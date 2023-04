Feyenoord-Roma 1-0: Giallorossi battuti, ma ancora in corsa

Una Roma non fortunata cade a Rotterdam nell'andata dei quarti di UEFA Europa League. Al De Kuip, contro quel Feyenoord che i Giallorossi avevano sconfitto undici mesi fa nella finale di UEFA Europa Conference League, la squadra di José Mourinho è battuta 1-0: decide il gol di Mats Wieffer, dopo un rigore calciato sul palo da Lorenzo Pellegrini e prima di una traversa colpita da Roger Ibañez. Tra sette giorni, all'Olimpico, servirà una rimonta per centrare la semifinale.

I momenti chiave 26': Dybala esce per infortunio e al suo posto entra El Shaarawy

44': Lorenzo Pellegrini calcia sul palo un rigore concesso per fallo di mano di Wieffer

53' Wieffer porta in vantaggio il Feyenoord con un gran tiro al volo

58' Abraham lascia il campo per un problema alla spalla

63' Idrissi devia sulla traversa un colpo di testa di Ibañez

La partita in breve: Roma ko di misura, il Feyenoord fa festa

La gara inizia in salita per la Roma, che oltre agli attacchi del Feyenoord deve leccarsi le ferite per l'infortunio di Paulo Dybala, fuori per problemi muscolari dopo meno di mezzora: al posto della Joya entra Stephan El Shaarawy, che sfiora subito il gol in due occasioni, anche se in una è fermato per fuorigioco.

La squadra di Slot va vicina al vantaggio con Lutsharel Geertruida e il polacco Sebastian Szymański, ma è dei Giallorossi la migliore occasione del primo tempo: Wieffer colpisce con il braccio in area e l'arbitro assegna il rigore. Dal dischetto va Pellegrini, vista l'uscita dal campo di Dybala, ma il capitano calcia sul palo.



Nella ripresa Georginio Wijnaldum, lasciato un po' a sorpresa in pancina, entra in campo proprio al posto di Pellegrini, ma sono gli olandesi a partire forte. E al 53' trovano quello che sarà il gol-partita. Oussama Idrissi salta secco Nicola Zalewski e crossa all'indietro, lo splendido tiro al volo di Wieffer trova lo spiraglio giusto e beffa Rui Patrício.

Mourinho perde per infortunio anche Tammy Abraham, a dire il vero poco incisivo, e al suo posto getta nella mischia Andrea Belotti. Ma è ancora il marocchino Idrissi, in prestito dal Siviglia, a salire sugli scudi deviando sulla traversa un colpo di testa di Ibañez: la porta olandese, per la Roma, sembra stregata. Anche El Shaarawy, su spunto di Spinazzola, e Wijnaldum vanno vicini al pareggio, che però non arriva.

Vince di misura il Feyenoord di Slot, che si prende la prima piccola rivincita dopo Tirana. Ma la Roma di Mou, all'Olimpico, può ancora sistemare le cose.

Feyenoord-Roma 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Derek Brookman, reporter Feyenoord

Gli uomini di Arne Slot hanno cavalcato la fortuna in un paio di occasioni, ma alla fine possono gioire per questa vittoria di misura. Sono stati tenaci nei contrasti, precisi nel possesso palla e pazienti nella costruzione. Il gol è frutto di due ottime giocate di Idrissi e Wieffer. E, soprattutto, il Feyenoord ha dimostrato di potersi confrontare con una delle squadre di punta della Serie A. Ora avanti verso Roma.

Francesco Corda, reporter Roma

La Roma cade al De Kuip contro il Feyenoord ma è ancora in corsa per la semifinale di UEFA Europa League: in Olanda i giallorossi sono sconfitti da uno splendido gol di Wieffer nella ripresa, ma recriminano per il rigore sbagliato da Pellegrini nel primo tempo e per la traversa di Ibañez nel secondo, oltre che per il prematuro infortunio di Dybala. Giovedì prossimo, all'Olimpico, la squadra di Mourinho avrà bisogno di una grande prestazione e della spinta dei suoi tifosi per sconfiggere gli olandesi di Slot, apparsi molto meglio rispetto a undici mesi fa a Tirana.

Reazioni

Nigel Spackman, BT Sport "La conclusione di Wieffer è stata indirizzata verso il basso, sul tappeto erboso, per poi rimbalzare in alto e trovare l'angolino più lontano. Al Feyenoord non dispiacerà affatto ma, nel complesso, dovrà giocare molto meglio quando andrà a Roma la prossima settimana."

Statistiche

Il Feyenoord è imbattuto nelle ultime tredici partite casalinghe a Rotterdam, in cui ha conquistato undici vittorie.

La squadra di Slot ha perso solo una delle ultime sette partite di UEFA Europa League, vincendone quattro.

La loro sconfitta in finale di Europa Conference League è stata l'ultimo ko in una partita a eliminazione diretta di una competizione UEFA, a fronte di cinque successi.

Il club olandese ha segnato in 23 delle ultime 24 partite casalinghe nelle competizioni UEFA.

La Roma si è sempre qualificata nelle cinque precedenti sfide a eliminazione diretta contro avversarie olandesi nelle competizioni UEFA.

Quello di Wieffer è l'unico gol che i Giallorossi hanno subito nelle ultime quattro partite di UEFA Europa League.



Formazioni

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Orkun Kökçü, Wieffer, Szymański; Jahanbakhsh (Danilo Pereira 72'), Gimenez (Lopez 82'), Idrissi (Paixão 64') All. Slot

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matić, Spinazzola (Çelik 84'); Dybala (El Shaarawy 26'), Pellegrini (Wijnaldum 46'); Abraham (Belotti 58') All. Mourinho