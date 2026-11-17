Chi ha vinto EURO 2024?

La Spagna ha vinto la sua settima e ultima partita di UEFA EURO 2024 superando l'Inghilterra a Berlino. Dopo il gol di Nico Williams al 2' del secondo tempo, Cole Palmer ha pareggiato per l'Inghilterra, ma a 4' dal termine Mikel Oyarzabal ha siglato il 2-1 per le Furie Rosse su assist di Marc Cucurella. "Ho fatto il mio lavoro e ho avuto la fortuna di segnare il gol della vittoria", ha detto il match winner. "È il massimo".

Chi è stato il capocannoniere di EURO 2024?

Gol e assist di Dani Olmo

Sei giocatori hanno conquistato il primo posto nella classifica marcatori Alipay+ con tre gol: Cody Gakpo (Paesi Bassi), Harry Kane (Inghilterra), Georges Mikautadze (Georgia), Jamal Musiala (Germania), Dani Olmo (Spagna) e Ivan Schranz (Slovacchia).

Romelu Lukaku è stato il capocannoniere delle qualificazioni con 14 gol, quattro in più di Cristiano Ronaldo. Il belga ha segnato una tripletta nella vittoria per 3-0 in Svezia e quattro gol nel 5-0 casalingo contro l'Azerbaigian.

Dove si è giocato EURO 2024?

UEFA EURO 2024 si è tenuto in dieci stadi in Germania. È stata la prima volta che la Germania ha ospitato un Campionato Europeo da sola, anche se la Germania Ovest aveva già ospitato la fase finale del 1988 e quattro partite di UEFA EURO 2020 si erano disputate a Monaco.

Tre partite della fase a gironi, un ottavo di finale game, un quarto di finale, finale

Berlino: Olympiastadion

Quattro partite della fase a gironi, un ottavo di finale, una semifinale

Dortmund: BVB Stadion Dortmund

Monaco: Munich Football Arena

Tre partite della fase a gironi, un ottavo di finale, un quarto di finale

Düsseldorf: Düsseldorf Arena

Quattro partite della fase a gironi, un quarto di finale

Amburgo: Volksparkstadion, Amburgo.

Stoccarda: Stuttgart Arena

Quattro partite della fase a gironi, un ottavo di finale

Colonia: Cologne Stadium

Francoforte: Frankfurt Arena

Tre partite della fase a gironi, un ottavo di finale

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke

Lipsia: Leipzig Stadium

EURO 2024: le città ospitanti

Chi allenava la squadra che ha vinto EURO 2024?

Luis de la Fuente, che aveva portato la Spagna al titolo continentale Under 19 (2015) e Under 21 (2019), ha assunto la guida della nazionale maggiore dopo i Mondiali del 2022. Dopo aver condotto la squadra alla vittoria della UEFA Nations League 2022/23, ha orchestrato il trionfo in Germania. "Non potrei essere più felice", ha dichiarato l'ex terzino sinistro dell'Athletic Club dopo la finale. "Siamo una vera squadra e siamo campioni d'Europa. Sono sempre più orgoglioso dei ragazzi ogni giorno che passa".

Chi era il capitano della squadra che ha vinto EURO 2024?

L'attaccante dell'Atlético Madrid, Álvaro Morata, ha capitanato la Spagna alla fase finale e ha aperto le marcature nel 3-0 contro la Croazia. È stato il suo 36° gol in nazionale; anche se è stato l'ultimo nel torneo, Morata ha dato un contributo importante, servendo un assist nella semifinale vinta contro la Francia. Due volte vincitore della UEFA Champions League con il Real Madrid, Morata aveva già conquistato gli Europei Under 19 (2011) e Under 21 (2013) prima alzare la coppa con la nazionale maggiore a Berlino.

Qual era il format di EURO 2024?

Svoltosi dal 14 giugno al 14 luglio, EURO 2024 è stato il terzo Campionato Europeo a 24 squadre. Il format era lo stesso di UEFA EURO 2016 e UEFA EURO 2020; le prime due classificate dei sei gironi della fase finale accedevano agli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze.

Grandi parate a EURO 2024

Quante squadre hanno partecipato a EURO 2024?

Hanno partecipato 24 squadre. La Germania si è qualificata direttamente da nazione ospitante, mentre la Georgia è stata l'unica squadra a partecipare per la prima volta a un Europeo.

Come si sono svolte le qualificazioni a EURO 2024?

Venti squadre – le prime due dei dieci gironi – hanno raggiunto il torneo tramite le qualificazioni, disputatesi da marzo a novembre 2023. La Germania era qualificata direttamente da nazione ospitante, mentre altre tre squadre (Polonia, Ucraina e Georgia) si sono qualificate tramite gli spareggi del 21 (semifinali) e 26 marzo (finali) 2024.

Qual era la squadra ideale di EURO 2024?

Rodri è stato nominato miglior giocatore del torneo e ha dichiarato: "Abbiamo fatto la storia battendo quattro ex campioni del mondo. Siamo riusciti a superare il sorteggio più difficile e questo dimostra la mentalità della squadra". Il suo compagno Lamine Yamal, che ha compiuto 17 anni il giorno prima della finale, è stato nominato miglior giovane del torneo.

PT: Mike Maignan (Francia)

DF: Kyle Walker (Inghilterra)

DF: William Saliba (Francia)

DF: Manuel Akanji (Svizzera)

DF: Marc Cucurella (Spagna)

CM: Rodri (Spagna)

CM: Dani Olmo (Spagna)

CM: Fabián Ruiz (Spagna)

AT: Lamine Yamal (Spagna)

AT: Jamal Musiala (Germania)

AT: Nico Williams (Spagna)

Giocatore del torneo EURO 2024: Rodri

Chi era la mascotte di EURO 2024?

La mascotte del torneo era un orso ed è stato chiamato Albärt in seguito a una votazione pubblica; le altre opzioni erano Bärnardo, Bärnheart e Herzi von Bär.

Cinque curiosità su EURO 2024