Crystal Palace - Rayo Vallecano: i temi della finale di UEFA Conference League

Crystal Palace e Rayo Vallecano si preparano per la partita europea più importante della loro storia: la finale di UEFA Conference League 2025/26.

UEFA.com seleziona i temi più interessanti della sfida decisiva a Lipsia.

Il contesto

La Conference League è nata per offrire a club, giocatori e tifosi la possibilità di mettersi alla prova su un palcoscenico completamente nuovo. La finale del 2026 rappresenta in effetti un traguardo inedito per entrambe le partecipanti, con Crystal Palace e Rayo Vallecano che raggiungono una finale europea alla loro seconda partecipazione in Europa. L'unica precedente esperienza del Palace risale alla breve parentesi in Coppa UEFA Intertoto del 1998, mentre il Rayo è approdato ai quarti di finale di Coppa UEFA 2000/01 ma è stato eliminato dall'Alavés.

Entrambe le squadre provengono dalla zona sud di due delle capitali calcistiche europee: il Crystal Palace da Londra, il Rayo da Vallecas (Madrid). Il Palace vanta alcuni recenti successi nelle fasi a eliminazione diretta, avendo battuto il Manchester City nella finale di FA Cup del 2025 dopo le finali perse nel 1990 e nel 2016. Il Rayo, invece, non ha mai raggiunto la finale di nessuna competizione a eliminazione diretta spagnola e si troverà ad affrontare una sfida inedita a Lipsia sotto molti aspetti.

Il cammino del Crystal Palace verso la finale di Conference League: tutti i gol

Statistiche

Il Crystal Palace (25 gol) e il Rayo (22) sono le squadre più prolifiche di questa Conference League, ma la formazione inglese ha percorso un cammino più lungo avendo disputato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Entrambe le squadre hanno vinto otto partite e ne hanno perse tre dall'inizio della fase campionato (il Crystal Palace ha collezionato tre pareggi contro uno del Rayo). Entrambe hanno anche registrato una media di circa il 52% di possesso palla.

Quanto ai gol, il Palace ha un'arma segreta: Ismaïla Sarr, capocannoniere con nove reti e autore di almeno un gol nelle cinque partite a eliminazione diretta. Con quattro gol, Alemão è il miglior marcatore del Rayo dall'inizio della fase campionato, mentre Álvaro Garcia e Isi Palazón ne hanno realizzati tre.

Il cammino del Rayo Vallecano verso la finale di Conference League: tutti i gol

Gli uomini al comando

L'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, lascerà il club in estate. L'austriaco è alla guida della squadra di Selhurst Park dal febbraio 2024 e ha portato il Palace al suo più grande successo fino ad oggi, la vittoria della FA Cup 2024/25. Inoltre, vanta esperienza in importanti competizioni europee, avendo portato l'Eintracht Frankfurt alla vittoria dell'UEFA Europa League 2021/22.

Iñigo Pérez del Rayo non può vantare un curriculum di questo tipo in Europa. Prima di questa stagione, la sua unica esperienza nelle competizioni UEFA si limitava a 14 presenze in Europa League come centrocampista dell'Athletic Club, con un gol realizzato nel 6-0 contro l'HJK Helsinki ad agosto 2012. Tuttavia, al suo primo incarico da allenatore in prima squadra, si è dimostrato capace di tenere testa ad avversari più esperti.

Oliver Glasner ha vinto l'Europa League 2021/22 con l'Eintracht. UEFA via Getty Images

Gli incroci

Crystal Palace e Rayo non si sono mai affrontate ma hanno giocatori che si conoscono. Andrei Rațiu del Rayo e Yéremy Pino del Crystal Palace sono cresciuti insieme nelle giovanili del Villarreal, mentre Ilias Akhomach del Rayo e Chadi Riad del Crystal Palace sono stati compagni nelle giovanili del Barcellona. Akhomach e Pino hanno poi giocato insieme in prima squadra al Villarreal dal 2023 al 2025.

Nobel Mendy del Rayo e Chadi Riad del Crystal Palace sono stati compagni al Betis (2023/24), mentre Iván Balliu del Rayo ha giocato al Metz insieme all'attaccante a Ismaïla Sarr nel 2016/17. Il portiere del Rayo, Dani Cárdenas, conosce Jefferson Lerma del Crystal Palace, avendo giocato nella squadra B del Levante mentre Lerma militava in prima squadra (2015-18).

Quali premi riceveranno i vincitori della Conference League 2026? SPORTSFILE Oltre a un trofeo di grande impatto visivo, i vincitori si assicurano un posto nella fase campionato di Europa League della stagione successiva, qualora non si siano già qualificati in Champions League tramite il campionato.

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