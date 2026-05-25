Intervista a Iñigo Pérez: la sfida contro il Crystal Palace in finale di UEFA Conference League a Lipsia
lunedì 25 maggio 2026
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"Speriamo che la nostra storia abbia un lieto fine", commenta l'allenatore del Rayo Vallecano in attesa della finale di UEFA Conference League contro il Crystal Palace a Lipsia.
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Proveniente dal quartiere periferico di Vallecas, il Rayo Vallecano ha superato un ostacolo dopo l'altro per raggiungere la sua prima finale. Il tecnico Iñigo Pérez spera che la squadra riesca a offrire un'altra prestazione straordinaria contro il Crystal Palace e vincere la UEFA Conference League.
Tra le fila del Rayo, il trentottenne allenatore ha più esperienza in finale di chiunque altro, avendo giocato quella di Europa League del 2012 persa 3-0 dall'Athletic Club contro l'Atletico Madrid. Anche se quell'esperienza è stata negativa, Pérez si augura che la sua squadra non si lasci intimorire dai riflettori e dimostri il proprio coraggio a Lipsia.
Il Rayo e la sua prima finale europea
Siamo ancora al settimo cielo dopo l'impresa a Strasburgo. Non ci rendiamo ancora pienamente conto del traguardo raggiunto e ci vorrà tempo per assimilarlo completamente. Dopo questo lungo percorso, però, ci siamo resi conto di ciò che abbiamo imparato. L'ultimo passo è a Lipsia e speriamo che la nostra storia abbia un lieto fine.
[Al triplice fischio in semifinale] mi sentivo più calmo e sereno di quanto ci si potesse aspettare. Avevamo raggiunto qualcosa che desideravamo da tempo e che aveva tante componenti: ore e giorni di lavoro, con responsabilità per tante persone. In quel momento provi una sensazione di pace; volevo solo stringere la mano all'allenatore avversario e lasciarmi trasportare dal flusso naturale di ciò che sarebbe successo dopo.
I tifosi speciali del Rayo
A Vallecas – non solo al Rayo Vallecano, ma proprio nel quartiere – c'è un'autenticità difficile da trovare altrove. Non perché il Rayo o i suoi tifosi siano migliori, ma perché la mentalità che circonda questo club affonda le sue radici nelle sue origini ed è preservata in un modo difficile da replicare altrove. Questo club sarebbe impensabile senza i tifosi, perché nei momenti più difficili sono stati incondizionatamente al nostro fianco.
Sono nato nel quartiere operaio di Txantrea, a Pamplona, quindi le mie radici sono le stesse dei vallecani. Sappiamo che il successo si può raggiungere – non sempre, ma si può – con il duro lavoro e la disciplina, quindi c'è un legame inconfondibile tra me e loro per come concepiamo la vita.
La finale contro il Crystal Palace
Quando è iniziata la competizione abbiamo visto tutte le squadre e per la stragrande maggioranza dei tifosi il Crystal Palace era il possibile vincitore, ma sappiamo com'è il calcio. La cosa bella è che sfida completamente tutte le analisi, ma il Palace è una squadra con potenzialità enormi e sta facendo molto bene.
L'allenatore ha annunciato che se ne andrà, quindi loro penseranno a chiudere un ciclo vincendo la finale. In termini calcistici, è una squadra molto ben definita sia in fase offensiva che difensiva.
Cosa deve fare il Rayo per vincere
La cosa più importante è il lavoro emotivo e mentale, perché bisogna controllare le emozioni e gestire le responsabilità. Poi è una partita in cui la tua essenza e la tua identità devono emergere al di sopra di qualsiasi altra cosa a livello tattico. Se giocheremo come a Strasburgo e in altre grandi occasioni, saremo tranquilli e i troppi pensieri spariranno.
Il modo in cui abbiamo affrontato questa stagione è stato ottimo, non potevamo fare di meglio. Abbiamo parlato di cosa dobbiamo fare adesso: se ci concentriamo esclusivamente sul gioco sarà tutto molto più facile. Più che al numero di spettatori, a segnare e al risultato, i giocatori penseranno a dimostrare l'essenza del gruppo e del nostro calcio. Personalità e coraggio: sono queste le cose che hanno ispirato tutto quello che abbiamo fatto".
Intervista condotta il 9 maggio 2026