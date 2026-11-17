EURO 2024: il riepilogo completo
martedì 17 novembre 2026
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In Germania, la Spagna si è laureata campione d'Europa per la quarta volta, stabilendo un record assoluto.
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Chi ha vinto EURO 2024?
La Spagna ha vinto la sua settima e ultima partita di UEFA EURO 2024 superando l'Inghilterra a Berlino. Dopo il gol di Nico Williams al 2' del secondo tempo, Cole Palmer ha pareggiato per l'Inghilterra, ma a 4' dal termine Mikel Oyarzabal ha siglato il 2-1 per le Furie Rosse su assist di Marc Cucurella. "Ho fatto il mio lavoro e ho avuto la fortuna di segnare il gol della vittoria", ha detto il match winner. "È il massimo".
Chi è stato il capocannoniere di EURO 2024?
Sei giocatori hanno conquistato il primo posto nella classifica marcatori Alipay+ con tre gol: Cody Gakpo (Paesi Bassi), Harry Kane (Inghilterra), Georges Mikautadze (Georgia), Jamal Musiala (Germania), Dani Olmo (Spagna) e Ivan Schranz (Slovacchia).
Romelu Lukaku è stato il capocannoniere delle qualificazioni con 14 gol, quattro in più di Cristiano Ronaldo. Il belga ha segnato una tripletta nella vittoria per 3-0 in Svezia e quattro gol nel 5-0 casalingo contro l'Azerbaigian.
Dove si è giocato EURO 2024?
UEFA EURO 2024 si è tenuto in dieci stadi in Germania. È stata la prima volta che la Germania ha ospitato un Campionato Europeo da sola, anche se la Germania Ovest aveva già ospitato la fase finale del 1988 e quattro partite di UEFA EURO 2020 si erano disputate a Monaco.
Tre partite della fase a gironi, un ottavo di finale game, un quarto di finale, finale
Berlino: Olympiastadion
Quattro partite della fase a gironi, un ottavo di finale, una semifinale
Dortmund: BVB Stadion Dortmund
Monaco: Munich Football Arena
Tre partite della fase a gironi, un ottavo di finale, un quarto di finale
Düsseldorf: Düsseldorf Arena
Quattro partite della fase a gironi, un quarto di finale
Amburgo: Volksparkstadion, Amburgo.
Stoccarda: Stuttgart Arena
Quattro partite della fase a gironi, un ottavo di finale
Colonia: Cologne Stadium
Francoforte: Frankfurt Arena
Tre partite della fase a gironi, un ottavo di finale
Gelsenkirchen: Arena AufSchalke
Lipsia: Leipzig Stadium
Chi allenava la squadra che ha vinto EURO 2024?
Luis de la Fuente, che aveva portato la Spagna al titolo continentale Under 19 (2015) e Under 21 (2019), ha assunto la guida della nazionale maggiore dopo i Mondiali del 2022. Dopo aver condotto la squadra alla vittoria della UEFA Nations League 2022/23, ha orchestrato il trionfo in Germania. "Non potrei essere più felice", ha dichiarato l'ex terzino sinistro dell'Athletic Club dopo la finale. "Siamo una vera squadra e siamo campioni d'Europa. Sono sempre più orgoglioso dei ragazzi ogni giorno che passa".
Chi era il capitano della squadra che ha vinto EURO 2024?
L'attaccante dell'Atlético Madrid, Álvaro Morata, ha capitanato la Spagna alla fase finale e ha aperto le marcature nel 3-0 contro la Croazia. È stato il suo 36° gol in nazionale; anche se è stato l'ultimo nel torneo, Morata ha dato un contributo importante, servendo un assist nella semifinale vinta contro la Francia. Due volte vincitore della UEFA Champions League con il Real Madrid, Morata aveva già conquistato gli Europei Under 19 (2011) e Under 21 (2013) prima alzare la coppa con la nazionale maggiore a Berlino.
