qualificazione e fa esplodere di nuovo i tifosi Giallorossi. Nel secondo tempo arriva anche la rete del definitivo 4-1 siglata da capitan Pellegrini.

Formazioni

Roma: Rui Patricio; Spinazzola, Mancini, Diego Llorente (Ibañez 72'), Smalling (Çelik 78'), Zalewski (Dybala 72'); Pellegrini, Wijnaldum (El Shaarawy 20', Kumbulla 106'), Matić, Cristante; Belotti (Abraham 72')

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Hancko, Trauner (Dilrosun 106'), Hartman (Lopez 106'); Szymański (Pedersen 91'), Wieffer, Orkun Kokçu; Jahanbakhsh (Danilo 74'), Gimenez, Idrissi (Paixão 64')