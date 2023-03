Sivasspor-Fiorentina 1-4 (tot. 1-5): una rimonta che vale i quarti per i Viola

Dopo otto anni, la Fiorentina tornerà a giocare i quarti di finale di una competizione europea. In casa del Sivasspor, nel ritorno degli ottavi di UEFA Europa Conference League, la squadra di Vincenzo Italiano batte 4-1 in rimonta i turchi e si qualifica: il gol di Erdoğan Yeşilyurt "spaventa" i Viola, che però ritrovano lo smalto dei giorni migliori ed espugnano il Sivas 4 Eylül Stadium grazie ai sigilli di Arthur Cabral, Nikola Milenković e Gaetano Castrovilli, oltre all'autorete di Dimitrios Goutas.

Sivasspor-Fiorentina 1-4: la partita minuto per minuto e le reazioni



In grande difficoltà nel campionato turco, i padroni di casa provano a partire all'attacco per rimontare il gol incassato al Franchi una settimana fa. Un errore di Dodô in apertura libera al tiro Jordy Caicedo, ma il destro da fuori area dell'attaccante dell'Ecuador termina fuori di poco; poco dopo Pietro Terracciano si salva in corner sul tentativo di Erdoğan Yeşilyurt.

Rıza Çalımbay perde per problemi fisici il centrocampista greco Charis Charisis, sostituito dal norvegese Fredrik Ulvestad, poi al 35' il Sivasspor sblocca il risultato, con un gran destro da fuori area che non dà scampo a Terracciano. Il pubblico dello Yeni 4 Eylül esplode, ma la sua gioia dura meno di dieci minuti.

Nicolás González scambia con Giacomo Bonaventura e si presenta solo davanti ad Ali Şaşal Vural, l'attaccante argentino sembra allungarsi il pallone ma riesce a toccarlo con la punta del piede e dopo la parata del portiere di casa è un gioco da ragazzi per Cabral insaccare sotto misura: per l'attaccante brasiliano - a segno in sei delle ultime otto partite - è il sesto gol nella competizione, il dodicesimo in stagione.

Nella ripresa Rolando Mandragora sfiora subito il 2-1, che comunque arriva al 62' grazie al super stacco di testa di Milenković sull'angolo battuto dallo stesso Mandragora: il capitano festeggia nel migliore dei modi la presenza numero 200 in maglia Viola.

Il Sivasspor si sgretola con il trascorrere dei minuti, Şaşal Vural riesce a rimediare al suo precedente errore sull'innocuo tentativo di Jonathan Ikoné smanacciando il pallone sulla linea prima che Cabral possa ribadirlo in rete. Ma a dodici minuti dalla fine l'autorete del difensore greco Goutas, con un avventato retropassaggio di testa, è a dir poco maldestra e vale il 3-1 per la squadra di Italiano.



Highlights: Fiorentina-Sivasspor 1-0

I padroni di casa restano addirittura in dieci per l'espulsione del loro capitano Hakan Arslan, la Fiorentina fa festa e si gode anche lo splendido gol del subentrato Castrovilli, oltre alla vittoria numero 100 in Europa, che vale una meritata qualificazione: quella Viola diventa la quinta squadra a disputare i quarti di finale in tutte le quattro maggiori competizioni UEFA dopo PSV Eindhoven, Roma, Feyenoord e Olympique Marsiglia.



Formazioni



Sivasspor: Şaşal Vural; Paluli (Yatabaré 75'), Appindangoyé, Goutas, Çiftçi; Hakan Arslan, Cofie (James 66'), Charisis (Ulvestad 15'); Sáiz (75'), Caicedo (Njie 66'), Yeşilyurt All. Çalımbay



Fiorentina: Terracciano; Dodô, Milenković, Martínez Quarta (Igor 66'), Ranieri; Mandragora, Amrabat (Bianco 83'), Bonaventura (Castrovilli 83'); Ikoné, Cabral (Kouamé 83'), Nico González (Saponara 83')All. Italiano