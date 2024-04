Ritorno quarti di finale Europa Conference League: in semifinale Fiorentina, Aston Villa, Club Brugge e Olympiacos

La Fiorentina vola in semifinale di UEFA Europa Conference League dopo la vittoria casalinga contro il Viktoria Plzeň nei tempi supplementari. L'Aston Villa supera ai rigori il Lille in Francia, così come l'Olympiacos contro il Fenerbahçe, e infine vince il Club Brugge contro il PAOK.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Semifinali Aston Villa - Olympiacos

Fiorentina - Club Brugge Ties take place on 2 & 9 May

LOSC Lille - Aston Villa 2-1 (dts, tot.: 3-3, vittoria Aston Villa 4-3 dcr)

Emiliano Martínez para due rigori e permette all'Aston Villa di raggiungere la prima semifinale europea dal 1982. Dopo aver perso l'andata per 2-1, il Lille pareggia il computo totale dei gol con Yusuf Yazıcı nel primo tempo. Nella ripresa Benjamin André porta i padroni di casa in vantaggio (67'), ma a tre minuti dalla fine l'Aston Villa trova la rete che vale i supplementari con Matty Cash. Nei trenta minuti successivi, la partita resta in pareggio e si va ai rigori dove Martínez respinge i tiri dagli 11 metri di Nabil Bentaleb e André, regalando la semifinale al club inglese.

Statistica: l'Aston Villa non ha segnato solo una volta nelle ultime 15 partite in competizioni UEFA.

Konstantinos Tzolakis neutralizza tre rigori a Istanbul consentendo all'Olympiacos di diventare la prima squadra greca a raggiungere una semifinale di una competizione UEFA per club dal 1996. İrfan Can Kahveci segna nei primi minuti regalando il pareggio complessivo al Fenerbahçe. Le due squadre non riescono a segnare la rete decisiva né nei tempi regolamentari né nei supplementari, rimandando la qualificazione ai calci di rigore, dove Tzolakis para le conclusioni dal dischetto a Dušan Tadić, Cengiz Ünder e Leonardo Bonucci.

Statistica: l'Olympiacos ha superato il turno 23 volte su 28 in competizioni UEFA dopo aver vinto l'andata in casa, e ha una striscia di 12 vittorie consecutive dopo il successo dell'andata in casa.

La Fiorentina piega ai supplementari il Viktoria Plzeň e conquista una sofferta ma meritata qualificazione in semifinale di UEFA Europa Conference League. Allo Stadio Artemio Franchi, dopo l'espulsione di Cadu per gli ospiti, i tempi regolamentari terminano a reti inviolate come all'andata, ma nell'extra-time le reti di Nicolás González e capitan Cristiano Biraghi regalano ai finalisti della scorsa edizione la sfida contro PAOK o Club Brugge.

Leggi il report completo.

Statistica: la Fiorentina rimane imbattuta nelle nove partite contro squadre ceche (V6 P3); il Plzeň non aveva subito gol in sette partite di Europa Conference League prima di questa.

La squadra belga affronterà la Fiorentina nella sua prima semifinale europea in 32 anni dopo aver surclassato il PAOK tra andata e ritorno. Ferran Jutglà segna due gol nel primo tempo in soli 12 minuti, e nella ripresa gli ospiti controllano la gara portando a casa il risultato che vale la qualificazione.

Statistica: l'ultima semifinale europea del Club Brugge è stata contro il Werder Brema nella Coppa delle Coppe 1991/92. Il club vinse l'andata in casa, grazie al gol di Daniel Amokachi, ma perse 2-0 in Germania.

Destinazione Atene L'Europa Conference League 2023/24 si concluderà il 29 maggio all'AEK Arena di Atene.

