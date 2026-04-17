Confermate le date e gli orari delle semifinali di Conference League

Shakhtar Donetsk, Crystal Palace, Rayo Vallecano e Strasbourg disputeranno le semifinali di UEFA Conference League.

La finale di Conference League si giocherà mercoledì 27 maggio 2026 al Leipzig Stadium di Lipsia (Germania).

Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, Strasbourg e Rayo Vallecano hanno superato i rispettivi quarti di finale contro Fiorentina, AZ Alkmaar, Mainz e AEK Atene.