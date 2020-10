La Roma non passa contro il CSKA Sofia

La Roma non riesce a ottenere la seconda vittoria consecutiva in UEFA Europa League. All’Olimpico, contro un CSKA Sofia in crisi di risultati, i Giallorossi devono accontentarsi dello 0-0, risultato che consente comunque alla squadra di Paulo Fonseca di restare prima nel Gruppo A insieme con il Cluj.

Fonseca stavolta cambia per otto undicesimi la formazione schierata in campionato, confermando solo Marash Kumbulla, Leonardo Spinazzola ed Henrikh Mkhitaryan. I Giallorossi partono forte e dopo tre minuti segnano subito con il rientrante Chris Smalling, ma il gol è annullato per fuorigioco di Mkhitaryan al momento di eseguire il cross.

Una conclusione di Ali Sowe, primo attaccante gambiano a giocare in Italia, mette qualche apprensione a Pau López, poi un tiro-cross di Spinazzola costringe Gustavo Busatto - portiere brasiliano degli ospiti - alla deviazione sopra la traversa.

La Roma ha il pallino del gioco ma ci prova soprattutto con le conclusioni da fuori. Quando le riesce la giocata, come dopo la mezzora sull’invenzione di Gonzalo Villar per Mkhitaryan, c’è la traversa a respingere il preciso pallonetto dell’armeno ex Borussia Dortmund, Manchester United e Arsenal.

Fonseca ridisegna la Roma a inizio secondo tempo: fuori Leonardo Spinazzola e Mkhitaryan, dentro Rick Karsdorp e Pedro Rodríguez. Gli spagnoli nella formazione giallorossa diventano cinque. Prova a farsi notare Borja Mayoral, con un colpo di testa sul cross di Federico Fazio che termina però alto. Ma l’occasione migliore ce l’ha il CSKA Sofia. Pau López respinge il colpo di testa ravvicinato del senegalese Younousse Sankharé, Valentin Antov ha sul sinistro il più comodo dei tap-in ma il difensore “spara” alto.

Finisce anche la partita di Smalling, che lascia il posto a Juan Jesus, poi ci prova Bruno Peres da fuori area ma il tiro è centrale e non impensierisce Busatto. Una conclusione del brasiliano Henrique, entrato al posto dell’inglese Jerome Sinclair, trova preparato sul primo palo Pau López, che poi si ripete alla grande su Sowe, presentatosi solo davanti al portiere spagnolo.

Per sbloccare la partita Fonseca si gioca la carta Edin Džeko: il capitano prende il posto di Borja Mayoral, prima che Lorenzo Pellegrini rilevi Carles Pérez. E’ proprio il centrocampista della nazionale a esaltare i riflessi del portiere avversario, ma la Roma non riesce a passare: all’Olimpico finisce 0-0.