Anteprima seconda giornata Conference League: Ajax, Atalanta e Brighton cercano conferme

Alla seconda giornata, Atalanta, Brighton, Freiburg e Monaco cercheranno di consolidare l'ottimo inizio in UEFA Conference League, mentre Mohamed Salah proverà a mettere in difficoltà gli Hearts.

La nostra anteprima della Conference League passa in rassegna le partite di cartello, le principali statistiche e i giocatori di spicco.

Dove guardare Conference League

I temi principali

• Il Brighton va in Cechia per affrontare lo Jablonec e non ha ancora subito gol nelle tre partite europee disputate in questa stagione. "Ci sproniamo a vicenda", ha dichiarato Georgino Rutter, autore di una doppietta nel 4-0 contro il Kauno Žalgiris alla prima giornata.

• La Crvena Zvezda ospita il Copenhagen dopo le due sfide nelle qualificazioni di Champions League 2019/20, terminate con due 1-1 e un'epica vittoria per 7-6 della Stella Rossa ai rigori (dopo 11 tiri dal dischetto per entrambe le squadre).

• L'Ajax cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Hajduk Split alla prima giornata ma avrà un duro compito contro un'Atalanta in gran forma. Le due squadre si sono incontrate l'ultima volta nella fase a gironi di Champions League 2020/21, con la vittoria per 1-0 della Dea ad Amsterdam.

• Paris Brunner del Monaco ha segnato un gol e ha servito l'assist per il secondo di Ansu Fati nella vittoria alla prima giornata. La prossima sfida è contro i connazionali del Friburgo, finalisti della scorsa Europa League, che dalla Germania si sposteranno in Costa Azzurra.

Statistica della settimana Alla prima giornata, contro il KuPS Kuopio, Mohamed Salah (Trabzonspor) ha messo a segno il suo 65° gol nelle competizioni UEFA, salendo all'11° posto nella classifica marcatori assoluta a pari merito con Erling Haaland. Questa settimana, la sua squadra ospiterà gli Hearts.

Marin Šotiček segna contro l'Ajax alla prima giornata Getty Images

Osservato speciale: Marin Šoticek (Hajduk Split)

In prestito dal Basilea, il ventiduenne croato ha servito l'assist per il primo gol dell'Hajduk e ha segnato il secondo, contribuendo alla vittoria per 2-1 contro l'Ajax alla prima giornata. "Sono molto contento, ma il merito è di tutta la squadra", ha dichiarato l'esterno. "È una sensazione meravigliosa e dobbiamo continuare così". Il giocatore cercherà di mantenere il ritmo anche nella trasferta in Svizzera contro il Thun.

L'Egnatia festeggia un gol nelle qualificazioni NurPhoto via Getty Images

Club sotto i riflettori: Egnatia

"Abbiamo fatto vedere chi siamo", ha detto l'allenatore Nevil Dede dopo l'1-1 tra Egnatia Midtjylland prima giornata. Ora, la formazione albanese va in Danimarca per affrontare l'Aarhus, vincitore della Superliga. Il club, che si è aggiudicato gli ultimi tre campionati, prende il nome dalla Via Egnatia, la strada romana che attraversava Rrogozhine nel tragitto da Durazzo a Bisanzio.