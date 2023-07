Il Siviglia batte l'Independiente del Valle ai rigori e vince la UEFA CONMEBOL Club Challenge

Il Siviglia batte l'Independiente del Valle 4-1 ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari arrivato grazie al gol di Pedro Ortiz nei minuti di recupero e conquista la UEFA CONMEBOL Club Challenge.

La partita minuto per minuto

Momenti chiave 10': Lautaro Díaz batte Dmitrović

90+1': Pedro Ortiz pareggia per il Siviglia

La partita: il Siviglia pareggia nel finale

Il Siviglia è ancora all'inizio della preparazione pre-stagione mentre l'Independiente del Valle è nella pausa di metà campionato. Dopo appena dieci minuti, Lautaro Díaz sfrutta un attimo di esitazione di Kike Salas, entra in area e batte con freddezza Marko Dmitrović.

L'Independiente festeggia il vantaggio

Piano piano i detentori della UEFA Europa League ritrovano il ritmo, soprattutto dopo l'intervallo. Nel primo tempo il portiere ospite Moisés Ramírez si è visto più volte nel cerchio di centrocampo a far circolare il pallone, ma nella ripresa è stato sempre più chiamato a svolgere la sua funzione principale quando il Siviglia ha chiuso alla grande.

La squadra ecuadoriana sembrava poter resistere ma Pedro Ortiz pareggia al 92': il primo gol del 22enne in prima squadra. Non ci sono tempi supplementari, si va ai rigori e Dmitrović diventa l'eroe del Siviglia con due parate che permettono a Papu Gómez di sigillare il trionfo per 4-1.

Il pareggio di Ortiz

Formazioni iniziali

Siviglia: Dmitrović; Juanlu, Nianzou, Kike Salas, Pedrosa; Jordán, Bueno; Suso, Óliver Torres, Gómez; Romero

Independiente del Valle: Ramirez; Carabajal, Ortiz, García Basso; Fernández, Pellerano, Faravelli, Rodriguez; Alcívar, Sornoza; Díaz