Classifica marcatori Europa Conference League 2023/24: El Kaabi

Ayoub El Kaabi dell'Olympiacos è in vetta alla classifica marcatori della UEFA Europa Conference League 2023/24 con dieci gol in otto partite.

Il 30enne marocchino ha realizzato cinque reti nel 6-2 complessivo dell'Olympiacos sull'Aston Villa in semifinale, regalando alla sua squadra un posto nella finale di Atene. La squadra greca si è trasferita dalla UEFA Europa League solo prima delle fasi a eliminazione diretta.

A meno che non si verifichi qualcosa di straordinario in finale (Lucas Beltrán della Fiorentina è il più vicino tra quelli in corsa nella classifica marcatori con quattro gol all'attivo), El Kaabi sarà il capocannoniere dell'edizione 2023/24.

I record di El Kaabi in questa stagione Maggior numero di gol in una competizione UEFA maschile per club (dalla fase a gironi alla finale) di un giocatore africano: 13

Maggior numero di gol in una fase a eliminazione diretta di Conference League: 10

Maggior numero di gol in una sfida comprensiva di andata e ritorno: 5 (contro l'Aston Villa, semifinale)

Primo a segnare una tripletta in semifinale di Conference League: Aston Villa - Olympiacos 2-4

Classifica marcatori Europa Conference League 2023/24

10 Ayoub El Kaabi (Olympiacos)

8 Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv)

7 Bruno Petković (Dinamo Zagreb)

6 Hans Vanaken (Club Brugge)

5 Fredrik Gulbrandsen (Molde)

5 Benjamin Nygren (Nordsjælland)

5 Gift Orban (Gent)

5 Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv)

5 Thiago (Club Brugge)

5 Ollie Watkins (Aston Villa)

5 Yusuf Yazıcı (LOSC Lille)

La stagione di El Kaabi in Conference League 15/02 Olympiacos - Ferencváros 1-0 ⚽

22/02 Ferencváros - Olympiacos 0-1 ⚽

07/03 Olympiacos - M Tel Aviv 1-4 ⚽

14/03 M Tel Aviv - Olympiacos 1-6 ⚽⚽

11/04 Olympiacos - Fenerbahçe 3-2 🅰️

18/04 Fenerbahçe - Olympiacos 1-0 (2-3 dcr)

02/05 Aston Villa - Olympiacos 2-4 ⚽⚽⚽

09/05 Olympiacos - Aston Villa 2-0 ⚽⚽

Classifica assist Europa Conference League 2023/24

5 Leon Bailey (Aston Villa)

5 Fares Chaibi (Frankfurt)

4 Rémy Cabella (Lille)

4 Douglas Luiz (Aston Villa)

4 Fred (Fenerbahçe)

4 Gavriel Kanichowsky (Maccabi Tel Aviv)

4 Daniel Podence (Olympiacos)

4 Michał Skóraś (Club Brugge)

4 Sebastian Szymański (Fenerbahçe)

Classifica gol+assist Europa Conference League 2023/24

11 Ayoub El Kaabi (Olympiacos)

9 Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv)

7 Bruno Petković (Dinamo Zagreb)

7 Fares Chaibi (Frankfurt)

7 Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv)

7 Leon Bailey (Aston Villa)

7 Hans Vanaken (Club Brugge)

6 Rémy Cabella (Lille)

6 Aleksandar Čavrić (Slovan Bratislava)

6 John McGinn (Aston Villa)

6 Andreas Skov Olsen (Club Brugge)

6 Tarik Tissoudali (Gent)

6 Yusuf Yazıcı (LOSC Lille)



Triplette in Europa Conference League 2023/24

Gift Orban (Breidablik - Genk 2-3, 09/11/2023)

Benjamin Nygren (Nordsjælland - Fenerbahçe 6-1, 30/11/2023)

Ayoub El Kaabi (Aston Villa - Olympiacos 2-4, 02/05/2024)

Classifica marcatori di sempre in Europa Conference League (dalla fase a gironi alla finale)

12 Arthur Cabral (Basel/Fiorentina)

12 Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar)

12 Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv)

10 Ayoub El Kaabi (Olympiacos)

10 Cyriel Dessers (Feyenoord)

10 Gift Orban (Gent)

9 Tammy Abraham (Roma)

9 Aleksandar Čavrić (Slovan Bratislava)

9 Hugo Cuypers (Gent)



Capocannonieri Europa Conference League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

2022/23 Zeki Amdouni (Basilea), Arthur Cabral (Fiorentina) – 7

2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10