I temi degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League

Giovedì 19 febbraio, 16 squadre iniziano la corsa verso gli ultimi posti disponibili agli ottavi di finale di UEFA Conference League.

UEFA.com presenta in anteprima le sfide più interessanti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione.

Gare di andata: giovedì 19 febbraio

Noah - AZ Alkmaar (18:45 CET)

Zrinjski - Crystal Palace (18:45 CET)

KuPS Kuopio - Lech Poznań (18:45 CET)

Sigma Olomouc - Lausanne-Sport (18:45 CET)

Drita - Celje

Jagiellonia - Fiorentina

Shkëndija - Samsunspor

Omonoia - Rijeka

La storia non basta

La partecipazione alla fase a eliminazione diretta è un passo storico per Drita, KuPS Kuopio, Noah e Shkëndija, che sono diventati i primi club delle rispettive nazioni (Kosovo, Finlandia, Armenia e Macedonia del Nord) a superare la fase a gironi/campionato di una competizione europea maschile maggiore.

Altre due squadre hanno superato il turno al loro esordio nella fase a gironi/campionato di una competizione europea: gli inglesi del Crystal Palace e i turchi del Samsunspor, che hanno la possibilità di scrivere un altro capitolo di storia. "Vogliamo continuare il più a lungo possibile; ci stiamo divertendo tantissimo", ha dichiarato Mustafa Aztopal, portavoce del Samsunspor, dopo il sorteggio.

La Fiorentina ci riprova

Agli spareggi ci sono quattro squadre che avevano partecipato alla fase a eliminazione diretta della scorsa stagione: Fiorentina, Jagiellonia, Celje e Omonoia.

La Fiorentina, che va a Bialystok per affrontare lo Jagiellonia, ha raggiunto due volte la finale di questa competizione e la scorsa stagione ha perso di misura in semifinale contro il Real Betis. I viola dovranno stare attenti, perché un anno fa lo Jagiellonia ha superato gli spareggi e gli ottavi di finale prima di arrendersi al Betis.

Highlights: Lugano - Celje 5-4 (1-3 dcr)

Anche il Celje ha disputato i quarti della scorsa edizione dopo aver eliminato il Lugano ai rigori. L'Omonoia spera invece in una sorte migliore dopo l'eliminazione agli spareggi della scorsa stagione contro i connazionali del Pafos.

Prime sfide

Solo due squadre degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si sono già affrontate nelle competizioni UEFA: Rijeka e Omonoia. La squadra cipriota ha avuto la meglio al primo turno di qualificazione di Coppa UEFA 2006/07, vincendo complessivamente 4-3 grazie al gol decisivo di Musa Mguni nel ritorno. Possiamo aspettarci emozioni simili dopo quasi 20 anni?

Le squadre della Conference League possono anche contare sui nuovi acquisti di gennaio, nonostante qualche partenza. Il Crystal Palace ha perso il capitano Marc Guéhi in difesa ma ha rinforzato l'attacco con l'attaccante norvegese Jørgen Strand Larsen e il nazionale gallese Brennan Johnson, che ha una certa esperienza perché ha segnato il gol della vittoria nella scorsa finale di Europa League.