Classifica fase campionato Conference League: come vengono separate le squadre a pari punti

Nella fase campionato di UEFA Conference League, 36 squadre partecipano a un girone unico. Il che significa che tutte le squadre, pur affrontando avversari diversi, fanno parte della stessa classifica.

Le squadre classificate dall'1° all'8° posto al termine della sesta giornata della fase campionato si qualificano per gli ottavi di finale. Le squadre classificate dal 9° al 24° posto si qualificano per gli spareggi della fase a eliminazione diretta. Le squadre classificate dal 25° al 36° posto vengono eliminate.

Cosa succede se le squadre sono a pari punti al termine della fase campionato?

Tra la 1ª e la 5ª giornata, le squadre a pari punti saranno classificate in base ai seguenti criteri, come previsto dall'articolo 18 del regolamento della competizione:

a. Migliore differenza reti nella fase campionato

b. Maggiore numero di gol segnati nella fase campionato﻿

c. Maggiore numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato

d. Maggiore numero di vittorie nella fase campionato﻿

e. Maggiore numero di vittorie in trasferta nella fase campionato

Se, in seguito all'applicazione di questi criteri, le squadre risultano ancora alla pari sotto tutti gli aspetti, verrà loro assegnata la stessa posizione in classifica, e verranno elencate in ordine alfabetico in base alla loro sigla.

Come vengono classificate le squadre in caso di parità di punti?

Se, al termine delle partite della fase campionato, due o più squadre sono a pari punti, allora, come previsto dall'articolo 18 del regolamento della competizione, per determinare la loro classifica vengono applicati i seguenti criteri, in questo ordine:

a. Migliore differenza reti nella fase campionato

b. Maggiore numero di gol segnati nella fase campionato﻿

c. Maggiore numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato

d. Maggiore numero di vittorie nella fase campionato﻿

e. Maggiore numero di vittorie in trasferta nella fase campionato

f. Numero maggiore di punti totalizzati complessivamente dagli avversari nella fase campionato

g. Differenza reti complessiva maggiore degli avversari nella fase di campionato

h. Numero maggiore di gol segnati complessivamente dagli avversari nella fase campionato

i. Totale dei punti disciplinari più basso, calcolato esclusivamente in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti della squadra in tutte le partite della fase di campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

j. Coefficiente di club più elevato