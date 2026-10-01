Indovinane Sei di Conference League: traccia la tua strada verso la gloria!

Vuoi mettere alla prova le tue infallibili abilità di pronostico? Col gioco Indovinane Sei, presentato da Betano, puoi provare a indovinare i risultati esatti di sei partite di UEFA Conference League di una singola giornata e vincere fantastici premi.

Gioca ora a Indovinane Sei!

Preparati a mettere alla prova le tue abilità di pronostico! Ogni giornata dovrai prevedere il risultato di sei partite scelte casualmente, guadagnando punti per il risultato esatto, la differenza reti e i gol segnati da ciascuna squadra.

Con l'ingresso nella fase a eliminazione diretta, il gioco – proprio come la Conference League – si fa ancora più difficile. Da quel momento potrai conquistare punti extra indovinando anche il risultato all'intervallo, i clean sheet e i marcatori.

E non è finita qui! Se indovinerai un risultato esatto pronosticato da meno del 10% degli altri giocatori, riceverai un ulteriore bonus. Inoltre, se ti senti particolarmente sicuro del tuo pronostico, potrai applicare un booster 2x a una partita per giornata e raddoppiare i punti ottenuti.

Premi di Indovinane Sei Primo premio

Due biglietti per la finale di Conference League 2027/28 – voli e alloggio inclusi! Secondo premio

La maglia che preferisci di una qualsiasi squadra impegnata nelle competizioni UEFA in questa stagione, più una copia di EA FC 27. Terzo premio

Il pallone ufficiale della Conference League di questa stagione.

Oltre a fantastici premi, c'è anche la soddisfazione di poter vantarsi con gli amici: crea un campionato e sfidali a colpi di pronostici per scoprire chi è il più bravo a indovinare i risultati e chi riesce a scalare la classifica globale.

Indovinane Sei è completamente gratuito e puoi modificare i tuoi pronostici in qualsiasi momento prima del calcio d'inizio di ogni partita.