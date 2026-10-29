Terza giornata di Conference League: Trabzonspor e Monaco inseguono la terza vittoria, Brighton e Ajax in trasferta

Il potenziale offensivo del Trabzonspor, i giovani talenti del Monaco e l'avvio perfetto del Sint-Truiden sono tra i temi principali della terza giornata della fase campionato.

La nostra guida alla UEFA Conference League presenta le sfide da seguire, le statistiche più interessanti e i probabili protagonisti.

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I temi chiave

• Il Trabzonspor è una delle otto squadre a punteggio pieno e può contare su un reparto offensivo particolarmente prolifico, trascinato soprattutto da Djú Franculino, autore di tre gol, e Mohamed Salah, che ha realizzato due reti e servito due assist. Sarà una sfida impegnativa per il Freiburg, reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Monaco. "Ci è mancata energia, soprattutto nei duelli individuali", ha commentato l'allenatore Julian Schuster."

• L'Ajax si è riscattato dalla delusione della prima giornata battendo l'Atalanta ad Amsterdam. Un risultato che ha restituito fiducia all'attaccante Tolu Arokodare, autore di un gol: "Siamo una squadra di alto livello, con grandi giocatori". Ad attendere i lancieri c'è un Midtjylland ancora a secco di vittorie ma deciso a ritrovare la forma migliore. "Nel calcio ci sono giornate in cui le cose semplicemente non funzionano", ha dichiarato il capitano Rasmus Kristensen dopo la sconfitta contro il Sint-Truiden.

• I giovani talenti del Monaco sono stati protagonisti del successo contro il Freiburg alla seconda giornata: il club del Principato ha festeggiato i gol del ventenne Paris Brunner, del ventiduenne Lamine Camara e del ventitreenne Ansu Fati. Il prossimo avversario, il Nordsjælland, ha pareggiato entrambe le partite disputate finora: l'ultima è stata contro il CSKA Sofia, sconfitto di misura dal Monaco all'esordio.

• Migliorare la tenuta difensiva è una priorità per il Getafe, che alla seconda giornata ha incassato cinque gol nella sconfitta casalinga contro il Lugano. La squadra spagnola è attesa da un compito difficile contro l'attacco del Brighton, reduce però da uno 0-0 in trasferta contro lo Jablonec. "Dobbiamo avere più pazienza, essere più lucidi con il pallone ed essere più concentrati", ha dichiarato Michael Svoboda, difensore dei Seagulls.

Statistica della Settimana Dopo la doppietta messa a segno alla seconda giornata, l'attaccante del Panathinaikos, Cyriel Dessers, ha raggiunto Mikael Ishak del Lech Poznań in vetta alla classifica dei migliori marcatori di sempre della Conference League, con 13 gol. Riuscirà Dessers ad aumentare il proprio bottino nella sfida casalinga contro il CSKA Sofia?

Giocatore da seguire: Lamine Camara (Monaco)

Nonostante sia già considerato uno dei centrocampisti più promettenti d'Europa, il senegalese Lamine Camara continua a sorprendere il tecnico Filipe Luís. "Non smette mai di stupirmi", ha dichiarato l'allenatore dopo la vittoria contro il Freiburg. "Non è mai stanco. Tutti vedono quello che fa, ed è contagioso". Fondamentale per il gioco della squadra, il ventiduenne guida la classifica dei centrocampisti del Monaco in tre statistiche dopo le prime due giornate: contrasti vinti (4), passaggi completati (96) e possessi palla (141).

Lamine Camara, centrocampista del Monaco DeFodi Images via Getty Images

Squadra sotto i riflettori: Sint-Truidense

Tra le otto squadre al debutto nella fase a gironi o nella fase campionato di una competizione UEFA, il Sint-Truiden (Belgio) è anche una delle otto a punteggio pieno dopo le prime due giornate e una delle sole due a non aver ancora subito gol. "Se continueremo a giocare con questa grinta, potremo diventare una grande squadra", ha promesso il difensore Robert-Jan Vanwesemael dopo la vittoria in casa del Midtjylland.