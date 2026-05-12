Svelata la maglia ufficiale della finale di Lipsia della UEFA Conference League

In vista della finale della UEFA Conference League 2026, che il 27 maggio infiammerà Lipsia, è stata presentata una maglia in edizione speciale e limitata con licenza ufficiale per celebrare l'evento. La maglia è disponibile sia in versione fisica che virtuale.

Lo store ufficiale online della UECL

La maglia della Conference League "Leipzig '26" celebra l'identità della città ospitante con un design audace che affonda le sue radici nella tradizione tedesca e nel caratteristico marchio della Conference League.

Disponibile dal 12 maggio, questa maglia in edizione limitata è in vendita esclusivamente tramite lo store ufficiale online della Conference League e presso gli stand ufficiali in loco a Lipsia prima della finale. Per i tifosi di tutto il mondo, la maglia potrà essere indossata anche virtualmente su EA SPORTS FC™ 26 Ultimate Team™, dove sarà protagonista di una stagione virtuale a tempo limitato che si svolgerà dal 20 al 27 maggio.﻿

Oltre alla divisa, i giocatori sbloccheranno un pacchetto di oggetti personalizzabili, che consentirà loro di rappresentare lo spirito della competizione europea per club attraverso la propria squadra dell'Ultimate Team.

Ispirato al ricco patrimonio culturale di Lipsia, il motivo di base della maglia riprende vari dettagli architettonici della città e l'iconografia calcistica.

Sul petto spiccano due simboli di grande impatto: un'illustrazione stilizzata dello stadio di Lipsia sulla destra e il logo del trofeo della Conference League posizionato sul cuore a sinistra, un omaggio alla passione che anima il torneo.

Al centro, il logo Leipzig 2026, città ospitante dell'atto conclusivo del torneo, celebra la finale di questa edizione di Conference League. Le toppe ufficiali sulle maniche e il numero 26 sul retro completano il capo.

Che sia indossata dai tifosi sugli spalti, per le strade o virtualmente durante le partite online, la maglia Leipzig '26 è più di una semplice maglietta: è un tributo alla città ospitante e al momento culminante della Conference League di questa stagione.