FedEx Performance Zone 2019/20: primo posto per Lukaku

Romelu Lukaku ha concluso la stagione 2019/20 di FedEx Performace Zone in vetta alla classifica con due gol e sette assist in appena sei partite di UEFA Europa League.

I suoi gol e il finale in crescendo in UEFA Europa League hanno permesso all'Inter di arrivare in finale e a Lukaku di scavalcare Bruno Fernandes del Manchester United in testa alla classifica di FedEx Performance Zone: una piccola consolazione dopo una stagione magnifica che si è però conclusa con una sconfitta.

Partita per partita

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Tutti i gol dell'Inter verso la finale

Sedicesimi: Ludogorets - Inter 0-2 (20/02/2020) – 26 min, ⚽, 1 assist 

Sedicesimi: Inter - Ludogorets 2-1 (27/02/2020) – 62 min, ⚽

Ottavi: Inter - Getafe 2-0 (08/05/2020) – 90 min, ⚽

Quarti: Inter - Leverkusen 2-1 (10/08/2020) – 90 min, ⚽

Semifinale: Inter - Shakhtar 5-0 (17/08/2020) – 85 min, ⚽⚽, 1 assist

Finale: Inter - Sevilla 2-3 (21/08/2020) – 90 min, ⚽

Le statistiche di Lukaku in Europa League 2019/20

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Inter - Shakhtar 5-0

Minuti: 443

Gol: 7

> Su azione: 5, rigori: 2

> Di sinistro: 5, di destro: 1, di testa: 1

Assist: 2

Tiri nello specchio: 13

Tiri fuori dallo specchio: 3

Pali: 1

Una marcia da record

Lukaku aveva segnato in tutte e cinque le partite di UEFA Europa League giocate con l'Everton nel 2014/15 e ha proseguito sulla stessa scia, arrivando a otto gol e due assist in totale e stabilendo un nuovo record.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights 11 volte di fila per Lukaku

Maggior numero di gol in partite consecutive di Coppa UEFA/Europa League

11 Romelu Lukaku (Everton/Inter)

8 Alan Shearer (Newcastle)

7 Hernán Crespo (Parma)

7 Darko Kovačević (Juventus)

In totale, il belga ha segnato 15 gol e servito quattro assist nelle ultime 11 partite di UEFA Europa League.

Prima stagione all'Inter

Lukaku ha concluso la stagione 2019/20 con 34 gol fra tutte le competizioni, eguagliando Ronaldo alla prima stagione in nerazzurro (1997/98). Contando anche i gol nelle ultime due partite di UEFA Champions League prima del trasferimento in UEFA Europa League, ha segnato in otto partite europee consecutive.