Shakhtar Donetsk - Crystal Palace, anteprima semifinale Conference League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste

Il Crystal Palace affronterà lo Shakhtar Donetsk nell'andata delle semifinali di UEFA Conference League.

La partita in breve Quando: giovedì 30 aprile (21:00 CET)﻿

Dove: Municipal Henryk Reyman’s Stadium in Krakow, Cracovia

Cosa: andata semifinale Conference League

Prossima: ritorno semifinale, giovedì 7 maggio (21:00 CET)﻿﻿

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Guida alla partita

Lo Shakhtar è riuscito ad arrivare fino alle semifinali nella sua prima stagione in Conference League. Con il consueto tocco di talento brasiliano, la squadra di Arda Turan ha trovato il giusto ritmo in fase realizzativa negli ultimi tempi, segnando quattro gol nella vittoria degli ottavi di finale contro il Lech Poznań e cinque nella sfida dei quarti di finale contro l’AZ Alkmaar.

Lo Shakhtar ha già esperienza nelle semifinali europee, avendo raggiunto le semifinali dell'Europa League 2019/20 e 2015/16, oltre ad aver vinto la Coppa UEFA 2008/09, battendo la Dynamo Kyiv in semifinale e il Werder Brema in finale.

Il Crystal Palace non ha un'esperienza di quel livello, dato che è alla sua prima semifinale europea; la sua unica campagna continentale prima di questa stagione è stata una breve incursione nella Coppa Intertoto UEFA del 1998.

Tuttavia, la squadra di Oliver Glasner non è da sottovalutare. Ha battuto la Dynamo Kyiv, rivale dello Shakhtar, in Polonia all'inizio della stagione, e ha eliminato la Fiorentina nei quarti di finale. Con Ismaïla Sarr, autore di sette reti, può vantare anche il capocannoniere ancora in corsa. Pur non essendo la squadra più forte della Premier League, i ragazzi di Croydon non si lasciano intimidire facilmente

Tutti i gol dello Shakhtar in Conference League finora

Probabili formazioni

Shakhtar Donetsk: a seguire

Crystal Palace: a seguire

Tutti i gol del Crystal Palace in Conference League finora

Stato di forma

Shakhtar Donetsk

Forma: VVPPVVS (dalla più recente)

Prossima: Zorya - Shakhtar, 23/04, Premier League ucraina

Crystal Palace

Forma: PSVVVP (dalla più recente)

Prossima: Liverpool - Palace, 25/04, Premier League inglese

Le parole dei protagonisti

Arda Turan, allenatore Shakhtar: "Il Crystal Palace è una squadra della Premier League con un grande potenziale. A dicembre sono andato allo stadio del Crystal Palace per vedere una partita. Avevo sognato che li avrei affrontati in questa stagione, e alcuni dei miei amici mi hanno preso in giro per questo. Ora toccherà a me prenderli in giro!".

Oliver Glasner, allenatore Palace: "Lo Shakhtar è una squadra molto tecnica. Abbiamo già affrontato squadre ucraine, dato che abbiamo giocato contro la Dynamo Kiev nella fase a gironi. Ci faremo trovare pronti quando arriverà il momento".

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