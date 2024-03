Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4: festa viola con Barák

Segna per prima, va due volte sotto ma alla fine riesce a strappare un'incredibile vittoria. Alla Bozsik Aréna di Budapest, la Fiorentina piega 4-3 il Maccabi Haifa nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League: la Viola di Vincenzo Italiano, finalista della scorsa edizione, ringrazia Rolando Mandragora e soprattutto Antonín Barák, centrocampista ceco entrato dalla panchina che in pieno recupero trova il gol del successo. Tra una settimana davanti ai suoi tifosi la Viola potrà chiudere il discorso qualificazione.

La sfida si mette come meglio non potrebbe per la Fiorentina: sono trascorsi meno di due minuti quando il cross di Michael Kayode pesca M'Bala Nzola che di testa firma l'1-0. Meno di dieci minuti e arriva il pareggio dei campioni d'Israele: il tocco vincente è quello del difensore senegalese Abdoulaye Seck.

Shareef Keouf, il portiere del Maccabi, riesce a salvarsi su Jonathan Ikoné, poi al 29' la squadra allenata da Messay Dego perfeziona la rimonta: Ali Mohamed libera Gadi Kinda, che con un diagonale di destro supera Pietro Terracciano e realizza il 2-1.

La reazione della squadra di Vincenzo Italiano arriva puntuale nella ripresa, con un gol stile futsal di Lucas Beltrán: l'attaccante argentino riceve la sponda di petto di un ispirato Nzola e con una puntata non lascia scampo al portiere avversario.

Alfred Duncan e lo stesso Nzola non riescono a trovare il guizzo giusto per il nuovo vantaggio, così il Maccabi Haifa si riporta avanti. Anan Khalaily raccoglie l'assist dell'haitiano Frantzdy Pierrot e, dopo aver saltato Luca Ranieri, batte in diagonale Terracciano.



La Viola non ci sta, ancora Beltrán sfiora il pari ma il 3-3 è questione di minuti e arriva grazie a una precisa conclusione di piatto di Rolando Mandragora. Gli israeliani restano in dieci per l'espulsione di Show, centrocampista angolano allontanato per doppia ammonizione, in superiorità numerica la Fiorentina va all'attacco e i suoi sforzi sono premiati al 95'.

La squadra di Italiano, infatti, trova il gol del successo con Barák, che - entrato all'82' al posto proprio di Mandragora - trova lo spunto vincente anche grazie a una deviazione. Finisce 4-3 per la squadra di Italiano, che tra una settimana, al Franchi, proverà a completare l'opera per raggiungere i quarti di finale.

Formazioni

Maccabi Haifa: Keouf; Šimić, Seck, Gershon; Kandil (Feingold 64'), Show, Mohamed (Naor 64'), Cornud; Khalaili (Podgoreanu 85'), Kinda; Pierrot. All. Degu

Fiorentina: Terracciano; Kayode, Milenković, Ranieri, Biraghi; Duncan (Bonaventura 74'), Mandragora (Barák 82'); Ikoné (Sottil 87'), Beltrán, Nico González; Nzola (Belotti 74'). All. Italiano