Ritorno ottavi di finale Europa Conference League: Fiorentina ai quarti insieme a Fenerbahçe, Viktoria Plzeň e Aston Villa

Nel ritorno degli ottavi la Fiorentina pareggia in casa con il Maccabi Haifa e si qualifica ai quarti di UEFA Europa Conference League per il secondo anno consecutivo. Tra le più attese, vanno ai quarti anche Fenerbahçe, Viktoria Plzeň e Aston Villa; rimonta da capogiro per l'Olympiacos ai danni del Maccabi Tel Aviv.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Aston Villa - Ajax 4-0 (tot. 4-0)

Il colpo di testa di Ollie Watkins - arrivato poco prima che un infortunio al ginocchio lo costringa a uscire - è il punto di svolta dell'Aston Villa che batte l'Ajax per 4-0 e vola ai quarti di finale.

Le altre reti sono messe a segno nella ripresa da Leon Bailey, Jhon Durán e Moussa Diaby.

Statistica: l'Aston Villa va ai quarti di una competizione UEFA per la prima volta dopo 26 anni.

Fenerbahçe - Union SG 0-1 (tot. 3-1)

Il colpo di testa di Mathias Rasmussen al 69' accende il finale ma il Fenerbahçe resiste strenuamente qualificandosi ai quarti di Europa League per la prima volta dal 2012/13 nonostante la sconfitta in casa contro l'Union SG.

Statistica: il Fenerbahçe non è riuscito a segnare in casa per la prima volta in Europa dopo 17 partite.

Fiorentina - Maccabi Haifa 1-1 (tot. 5-4)

La Fiorentina pareggia con il Maccabi Haifa nel ritorno degli ottavi e si qualifica ai quarti di UEFA Europa Conference League per il secondo anno consecutivo: Viola in vantaggio con Barák, autore del decisivo 4-3 dell'andata, Khalaili firma il definitivo 1-1 nel finale.

Leggi il report completo.

Statistica: la Fiorentina è imbattuta in Europa da nove partite (V5 P4).

Maccabi Tel-Aviv - Olympiacos 1-6 (tot. 5-7)

L'Olympiacos compie una memorabile rimonta dopo il 4-1 dell'andata e accede a sorpresa ai quarti di finale.

Daniel Podence apre le marcature con una bella conclusione dal limite dell'area al 10', mentre Kostas Fortounis e Ayoub El Kaabi portano la sfida in pareggio già nel primo tempo.

Dopo l'intervallo, Eran Zahavi ripristina il vantaggio del Maccabi Tel Aviv dal dischetto, ma una splendida rovesciata di El Kaabi porta la sfida ai tempi supplementari, dove i gol da distanza ravvicinata di Stevan Jovetić e Youssef El-Arabi sigillano una rimonta indimenticabile e la qualificazione ai quarti di finale per l'Olympiacos.

Statistica: prima di questa partita, l'Olympiacos aveva perso in casa l'andata di una competizione UEFA per club in 12 precedenti occasioni, passando solo due volte.

Il cammino verso Atene Quarti di finale: 11 e 18 aprile

Semifinali: 2 e 9 maggio

Finale: 29 maggio (Atene)

Viktoria Plzeň - Servette 0-0 (tot. 0-0 dts, vittoria Plzeň 3-1 dcr)

Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari, la sfida va ai calci di rigore dove il portiere Martin Jedlička sale sugli scudi parando i rigori di Miroslav Stevanović e Yoan Severin. L'errore di Keigo Tsunemoto del Servette manda il Plzeň ai quarti.

Statistica: il Plzeň ha raggiunto i quarti di una competizione UEFA per la prima volta nella sua storia.

PAOK - Dinamo Zagreb 5-1 (tot. 5-3)

Il PAOK gioca un primo tempo da capogiro ribaltando in appena 42 minuti la sconfitta per 2-0 dell'andata. All'intervallo, infatti, i greci sono in vantaggio di tre gol grazie alle reti di Abdul Rahman Baba e Brandon e all'autogol di Petar Sučić.

Nella ripresa la Dinamo pareggia il computo totale dei gol con Arbër Hoxha, ma Konstantinos Koulierakis (73') e un rigore di Andrija Živković (88') sigillano la straordinaria rimonta del PAOK.

Statistica: il PAOK ha vinto cinque e pareggiato tre delle ultime otto partite casalinghe in competizioni UEFA.

Club Brugge - Molde 3-0 (tot. 4-2)

Il Brugge ribalta il passivo dell'andata e conquista i quarti di finale grazie a un'entusiasmante rimonta in casa contro il Molde.

Andreas Skov Olsen apre le marcature allo scoccare dell'intervallo con una bella conclusione da posizione defilata, mentre l'esterno danese sigla il raddoppio al 48' con uno splendido tiro a giro. Michał Skóraś chiude definitivamente i conti con un'azione personale al 70'.

Statistica: Skov Olsen ha segnato sette gol in Europa Conference League in questa stagione (comprese le qualificazioni).

LOSC Lille - Sturm Graz 1-1 (tot. 4-1)

Il Lille va per la prima volta ai quarti di finale di una competizione UEFA pareggiando 1-1 in Francia. In gol Tiago Santos per il Lille al 43' e Mika Biereth per lo Sturm al 46'.

Statistica: il Lille è ancora imbattuto in questa stagione europea (V6 P4).

