West Ham - Gent 4-1 (tot.: 5-2): gli Hammers vincono in rimonta e vanno in semifinale

Il West Ham travolge il Gent per 4-1 al London Stadium e si qualifica in semifinale di Europa Conference League.

Momenti chiave 26': Cuypers porta in vantaggio il Gent con un tiro al volo

37': Antonio pareggia con un imperioso stacco di testa

55': Paquetá segna su rigore dopo un mani di Okumu

58': Rice segna il terzo della serata su azione personale

63': Antonio segna la doppietta personale

Riepilogo partita

Michail Antonio ha segnato una doppietta Getty

Dopo l'1-1 dell'andata, il Gent passa subito in vantaggio con Hugo Cuypers, ma il West Ham non ci sta e segna 4 gol al London Stadium staccando il pass per la semifinale grazie alle reti di Michail Antonio (doppietta), Lucas Paquetà e Declan Rice.

La cronaca di West Ham - Gent 4-1

ormazioni titolari

West Ham: Aréola; Coufal, Zouma (Kehrer 69'), Aguerd, Emerson; Rice (Downes 69'), Souček, Paquetá; Benrahma (Fornals 79'), Antonio (Ings 70'), Bowen (Cornet 79')

Gent: Roef; Samoise, Okumu, Piątkowski, Núrio Fortuna; Castro-Montes (Fofana 85'), Kums, De Sart (Odjidja-Ofoe 70'); Hong (Depoitre 70'); Cuypers (Godeau 85'), Orban (Tissoudali 70')