Qual era il format di EURO 2024?
Svoltosi dal 14 giugno al 14 luglio, EURO 2024 è stato il terzo Campionato Europeo a 24 squadre. Il format era lo stesso di UEFA EURO 2016 e UEFA EURO 2020; le prime due classificate dei sei gironi della fase finale accedevano agli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze.
Quante squadre hanno partecipato a EURO 2024?
Hanno partecipato 24 squadre. La Germania si è qualificata direttamente da nazione ospitante, mentre la Georgia è stata l'unica squadra a partecipare per la prima volta a un Europeo.
Come si sono svolte le qualificazioni a EURO 2024?
Venti squadre – le prime due dei dieci gironi – hanno raggiunto il torneo tramite le qualificazioni, disputatesi da marzo a novembre 2023. La Germania era qualificata direttamente da nazione ospitante, mentre altre tre squadre (Polonia, Ucraina e Georgia) si sono qualificate tramite gli spareggi del 21 (semifinali) e 26 marzo (finali) 2024.
Qual era la squadra ideale di EURO 2024?
Rodri è stato nominato miglior giocatore del torneo e ha dichiarato: "Abbiamo fatto la storia battendo quattro ex campioni del mondo. Siamo riusciti a superare il sorteggio più difficile e questo dimostra la mentalità della squadra". Il suo compagno Lamine Yamal, che ha compiuto 17 anni il giorno prima della finale, è stato nominato miglior giovane del torneo.
PT: Mike Maignan (Francia)
DF: Kyle Walker (Inghilterra)
DF: William Saliba (Francia)
DF: Manuel Akanji (Svizzera)
DF: Marc Cucurella (Spagna)
CM: Rodri (Spagna)
CM: Dani Olmo (Spagna)
CM: Fabián Ruiz (Spagna)
AT: Lamine Yamal (Spagna)
AT: Jamal Musiala (Germania)
AT: Nico Williams (Spagna)
Chi era la mascotte di EURO 2024?
La mascotte del torneo era un orso ed è stato chiamato Albärt in seguito a una votazione pubblica; le altre opzioni erano Bärnardo, Bärnheart e Herzi von Bär.
Cinque curiosità su EURO 2024
- La Spagna è diventata la prima nazione a vincere la competizione quattro volte. Ha inoltre vinto sette partite consecutive alla fase finale: nessuna squadra era mai riuscita a compiere un'impresa simile all'Europeo senza ricorrere ai calci di rigore. Con 15 gol segnati, ha superato il record francese di 14 reti stabilito agli Europei del 1984.
- Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore a partecipare a sei edizioni di EURO e ha anche prolungato il suo record di presenze alla fase finale (30). All'età di 39 anni e 151 giorni, ha stabilito un nuovo primato diventando il giocatore più anziano a segnare un rigore dopo i supplementari a EURO, anche se non è riuscito a consolidare il suo record di 14 gol alla fase finale.
- Lamine Yamal è diventato il giocatore più giovane a scendere in campo alla fase finale nella vittoria per 3-0 della Spagna contro la Croazia, all'età di 16 anni e 338 giorni. È anche diventato il più giovane marcatore andando a segno nella semifinale contro la Francia 24 giorni dopo, oltre che il più giovane a scendere in campo in finale il giorno dopo aver compiuto 17 anni.
- Segnando contro l'Italia a 38 anni e 289 giorni, Luka Modrić ha battuto il record dell'ex attaccante austriaco Ivica Vastic ed è diventato il marcatore più anziano di sempre a EURO. Pepe è diventato il giocatore più anziano nella fase finale di EURO nella vittoria per 2-1 del Portogallo contro la Cechia, poi ha consolidato il suo primato contro la Turchia, la Slovenia e infine la Francia a 41 anni e 130 giorni.
- Il tedesco Julian Nagelsmann (36 anni e 327 giorni) è stato il più giovane allenatore ad aver condotto una squadra a EURO.