Lo Shakhtar domina la classifica xG di UEFA Conference League

Pur essendo uscito in semifinale di UEFA Conference League, lo Shakhtar Donetsk può consolarsi perché è stato il club più efficiente della competizione in fase realizzativa, secondo le statistiche xG presentate da Swissquote.

Quali squadre sono state più efficienti sotto porta in UEFA Conference League 2025/26?

Gol segnati xG +/- Shakhtar 21 16,02 4,98 Dynamo Kyiv 9 6,07 2,93 Rayo Vallecano 22 20,21 1,79 Drita 8 6,38 1,62 Raków Częstochowa 11 9,75 1,25

La statistica "gol attesi" (xG) misura la probabilità che un tiro finisca in rete in base alle circostanze in cui il giocatore colpisce la palla. Lo Shakhtar ha segnato 21 gol, ma avendo un xG di appena 16,02 è riuscito a totalizzare 4,98 gol in più del previsto. Un grosso contributo è arrivato da Pedrinho, autore di una rete spettacolare all'andata dei quarti contro l'AZ nonostante un xG di appena 0,04.

La squadra più vicina nella classifica xG, la Dynamo Kyiv, ha segnato nove gol con un xG di 6,07, ovvero 2,93 gol in più rispetto alle sue probabilità.

Terzi in classifica sono i finalisti del Rayo Vallecano, che hanno segnato 1,79 gol in più rispetto a un xG di 20,21. L'altra finalista, il Crystal Palace, si trova nella parte bassa della classifica xG. La squadra di Oliver Glasner è stata finora la più prolifica della competizione con 25 gol ma ha un xG di 31,14, ovvero ha segnato 6,14 gol in meno rispetto a quanto previsto dalle statistiche.

Quali sono stati i giocatori più efficienti sotto porta in UEFA Conference League 2025/26?

Le statistiche xG individuali indicano il numero di gol che un giocatore potrebbe segnare in base alla qualità delle occasioni che gli si presentano. In questo senso, l'attaccante più efficace di questa edizione è stato Nardin Mulahusejnović del Noah. L'attaccante ha segnato cinque gol nel cammino della squadra armena verso gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, ma avendo un xG di appena 2,15 ha realizzato 2,85 gol in più rispetto a quanto suggerito dalle occasioni. Isak Jensen dell'AZ Alkmaar è stato quasi altrettanto letale, avendo segnato cinque gol con un xG di 2,22.