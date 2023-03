Lech - Fiorentina, andata quarti di finale di Europa Conference League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Lech e Fiorentina si affrontano all'andata dei quarti di finale di UEFA Europa Conference League giovedì 13 aprile.

Lech - Fiorentina in breve Quando: giovedì 13 aprile (21:00 CET)

Dove: Poznań Stadium, Poznań

Cosa: andata quarti di finale di UEFA Europa Conference 

Dove guardare Lech - Fiorentina

Cosa devi sapere?

Due degli attacchi più forti dell'Europa Conference League si affrontano in Polonia. La sfida oppone quattro dei sette migliori marcatori della competizione (i viola Luka Jović e Arthur Cabral contro Mikael Ishak e Michał Skóraś del Lech) ma, come disse una volta Sir Alex Ferguson: "Gli attaccanti fanno vincere le partite, i difensori i titoli". Su questo fronte, il Lech appare ben piazzato, avendo mantenuto la porta inviolata per cinque volte consecutive contro Villarreal, Bodø/Glimt e Djurgården.

Highlights: Djurgården - Lech 0-3

Formazioni ultima partita

Lech: Bednarek; Salamon, Karlström, A. Milić; Pereira, Skóraś, Afonso Sousa, Murawski, Rebocho; Szymczak, Ishak

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Milenković, Martinez Quarta, Ranieri; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Ikoné, Cabral, González

Lech

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVPVVS

Situazione attuale: 3° in First Division polacca

Fiorentina

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVVV

Situazione attuale: 9ª in Serie A

Highlights: Sivasspor - Fiorentina 1-4

Il parere degli esperti

Reporter Lech

Reporter Fiorentina

Le parole dal campo

Bartosz Salamon, difensore Lech: "In questa fase devi solo giocare con più entusiasmo possibile e godertela. Sarà un bel viaggio per me – nella Fiorentina ci sono alcuni miei ex compagni [durante i suoi 14 anni in Italia] – quindi sarà una partita interessante. Ho giocato in Serie A contro di loro e so cosa aspettarmi. Possiamo fare risultato".