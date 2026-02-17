Conference League: analisi dei gol della fase campionato

Il Rayo Vallecano ha segnato il maggior numero di gol su azione, le squadre polacche hanno eccelso sulle palle inattive, mentre i cross e i tagli sono rimasti importanti come sempre. Nella fase campionato della UEFA Conference League 2025/26 sono stati segnati 256 gol in sei giornate, con una media di 2,38 a partita: analizziamoli.

Il Rayo è stato la squadra che ha segnato più gol su azione, precedendo l'AEK Atene che ha chiuso al primo posto la fase campionato. Entrambe le squadre hanno segnato in ciascuna delle sei partite disputate, insieme allo Strasbourg. Tutte e tre le squadre si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale.

Se il totale di 256 gol segnati ha fatto registrare un calo notevole rispetto ai 320 della scorsa stagione, ciò può essere attribuito alla natura competitiva della fase campionato. Con partite complessivamente più equilibrate, il 23% degli incontri è finito in parità (25) e quasi la metà, il 43%, è stato deciso da un solo gol (46), rispetto al 20% (22) di pareggi e al 35% (38) di partite decise da un solo gol nella stagione precedente.

Minutaggio dei gol

Più le partite sono combattute, maggiore è il pathos, e come mostra il grafico sopra riportato, tra il 76° minuto e il fischio finale delle partite, compresi i minuti di recupero, sono stati segnati complessivamente 59 gol. Ciò equivale al 23% di tutti i gol e ha contribuito a rendere ancora più emozionanti i finali di alcune partite.

L'AEK Atene ne ha dato un esempio nella sesta giornata, recuperando uno svantaggio di 2-0 e conquistando la qualificazione automatica con due gol nei minuti di recupero – il pareggio al 90'+8' e il rigore vincente al 90'+14' – che hanno eliminato gli avversari dell'Universitatea Craiova. È stata la giusta ricompensa per la mentalità vincente della squadra greca e l'efficace utilizzo delle sostituzioni durante tutta la fase campionato, in cui ha segnato cinque volte dal 76° minuto in poi, con tre gol realizzati dai sostituti.

In totale, ci sono state 15 vittorie in rimonta. Il gol della vittoria in dieci di queste partite è arrivato dopo l'80° minuto e, come dimostra questo grafico, Rayo Vallecano, Strasbourg e AEK sono state protagoniste di questi colpi di scena nel finale.

Modalità dei gol

All'altra estremità dello spettro, Sigma Olomouc e Jagiellonia entrano nella fase a eliminazione diretta con numeri importanti sullle palle inattive, come dimostra questo grafico. Il Sigma ha segnato quattro gol su palle inattive, mentre il Jagiellonia ha realizzato il 60% dei suoi gol, ovvero tre su cinque, da queste situazioni.

Sono stati segnati quattro calci di punizione diretti, dimostrando estrema precisione e potenza, tra cui l'eccezionale gol della vittoria all'ultimo respiro di Rafał Augustyniak per il Legia Warszawa in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, un gol che potete ammirare in questa raccolta video.

Analisi tattica di Conference League: i gol su palle inattive

Gol di prima intenzione

Il 60% dei gol su azione sono stati segnati con conclusioni di prima intenzione: in totale, 110 gol sono stati segnati con un tiro di prima, grazie soprattutto alle combinazioni di gioco e ai cross. Come dimostra il video qui sotto, il Rayo Vallecano è stato particolarmente efficace nel muovere rapidamente la palla per destabilizzare gli avversari all'interno e intorno all'area di rigore, trovando lo spazio per un tiro di prima all'interno di essa. La squadra spagnola ha segnato sette dei suoi 11 gol su azione in questo modo. La strategia offensiva del Rayo ha anche portato al maggior numero di tiri in porta: 111.

Analisi tattica di Conference League: cross e tiri di prima

Nel complesso, la stragrande maggioranza dei gol di prima è stata realizzata dalle zone centrali illustrate nel grafico correlato, con l'84% dei gol segnati all'interno dell'area di rigore e all'interno dell'area piccola. Ciò evidenzia quanto sia fondamentale per gli allenatori lavorare in quest'area per preparare al meglio i giocatori alle esigenze del gioco odierno. I tre gol segnati dall'attaccante dell'Omonoia, Angelos Neophytou, sono stati realizzati con un tiro di prima grazie a un posizionamento intelligente, spesso dietro il marcatore, per ricevere un passaggio o avventarsi su una palla vagante.

Assist

Ancora una volta, i cross e i tagli sono stati fondamentali per creare occasioni da gol, con il 27% dei gol provenienti dalle tradizionali zone di cross laterali (fuori dall'area) e il 26% dalle zone laterali all'interno dell'area. Lo Sparta Praha ha segnato cinque dei suoi dieci gol in campo aperto da queste zone di taglio; lo Strasbourg, invece, è stato molto efficace sulla sinistra, segnando sei volte da sinistra rispetto a una sola volta da destra. Questo dimostra come le squadre adattino la loro strategia offensiva per portare i loro giocatori più creativi in posizioni pericolose.

Il grafico sopra rivela che solo otto gol sono stati fatti grazie ad assist partiti dalla metà campo della propria squadra. Tuttavia, in ciascun caso, grazie all'efficace riconoscimento dello spazio e del posizionamento dei compagni di squadra, gli attaccanti sono stati liberati in situazioni di 1 contro 1, sia contro il loro diretto avversario che direttamente davanti alla porta. Come si vede nel video qui sotto, il portiere del Rayo Vallecano Augusto Batalla è stato l'unico portiere ad aver fornito un "assist", giocando un pallone lungo dietro la difesa dello Slovan Bratislava per Fran Pérez che ha poi segnato.

Analisi tattica di Conference League: gli assist dalle retrovie creano situazioni di 1vs1

Pazienza contro velocità in attacco

Infine, questo grafico conferma che la maggior parte dei gol è stata segnata con un numero minimo di passaggi, poiché il 54% ne ha richiesti due o meno. Al contrario, il 9% dei gol è stato preceduto da lunghi periodi di possesso palla (dieci o più passaggi) e un totale di cinque gol è stato il risultato di oltre 20 passaggi. Il record di passaggi che hanno portato a un gol è stato di 35 passaggi effettuati dallo Strasbourg prima del gol decisivo contro l'Häcken, che potete vedere in questo video.

Analisi tattica Conference League: velocità contro pazienza in attacco

A prescindere dalle statistiche, la fase campionato ha offerto momenti in cui le squadre hanno avanzato con pazienza e determinazione, con i giocatori che sapevano riconoscere quando sostenere il compagno in possesso palla e quando minacciare gli avversari con tagli in avanti. Tutto ciò ha contribuito allo spettacolo di una competizione in cui cross e tagli, così come partite più serrate, gol all'ultimo minuto e rimonte, sono stati la norma.