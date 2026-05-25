Intervista a Iñigo Pérez: la sfida contro il Crystal Palace in finale di UEFA Conference League a Lipsia

Proveniente dal quartiere periferico di Vallecas, il Rayo Vallecano ha superato un ostacolo dopo l'altro per raggiungere la sua prima finale. Il tecnico Iñigo Pérez spera che la squadra riesca a offrire un'altra prestazione straordinaria contro il Crystal Palace e vincere la UEFA Conference League.

Tra le fila del Rayo, il trentottenne allenatore ha più esperienza in finale di chiunque altro, avendo giocato quella di Europa League del 2012 persa 3-0 dall'Athletic Club contro l'Atletico Madrid. Anche se quell'esperienza è stata negativa, Pérez si augura che la sua squadra non si lasci intimorire dai riflettori e dimostri il proprio coraggio a Lipsia.

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Il Rayo e la sua prima finale europea

Siamo ancora al settimo cielo dopo l'impresa a Strasburgo. Non ci rendiamo ancora pienamente conto del traguardo raggiunto e ci vorrà tempo per assimilarlo completamente. Dopo questo lungo percorso, però, ci siamo resi conto di ciò che abbiamo imparato. L'ultimo passo è a Lipsia e speriamo che la nostra storia abbia un lieto fine.

[Al triplice fischio in semifinale] mi sentivo più calmo e sereno di quanto ci si potesse aspettare. Avevamo raggiunto qualcosa che desideravamo da tempo e che aveva tante componenti: ore e giorni di lavoro, con responsabilità per tante persone. In quel momento provi una sensazione di pace; volevo solo stringere la mano all'allenatore avversario e lasciarmi trasportare dal flusso naturale di ciò che sarebbe successo dopo.

Il cammino del Rayo Vallecano verso la finale di Conference League: tutti i gol

I tifosi speciali del Rayo

A Vallecas – non solo al Rayo Vallecano, ma proprio nel quartiere – c'è un'autenticità difficile da trovare altrove. Non perché il Rayo o i suoi tifosi siano migliori, ma perché la mentalità che circonda questo club affonda le sue radici nelle sue origini ed è preservata in un modo difficile da replicare altrove. Questo club sarebbe impensabile senza i tifosi, perché nei momenti più difficili sono stati incondizionatamente al nostro fianco.

Sono nato nel quartiere operaio di Txantrea, a Pamplona, quindi le mie radici sono le stesse dei vallecani. Sappiamo che il successo si può raggiungere – non sempre, ma si può – con il duro lavoro e la disciplina, quindi c'è un legame inconfondibile tra me e loro per come concepiamo la vita.

Iñigo Pérez con i tifosi del Rayo a Vallecas UEFA via Getty Images

La finale contro il Crystal Palace

Quando è iniziata la competizione abbiamo visto tutte le squadre e per la stragrande maggioranza dei tifosi il Crystal Palace era il possibile vincitore, ma sappiamo com'è il calcio. La cosa bella è che sfida completamente tutte le analisi, ma il Palace è una squadra con potenzialità enormi e sta facendo molto bene.

L'allenatore ha annunciato che se ne andrà, quindi loro penseranno a chiudere un ciclo vincendo la finale. In termini calcistici, è una squadra molto ben definita sia in fase offensiva che difensiva.

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Cosa deve fare il Rayo per vincere

La cosa più importante è il lavoro emotivo e mentale, perché bisogna controllare le emozioni e gestire le responsabilità. Poi è una partita in cui la tua essenza e la tua identità devono emergere al di sopra di qualsiasi altra cosa a livello tattico. Se giocheremo come a Strasburgo e in altre grandi occasioni, saremo tranquilli e i troppi pensieri spariranno.

Il modo in cui abbiamo affrontato questa stagione è stato ottimo, non potevamo fare di meglio. Abbiamo parlato di cosa dobbiamo fare adesso: se ci concentriamo esclusivamente sul gioco sarà tutto molto più facile. Più che al numero di spettatori, a segnare e al risultato, i giocatori penseranno a dimostrare l'essenza del gruppo e del nostro calcio. Personalità e coraggio: sono queste le cose che hanno ispirato tutto quello che abbiamo fatto".

Intervista condotta il 9 maggio 2026