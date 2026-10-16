UEFA Conference League 2026/27: tutte le Prestazioni della Settimana
venerdì 16 ottobre 2026
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Tutte le Prestazioni della Settimana della UEFA Conference League 2026/27.
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La UEFA Conference League è sinonimo di campioni emergenti e squadre ambiziose che riescono a superare i propri limiti.
Le prestazioni più sensazionali di ogni giornata vengono premiate con il titolo di Prestazione della Settimana, presentato da Laufenn, per celebrare le vittorie a sorpresa, i successi da record e le imprese memorabili di squadre che osano sognare.
Ecco tutti i vincitori del premio Prestazione della settimana.
Prima giornata: Hajduk Split - Ajax 2-1
L'Hajduk festeggia il ritorno nelle competizioni europee dopo 16 anni battendo l'Ajax, ex vincitore della Coppa UEFA. Abdoulie Sanyang apre le marcature nel primo tempo con un potente destro e, nonostante il pareggio di Davy Klaasen al 53', Marin Šotiček segna il 2-1 pochi istanti dopo concretizzando il pressing alto della squadra di casa.
"Sono molto contento, ma il merito va a tutta la squadra per il pressing intenso e la voglia di lavorare", dichiara modestamente Šotiček, autore anche dell'assist per il primo gol. "Il mister ci ha chiesto di giocare tra le linee, di rimanere verticali e diretti ed è quello che abbiamo cercato di fare".