Andata spareggi fase a eliminazione diretta di Europa League: anteprima partita per partita

Napoli, Atalanta, Barcellona, Dortmund e Siviglia sono tra le otto squadre provenienti dalla UEFA Champions League che affronteranno le seconde classificate dei gironi di UEFA Europa League.

Già in spogliatoio, dopo la sconfitta che ha decretato l'uscita dalla UEFA Champions League, i giocatori del Siviglia hanno cominciato a pensare alla UEFA Europa League. Questo la dice lunga sulla determinazione di una squadra che ha già vinto il torneo sei volte: pochi scommetterebbero contro il settimo titolo.

I sei trionfi storici del Siviglia

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha invitato i giocatori a stare attenti a Mislav Oršić, artefice della grande rimonta della Dinamo da un 2-0 contro il Tottenham la scorsa stagione. Lo stesso attaccante ha suggellato la decisiva vittoria contro il West Ham alla sesta giornata.

Lo sapevi?

Il Siviglia non ha subito gol in sette delle ultime otto partite casalinghe di UEFA Europa League.

L'eliminazione dalla UEFA Champions League brucia ancora, ma l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha avuto molte distrazioni dopo la sconfitta alla sesta giornata contro il Villarreal. Tra infortuni, assenze e rinvii, la Dea ha comunque dimostrato la sua resilienza, segnando forse meno ma difendendo molto meglio.

Highlights: Fenerbahçe - Olympiacos 0-3

Mentre l'Atalanta lotta per un posto fra le prime quattro in Serie A, l'Olympiacos è in corsa per il 47° titolo. A Bergamo partirà sfavorito, ma lo era anche due anni fa contro l'Arsenal e l'esito non è stato poi così male.

Lo sapevi?

L'Olympiacos ha subito la sua sconfitta europea più ampia di sempre in Italia – 7-0 contro la Juventus – nella fase a gironi di UEFA Champions League 2003/04.

Il Lipsia ha avuto la sua peggior partenza di sempre in campionato ed era nel girone più difficile di UEFA Champions League insieme a Manchester City e Paris Saint-Germain. La squadra, però, è apparsa rinvigorita dopo la sosta invernale e ha iniziato il 2022 alla grande.

Highlights: Real Sociedad - PSV 3-0

Anche la Real Sociedad ha avuto le sue difficoltà verso la fine del 2021, perdendo cinque partite su otto, ma poi si è risollevata. A 36 anni, David Silva rimane una delle pedine fondamentali, mentre Mikel Oyarzabal e Alexander Isak sono tra i migliori attaccanti in Liga.

Lo sapevi?

La Real Sociedad non ha mai vinto in quattro trasferte in Germania (P1 S3).

Il derby di Sérgio Conceição. Il tecnico del Porto ha trascorso gran parte della carriera nei due club, vincendo la Coppa delle Coppe UEFA 1998/99 e l'accoppiata campionato-Coppa Italia la stagione successiva . "Per lui sarà emozionante", ha ammesso Vítor Baía, ex portiere del Porto.

Porto - Lazio: flashback semifinali 2003

Negli anni d'oro della Lazio, Maurizio Sarri lavorava in banca e allenava in quinta serie. Di strada ne ha fatta, e anche se i biancocelesti mancano di costanza, un giocatore come Ciro Immobile sa sempre essere pericoloso.

Lo sapevi?

Il Porto ha eliminato la Lazio nelle semifinali di Coppa UEFA 2002/03 vincendo 4-1 all'andata e pareggiando 0-0 a Roma, poi ha vinto il torneo.

Prossime tappe Le gare di ritorno si giocano il 24 febbraio. Le vincenti guadagneranno un posto al sorteggio degli ottavi del 25 febbraio e non saranno teste di serie. Le teste di serie saranno Crvena zvezda, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moskva e West Ham.

La prima partita del Barcellona in Coppa UEFA/UEFA Europa League dopo 18 anni non poteva essere più difficile. Il Napoli conosce la competizione a memoria e, dopo un paio di stagioni deludenti, è tornato a lottare per lo scudetto. "È una squadra da Champions League, una delle peggiori che potevano capitarci", ha osservato Xavi Hernández.

Highlights: Napoli - Leicester 3-2

La partita sarà anche l'occasione per celebrare il leggendario Diego Maradona, che ha vestito la maglia di entrambe le squadre. Xavi conferma che sarà un tributo al campione argentino, ma il Barcellona non ha più speranze in Spagna e non penserà solo a festeggiare.

Lo sapevi?

Il Barcellona ha perso solo tre partite casalinghe su 27 nelle competizioni UEFA contro le squadre italiane.

Anche Sergei Semak, tecnico dello Zenit, parla di "sorteggio non molto fortunato". Il Betis vive in effetti uno dei suoi momenti migliori: alla fine del 2021 era in una posizione che non raggiungeva dal 1935 e il 2022 è ripreso sulla stessa falsariga. A inseguirlo ci sono squadre come Atlético de Madrid e Barcellona.

UEL Heineken MD3 GOTGS - Nabil Fekir (Betis)

La squadra di Manuel Pellegrini gioca anche con un certo brio (ne è esempio Nabil Fekir) e, anche se sogna la UEFA Champions League attraverso la Liga, la UEFA Europa League potrebbe essere una seconda via. Lo Zenit, capolista in Russia, avrà il suo daffare nella sua prima gara ufficiale dopo oltre due mesi.

Lo sapevi?

Lo Zenit ha raggiunto gli ottavi di finale in cinque delle sei partecipazioni precedenti ma è arrivato ai quarti solo una volta, nel 2014/15.

Il Dortmund torna nella competizione dopo quattro stagioni e affronta i Rangers, che la scorsa stagione hanno raggiunto gli ottavi di finale. La squadra scozzese dovrà superare un'avversaria più che temibile ma è sempre pronta a dare battaglia.

Lo straordinario gol su azione solitaria di Reus

"Giocare contro un grande club sarà una bella prova per noi - ha commentato Giovanni van Bronckhorst, allenatore dei Rangers -. Sarà durissima, ma le sfide esistono apposta". Una di queste si chiama Erling Haaland, autore di 27 gol in 25 gare europee.

Lo sapevi?

Giovanni Reyna del Dortmund è figlio di Claudio Reyna, ex centrocampista dei Rangers che ha deciso di chiamarlo così in onore di Van Bronckhorst, ex compagno e attuale tecnico dei Rangers.

È stata la stagione delle prime volte per lo Sheriff. Prima squadra moldava a raggiungere la fase a gironi di UEFA Champions League, è stata anche la prima moldava a battere il Real Madrid e a rimanere in Europa nel nuovo anno.

Highlights: Braga - Crvena zvezda 1-1

Ora, lo Sheriff si prepara ad affrontare la prima avversaria portoghese (anche il Braga non ha mai affrontato una squadra moldava): come se la caverà dopo una sosta invernale di due mesi? La formazione lusitana non ha questi problemi perché non ha mai smesso di giocare, ed è anche quarta in campionato.

Lo sapevi?

Lo Sheriff si prepara alla 15esima partita europea stagionale: si tratta di un record per il club, che insieme alla Dinamo Zagreb è quello che ha giocato di più fra le 16 squadre degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League.