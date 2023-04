Fiorentina - Basilea, anteprima andata semifinale Europa Conference League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

La Fiorentina affronterà il Basilea giovedì 11 maggio nell'andata della semifinale di UEFA Europa Conference League.

Fiorentina - Basilea in breve Quando: giovedì 11 maggio (21:00 CET)

Dove: Stadio Artemio Franchi, Firenze

Cosa: andata semifinale UEFA Europa Conference League

Guida alla partita

La Fiorentina può vantare i due migliori marcatori ancora in corsa della Europa Conference League, ovvero Luka Jović e Arthur Cabral (sei gol a testa). Inoltre la squadra di Vincenzo Italiano ha attualmente il miglior attacco del torneo con 32 reti. I viola sono stati ancora più letali in trasferta - dove hanno segnato 18 gol e vinto le ultime cinque partite - piuttosto che in casa, dove hanno più volte rischiato il tracollo, come nel ritorno contro il Lech Poznań, quando la Fiorentina è andata sotto per 3-0 prima di segnare due reti e blindare la qualificazione.

Il Basilea, dall'altro lato, ha sovvertito ogni pronostico arrivando sino a questo punto grazie a delle grandi prestazioni, come quella del ritorno contro il Nizza, quando ha prima pareggiato sul finale dei tempi regolamentari e poi segnato il gol della qualificazione ai supplementari. Michael Lang può ricordare ai suoi compagni che la formazione svizzera ha già battuto la Fiorentina in passato: il difensore infatti ha giocato nella sfida vinta dal Basilea per 2-1 a Firenze nella fase a gironi 2015/16 prima di pareggiare 2-2 al ritorno.

Highlights: Fiorentina - Lech 2-3 

Probabili formazioni

Fiorentina*: Terracciano; Venuti, Milenković, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barák; González, Jović, Sottil

Basilea*: Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Millar; Amdouni, Zeqiri

*formazioni titolare ritorno dei quarti

Fiorentina

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SSPVPV

Situazione attuale: 10ª in Serie A 

Basilea

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SVPPPS

Situazione attuale: 7ª in Super League svizzera

Il parere degli esperti

Paolo Menicucci, reporter Fiorentina

Andrew Smith, reporter Basilea

Le parole degli allenatori

Vincenzo Italiano, allenatore Fiorentina: "Devo concentrarmi sulla reazione, sia dei giocatori che dei tifosi, dopo che il Lech ha segnato il terzo gol [nel ritorno dei quarti di finale]. Eravamo tutti uniti, siamo rimasti compatti. Il sostegno dei tifosi è stato fondamentale".

Heiko Vogel, allenatore Basilea: "Il fatto che siamo in semifinale di Europa Conference League, fa capire di cosa sono capaci questi giocatori".