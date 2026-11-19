Il Brighton attende un'interessante sfida casalinga alla quarta giornata di UEFA Conference League, mentre Twente e Panathinaikos sono tra le quattro squadre che cercano di rimanere a punteggio pieno.

La nostra anteprima seleziona le partite da non perdere, le principali statistiche e i probabili protagonisti di questa giornata.

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I temi principali

• Il Brighton ha vinto 4-0 entrambe le partite casalinghe di questa edizione e ha avuto la meglio nelle ultime cinque gare europee giocate davanti al suo pubblico, ma in vista della quarta giornata si trova a pari punti con l'Universitatea Craiova. Riuscirà a dimostrarsi ancora una volta imbattibile nel suo stadio?

• Il Monaco è una delle quattro squadre che iniziano la quarta giornata a punteggio pieno, ma la trasferta contro gli Hearts nella fredda Edimburgo non sarà facile perché il suo bilancio in Scozia è di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta.

• Il Trabzonspor va sul campo del CSKA Sofia cercando di riscattare la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Freiburg. L'unico precedente dell'attaccante Mohamed Salah in Bulgaria risale al 2013, quando ha segnato una doppietta nel 4-2 tra Basel e Ludogorets nelle qualificazioni di Champions League.

• Come Monaco, Lugano e Twente, anche il Panathinaikos ha nove punti dopo tre partite, ma i prossimi tre dovranno essere conquistati sul campo del Nordsjælland e non sarà così facile. Jacob Neestrup, allenatore danese della squadra greca, conosce bene l'ambiente, avendo vinto due titoli in Superliga alla guida del Copenhagen.

Statistica della settimana Ramón Terrats del Getafe è il giocatore più bersagliato di questa fase campionato, con ben 14 falli subiti in soli 198 minuti di gioco.

Sondre Ørjasæter (Twente) NurPhoto via Getty Images

Giocatore da tenere d'occhio: Sondre Ørjasæter (Twente)

Il centrocampista Ørjasæter del Twente, 22 anni, si è messo in luce in questa stagione, soprattutto per aver servito cinque assist nella vittoria per 9-0 in Eredivisie contro l'Excelsior il 1° novembre. Acquistato dal Sarpsborg nel 2025, il norvegese ha attirato l'attenzione di molti osservatori ma ora si concentra sul suo attuale club. "Sono felice di giocare nel Twente", ha detto. "Devo solo continuare così, il resto verrà da sé".

Il Lugano esulta dopo un gol in Conference League Getty Images

Club sotto i riflettori: Lugano

Capolista della fase campionato con 11 gol segnati (due in più di qualsiasi altra squadra), il Lugano è rimasto imbattuto nelle prime 23 partite della stagione prima della pesante sconfitta per 5-0 contro il San Gallo l'8 novembre. Allenatore dal 2021, Mattia Croci-Torti ha comunque fiducia nei suoi giocatori. "Sono orgoglioso di vedere una squadra che lavora sodo ogni giorno, gioca unita e ha sempre voglia di vincere", ha dichiarato.