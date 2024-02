Sorteggio ottavi di finale UEFA Europa Conference League: la Fiorentina pesca il Maccabi Haifa

La Fiorentina è stata sorteggiata contro il Maccabi Haifa negli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League. Il sorteggio è stato effettuato venerdì a Nyon, presso la sede della UEFA.

Il sorteggio minuto per minuto

Accoppiamenti degli ottavi

Servette - Viktoria Plzeň

Ajax - Aston Villa

Molde - Club Brugge

Union SG - Fenerbahçe

Dinamo Zagreb - PAOK

Sturm Graz - LOSC Lille

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olympiacos - Maccabi Tel-Aviv

Quando si disputano gli ottavi di finale di Conference League?

Le gare d'andata sono in programma per giovedì 7 marzo, quelle di ritorno per giovedì 14 marzo.

Procedura sorteggio degli ottavi di Conference League

Al sorteggio hanno partecipato 16 squadre. Le otto vincitrici della fase a gironi di Conference League sono state inserite nell'urna delle teste di serie; le otto qualificate degli spareggi per la fase a eliminazione diretta sono state inserite nell'urna delle non teste di serie.

Una squadra è stata sorteggiata da ciascuna urna, con le teste di serie designate per giocare il ritorno in casa. I club della stessa federazione non potevano essere sorteggiate l'uno contro l'altro.

Fasce sorteggio Teste di serie

Aston Villa (ENG)

Club Brugge (BEL)

Fenerbahçe (TUR)

Fiorentina (ITA)

LOSC Lille (FRA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

PAOK (GRE)

Viktoria Plzeň (CZE) Non testa di serie

Ajax (NED)

Dinamo Zagreb (CRO)

Maccabi Haifa (ISR)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE)

Servette (SUI)

Sturm Graz (AUT)

Union SG (BEL)

Cosa succede dopo?

Le vincitrici degli ottavi di finale avanzano ai quarti di finale. I sorteggi dei quarti e semifinali sono previsti il 15 marzo. Le perdenti sono fuori dall'Europa per questa edizione.