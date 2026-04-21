Rayo Vallecano - Strasbourg, anteprima semifinale Conference League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste

Lo Strasbourg affronterà in trasferta il Rayo Vallecano nell'andata della semifinale di UEFA Conference League.

La partita in breve Quando: giovedì 30 aprile (21:00 CET)﻿

Dove: Estadio de Vallecas, Madrid

Cosa: andata semifinale Conference League

Prossima: ritorno semifinale, giovedì 7 maggio (21:00 CET)﻿﻿

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Guida alla partita

Nel 2000/01, alla sua prima stagione europea, il Rayo Vallecano raggiunse i quarti di finale della Coppa UEFA, venendo eliminato dai rivali spagnoli dell’Alavés. A distanza di circa 25 anni, la sua seconda avventura europea sta andando ancora meglio, con lo Strasbourg che è l'ultimo ostacolo da superare prima della finale di Conference League.

Il Rayo ha perso solo una delle 12 partite di competizioni UEFA disputate all’Estadio de Vallecas (1-0 contro il Samsunspor negli ottavi di finale di questa stagione) e si è qualificata con non poche difficoltà in semifinale nella stessa serata in cui lo Strasbourg ha rimontato la sconfitta di 2-0 dell'andata con un perentorio 4-0 al ritorno contro il Mainz.

La squadra francese, anch'essa alla sua prima semifinale europea, prosegue spedita nella competizione nonostante l'addio dell'allenatore Liam Rosenior, passato al Chelsea. Il connazionale Gary O'Neil è ora al comando di una squadra che ha dominato la classifica della fase campionato e si è mostrata letale in attacco nella partita di ritorno contro il Mainz.

Tutti i gol del Rayo Vallecano in Conference League finora

Probabili formazioni

Rayo Vallecano: a seguire

Strasbourg: a seguire

Il cammino dello Strasbourg verso la semifinale di Conference League: tutti i gol

Stato di forma

Rayo Vallecano

Forma: SSVVSS (dalla più recente)

Prossima: Rayo - Espanyol, 23/04, Liga

Strasbourg

Forma: SVSVVP (dalla più recente)

Prossima: Strasbourg - Nice, 22/04, Coppa di Francia

Le parole dei protagonisti

Iñigo Pérez, allenatore Rayo Vallecano: ""Sono l'allenatore, ma ci lega un'amicizia molto forte, nata in momenti speciali [come la vittoria nei quarti di finale contro l'AEK]. C'è un gruppo di giocatori che fa parte della storia del club. Io lavoro per loro e per i tifosi".

Gary O'Neil, allenatore Strasbourg: "Il Rayo Vallecano lo conosco bene. Conosco bene l'allenatore. Sarà dura, ma daremo battaglia per cercare di scrivere una pagina di storia del club. E mi sto divertendo. Non ho paura di fallire. Vediamo cosa riusciremo a fare”.