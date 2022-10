Vincono le difese, Sturm - Lazio 0-0

La Lazio deve accontentarsi di un punto in casa dello Sturm Graz. Le due squadre non trovano la via del gol, vano anche l'assalto finale della squadra capitolina in superiorità numerica. Resta tutto aperto nel Gruppo F.

In Austria Maurizio Sarri punta sulla qualità a centrocampo con la presenza di Luis Alberto e Sergej Milinković-Savić. Davanti Pedro viene inizialmente preferito a Mattia Zaccagni, mentre in difesa spazio dal primo minuto a Mario Gila.

Le due squadre prima del calcio d'inizio Getty Images

La squadra di casa ci prova subito con Dante che impegna Ivan Provedel con un potente rasoterra. La Lazio risponde con azione manovrate, ma manca di precisione nell’ultimo passaggio. Luis Alberto prova il gol "olimpico" da calcio d'angolo, Jörg Siebenhandl sbaglia l'uscita ma per sua fortuna la sfera sbatte sul palo.

Provedel deve intervenire di nuovo sul bel destro a giro dal limite dell'area del 19enne William Böving, poi sulla girata di testa di Albian Ajeti. Poco dopo il portiere della Lazio sbaglia un disimpegno consentendo a Bøving di intercettare di testa e di servire Tomi Horvat, ma il numero 19 di casa spedisce di poco alto sopra la traversa.

Gli austriaci pressano in maniera aggressiva, Jusuf Gazibegović rientra sul sinistro, ma calcia di poco alto. Nella ripresa Sarri getta nella mischia Manuel Lazzari e Zaccagni. Attacca in massa la squadra di casa, Danilo Cataldi respinge il tiro di Ajeti, Alexander Prass non trova la porta con un pericoloso diagonale.

La Lazio cresce. Ciro Immobile, in scivolata, non riesce ad indirizzare in porta sul servizio di Pedro. Poi il centravanti non centra lo specchio con un diagonale sul passaggio dell'appena entrato Matteo Cancellieri.

Milinković-Savić poco brillante nel primo tempo Getty Images

Al terzo tentativo Immobile salta il portiere e insacca, ma il gol gli viene annullato con l'aiuto del VAR per una posizione di fuorigioco in partenza sul lancio di Elseid Hysaj dalle retrovie. Poco dopo lo Sturm resta in dieci per l'espulsione di Gazibegović. Ma l'assalto finale della Lazio non è produttivo.