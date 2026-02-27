UEFA Conference League Risultati e statistiche live
Sorteggi ottavi Conference League: Chi può affrontare chi, precedenti

venerdì 27 febbraio 2026

Quali sono i possibili accoppiamenti degli ottavi di finale e come è andata ogni squadra contro i propri potenziali avversari in passato?

L'AEK Larnaca può affrontare il Crystal Palace
L'AEK Larnaca può affrontare il Crystal Palace Getty Images

Il sorteggio degli ottavi, quarti e semifinali di UEFA Conference League 2025/26 si tiene venerdì, e passiamo in rassegna i possibili abbinamenti degli ottavi di finale e ripercorriamo la storia di ciascuna delle possibili partite delle competizioni UEFA, qualificazioni comprese.

Le squadre possono essere sorteggiate contro i club affrontati nella fase di campionato o della stessa federazione nazionale.

Come funziona il sorteggio

Squadre agli ottavi

Prime otto della fase campionato 
AEK Athens, AEK Larnaca, Mainz, Raków, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Sparta Praha, Strasbourg

Vincitrici spareggio fase a eliminazione diretta
AZ Alkmaar, Celje, Crystal Palace, Fiorentina, Lech Poznań, Rijeka, Samsunspor, Sigma Olomouc

Chi può affrontare chi agli ottavi?

Prime otto fase campionato

AEK Athens

Può affrontare: AZ Alkmaar, Celje

Precedenti
AZ Alkmaar N/A
Celje G1 V0 P0 S1 F1 S3

AEK LarAEK Larnacanaca

Può affrontare: Crystal Palace, Sigma Olomouc

Precedenti
Crystal Palace G1 V1 P0 S0 F1 S0
Sigma Olomouc N/A

Highlights: Crystal Palace 0-1 AEK Larnaca

Mainz

Può affrontare: Crystal Palace, Sigma Olomouc

Precedenti
Crystal Palace N/A
Sigma Olomouc N/A

Raków 

Può affrontare: Fiorentina, Rijeka

Precedenti
Fiorentina N/A
Rijeka N/A

Rayo Vallecano

Può affrontare: Lech Poznań, Samsunspor

Precedenti
Lech Poznań G1 V1 P0 S0 F3 S2
Samsunspor N/A

Shakhtar

Può affrontare: Lech Poznań, Samsunspor

Precedenti
Lech Poznań N/A
Samsunspor N/A

Sparta Praha

Può affrontare: AZ Alkmaar, Celje

Precedenti
AZ Alkmaar N/A
Celje N/A

Strasbourg

Può affrontare: Fiorentina, Rijeka

Precedenti
Fiorentina N/A
Rijeka N/A

Vincitrici spareggio fase a eliminazione diretta

AZ Alkmaar 

Può affrontare: AEK Athens, Sparta Praha

Precedenti
AEK Athens N/A
Sparta Praha N/A

Celje

Può affrontare: AEK Athens, Sparta Praha

Precedenti
AEK Athens G1 V1 P0 S0 F3 S1
Sparta Praha N/A

Crystal Palace

Può affrontare: AEK Larnaca, Mainz

Precedenti
AEK Larnaca G1 V0 P0 S1 F0 S1
Mainz N/A

Fiorentina

Può affrontare: Raków, Strasbourg

Precedenti
Raków N/A
Strasbourg N/A

Lech Poznań

Può affrontare: Rayo Vallecano, Shakhtar

Precedenti
Rayo Vallecano N/A
Shakhtar N/A

Rijeka

Può affrontare: Raków, Strasbourg

Precedenti
Raków N/A
Strasbourg N/A

Samsunspor

Può affrontare: Rayo Vallecano, Shakhtar

Precedenti
Rayo Vallecano N/A
Shakhtar N/A

Sigma Olomouc 

Può affrontare: AEK Larnaca, Mainz

Precedenti
AEK Larnaca N/A
Mainz N/A

