Aston Villa - Olympiacos 2-4: la tripletta di El Kaabi stende l'Aston Villa

La splendida tripletta di Ayoub El Kaabi regala il successo all'Olympiacos, per la prima volta in semifinale. Tra una settimana, in Grecia, l'Aston Villa dovrà realizzare una prestazione perfetta per sperare di ribaltare il risultato.

Momenti chiave 16': Ayoub El Kaabi porta in vantaggio l'Olympiacos

29': Ayoub El Kaabi trova di nuovo la rete

45+1': Ollie Watkins riapre la sfida

52': Diaby realizza il gol del pari

56': El Kaabi trasforma il calcio di rigore e realizza la tripletta personale

67': gol di Hezze

84': Douglas Luiz sbaglia il calcio di rigore

La partita in breve:

L'Aston Villa, che quest'anno ha vinto tutte e sei le partite in casa in questa competizione, entra in campo con grande aggressività ma è l'Olympiacos a portarsi in vantaggio. Chiquinho trova con un passaggio di tacco El Kaabi, che spiazza il portiere e mette dentro la palla dello 0-1. Il Var convalida il gol, inizialmente annullato per fuorigioco.

Al 29' l'Olympiacos trova il raddoppio, Daniel Podence pennella un assist che supera la difesa avversaria e mette El Kaabi a tu per tu con il portiere avversario. L'attaccante marocchino controlla bene la sfera e firma la doppietta personale.

Il secondo gol di Ayoub el-Kaabi AFP via Getty Images

L'Olympiacos sembra in pieno controllo e continua a costruire occasioni pericolose ma prima dell'intervallo l'Aston Villa accorcia le distanze con Ollie Watkins.

Riparte il secondo tempo come si è concluso il primo, con l'Aston Villa che continua ad attaccare in cerca della rete del pareggio. Poco dopo, gli sforzi vengono premiati e Moussa Diaby inventa un grande gol che riporta la sfida in completo equilibrio.

La reazione dell'Olympiacos non tarda ad arrivare e, pochi minuti più tardi Douglas Luiz interviene con un tocco di mano su una palla alta nell'area dell'Aston Villa. Il calcio di rigore per gli ospiti viene trasformato da El Kaabi che riporta la sua squadra in vantaggio e realizza una tripletta memorabile.

Il rigore di Ayoub el-Kaabi AFP via Getty Images

Al 67' è ancora l'Olympiacos a festeggiare. Una conclusione dalla distanza di Santiago Hezze viene deviata dal difensore avversario e la traiettoria della sfera inganna Robin Olsen che tocca il pallone ma non riesce ad impedire il gol.

All'80' l'Aston Villa ha l'occasione per riaccorciare le distanze. Sugli sviluppi di una rimessa laterale viene assegnato un calcio di rigore alla squadra di casa ma Douglas Luiz calcia male e non inquadra lo specchio della porta.

L'errore dal dischetto di Douglas Luiz AFP via Getty Images

L'Olympiacos, alla prima apparizione in semifinale della competizione, conquista una grande vittoria e si assicura un doppio vantaggio, in attesa della sfida casalinga della prossima settimana.

Ayoub El Kaabi è il Man of the Match della gara Getty Images

Formazioni

Aston Villa: Olsen; Cash, Lenglet, Konsa, Digne; Rogers (Duran 74'), McGinn, Douglas Luiz, Diaby (Iroegbunam 84'); Watkins, Bailey (Zaniolo 85')

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega (Richards 46'); Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence (André Horta 70'), Fortounis; El Kaabi