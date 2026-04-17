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Confermate le date e gli orari delle semifinali di Conference League

venerdì 17 aprile 2026

Lo Shakhtar Donetsk affronterà il Crystal Palace e il Rayo Vallecano incontrerà lo Strasbourg nelle semifinali di UEFA Conference League 2025/26.

Confermate le date e gli orari delle semifinali di Conference League

Shakhtar Donetsk, Crystal Palace, Rayo Vallecano e Strasbourg disputeranno le semifinali di UEFA Conference League.

Semifinali

Andata (30 aprile)
Shakhtar Donetsk - Crystal Palace
Rayo Vallecano - Strasbourg

Ritorno (7 maggio)
Crystal Palace - Shakhtar Donetsk
Strasbourg - Rayo Vallecano

Calci di inizio ore 21:00CET

La finale di Conference League si giocherà mercoledì 27 maggio 2026 al Leipzig Stadium di Lipsia (Germania).

Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, Strasbourg e Rayo Vallecano hanno superato i rispettivi quarti di finale contro Fiorentina, AZ Alkmaar, Mainz e AEK Atene.

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