Intervista a Oliver Glasner: la finale di Conference League prima dell'addio

A gennaio, Oliver Glasner ha annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione da allenatore del Crystal Palace. Ora, l'austriaco spera di congedarsi nel modo più memorabile possibile battendo il Rayo Vallecano nella finale di UEFA Conference League.

L'ex difensore del Ried ha vinto l'UEFA Europa League 2021/22 con l'Eintracht Frankfurt e ha conquistato la FA Cup con il Crystal Palace battendo il Manchester City un anno fa, mentre in questa stagione ha portato la formazione inglese alla sua prima finale europea.

Aggiornamenti: Crystal Palace - Rayo Vallecano

La finale con il Palace

È un traguardo enorme per tutti noi, che partecipiamo a questa competizione per la prima volta. Molti dei miei ragazzi non avevano mai giocato in Europa, quindi avevano bisogno di tutte queste partite ed esperienze per crescere e migliorare. Non vediamo che arrivi la finale, che sarà la nostra diciassettesima partita di Conference League e la sessantesima di questa stagione. È un traguardo importantissimo.

Abbiamo viaggiato molto, conoscendo paesi, squadre e stili di calcio diversi. Fin da quando abbiamo iniziato, la finale è sempre stata l'obiettivo e ora lo abbiamo raggiunto, ma non si tratta solo di giocare. Se giochi una finale vuoi vincerla, assolutamente.

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Il miele e l'avocado

Se non hai mai assaggiato il miele, non sai che sapore ha e non te lo chiedi neanche, ma appena scopri che è dolce nel vuoi sempre di più. Anche l'avocado è buono e sano, ma ci sono cose che danno una soddisfazione in più come il miele o i dolci: giocare in Europa potrebbe essere questo piccolo extra.

L'avocado è la Premier League ed è molto importante: dobbiamo giocare bene in Premier League, ma vogliamo anche provare la dolcezza del calcio europeo a Selhurst, delle trasferte e di un'altra finale. Quando assaggi un dolce ne vuoi ancora e per fortuna abbiamo questa possibilità. Se nella nostra mensa ci sono miele e avocado? Sì, ci sono entrambi.

Oliver Glasner alza la FA Cup dopo la finale del 2025 Getty Images

Il successo in Europa League con l'Eintracht

Ogni esperienza ti aiuta nelle situazioni future e nelle decisioni che devi prendere. Non si tratta solo di una finale europea, ma anche della finale di FA Cup [del 2025] e di questa esperienza che abbiamo vissuto tutti insieme. La cosa migliore era rimanere fedeli ai nostri principi, giocare a modo nostro e avere fiducia in quello che stavamo facendo.

Questa è stata l'esperienza che ho vissuto quando abbiamo vinto l'Europa League con l'Eintracht Francoforte. È stato uguale quando abbiamo vinto la FA Cup, quindi affronteremo la finale di Conference League con lo stesso approccio: confidando in quello che stiamo facendo e cercando di dare il massimo.

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Il Rayo Vallecano

L'avevo già detto prima delle semifinali: tutte e quattro le squadre che arrivano fino a quel punto meritano di arrivare la finale perché hanno fatto bene, e il Vallecano non fa eccezione. Ha vinto due volte contro lo Strasburgo, che noi abbiamo affrontato nella fase campionato perdendo 2-1, quindi sappiamo quanto sia difficile batterlo.

Questo significa che il Rayo ha molta qualità. Ho parlato con i nostri giocatori che hanno giocato in Spagna. Hanno detto che il Rayo è molto veloce, gioca in transizione, con esterni veloci e sempre in grado di segnare. Non subisce tanti gol.

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L'imminente partenza dal Palace

Mi sarei sentito un fallito totale se la squadra avesse avuto un calo di rendimento [dopo il mio annuncio], perché ai ragazzi ho sempre detto: "Non dovete giocare per l'allenatore". Bisogna sempre giocare per se stessi, per il gruppo, per i tifosi e per il club. Se vinciamo la Conference League sarà un bene per tutti quelli rimarranno, perché l'anno prossimo giocheranno di nuovo in Europa.

Vincere la finale sarebbe la conclusione perfetta. Quando guardi un film o leggi un libro speri sempre nel lieto fine. Concludere questo percorso di oltre due anni con un altro trofeo, il primo in Europa nella storia del Crystal Palace, sarebbe incredibile.