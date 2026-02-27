Sorteggi ottavi Conference League: Chi può affrontare chi, precedenti
venerdì 27 febbraio 2026
Quali sono i possibili accoppiamenti degli ottavi di finale e come è andata ogni squadra contro i propri potenziali avversari in passato?
Il sorteggio degli ottavi, quarti e semifinali di UEFA Conference League 2025/26 si tiene venerdì, e passiamo in rassegna i possibili abbinamenti degli ottavi di finale e ripercorriamo la storia di ciascuna delle possibili partite delle competizioni UEFA, qualificazioni comprese.
Le squadre possono essere sorteggiate contro i club affrontati nella fase di campionato o della stessa federazione nazionale.
Squadre agli ottavi
Prime otto della fase campionato
AEK Athens, AEK Larnaca, Mainz, Raków, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Sparta Praha, Strasbourg
Vincitrici spareggio fase a eliminazione diretta
AZ Alkmaar, Celje, Crystal Palace, Fiorentina, Lech Poznań, Rijeka, Samsunspor, Sigma Olomouc
Chi può affrontare chi agli ottavi?
Prime otto fase campionato
Può affrontare: AZ Alkmaar, Celje
Precedenti
AZ Alkmaar N/A
Celje G1 V0 P0 S1 F1 S3
Può affrontare: Crystal Palace, Sigma Olomouc
Precedenti
Crystal Palace G1 V1 P0 S0 F1 S0
Sigma Olomouc N/A
Può affrontare: Crystal Palace, Sigma Olomouc
Precedenti
Crystal Palace N/A
Sigma Olomouc N/A
Può affrontare: Fiorentina, Rijeka
Precedenti
Fiorentina N/A
Rijeka N/A
Può affrontare: Lech Poznań, Samsunspor
Precedenti
Lech Poznań G1 V1 P0 S0 F3 S2
Samsunspor N/A
Può affrontare: Lech Poznań, Samsunspor
Precedenti
Lech Poznań N/A
Samsunspor N/A
Può affrontare: AZ Alkmaar, Celje
Precedenti
AZ Alkmaar N/A
Celje N/A
Può affrontare: Fiorentina, Rijeka
Precedenti
Fiorentina N/A
Rijeka N/A
Vincitrici spareggio fase a eliminazione diretta
Può affrontare: AEK Athens, Sparta Praha
Precedenti
AEK Athens N/A
Sparta Praha N/A
Può affrontare: AEK Athens, Sparta Praha
Precedenti
AEK Athens G1 V1 P0 S0 F3 S1
Sparta Praha N/A
Può affrontare: AEK Larnaca, Mainz
Precedenti
AEK Larnaca G1 V0 P0 S1 F0 S1
Mainz N/A
Può affrontare: Raków, Strasbourg
Precedenti
Raków N/A
Strasbourg N/A
Può affrontare: Rayo Vallecano, Shakhtar
Precedenti
Rayo Vallecano N/A
Shakhtar N/A
Può affrontare: Raków, Strasbourg
Precedenti
Raków N/A
Strasbourg N/A
Può affrontare: Rayo Vallecano, Shakhtar
Precedenti
Rayo Vallecano N/A
Shakhtar N/A
Può affrontare: AEK Larnaca, Mainz
Precedenti
AEK Larnaca N/A
Mainz N/A