Le partite più belle della fase campionato di Conference League 2025/26: qual è la tua preferita?

La fase campionato della ﻿UEFA Conference League 2025/26 si è conclusa ma non sono mancate partite spettacolari, emozioni al cardiopalma e risultati inaspettati grazie a un format che continua a incantare tutta Europa.

UEFA.com ha selezionato le otto partite più belle del torneo, ma qual è la tua preferita? Dai un'occhiata alla nostra selezione e dicci la tua!

La scorsa stagione, l'attaccante dello Jagiellonia, Afimico Pululu, è stato il protagonista assoluto della Conference League nelle serate di coppa di giovedì, mentre questa volta a rubare la scena è Franko Kovačević del Celje grazie alla tripletta alla prima giornata che permette ai campioni della Slovenia di ribaltare lo svantaggio iniziale e vincere 3-1.

Highlights: Celje - AEK Athens 3-1 ﻿

Concedere un rigore all'ottavo minuto non è certo l'inizio ideale per lo Shakhtar, ma gli ospiti riescono a pareggiare prima dell'intervallo grazie a Yehor Nazaryna. Durante l'intervallo l'allenatore Arda Turan mette in campo tutta la sua esperienza facendo un discorso altamente motivazionale ai suoi ragazzi (poi condiviso sui social media) che nella ripresa sortisce i frutti sperati al Pittodrie. Lo Shakhtar così passa in vantaggio col colpo di testa di Lucas Ferreira e si porta sul 3-1 con la conclusione potente di Pedro Henrique nell'angolo basso. Nicky Devlin al 69' accorcia le distanze, ma i Pitmen resistono strenuamente e portano a casa i tre punti.

Highlights: Aberdeen - Shakhtar 2-3 ﻿

L'AEK aveva vinto 4-0 in casa contro l'AZ Alkmaar nella prima giornata, ma pochi si aspettavano una vittoria dei ciprioti in casa del Crystal Palace, che festeggiava la sua prima partita casalinga nella fase campionato. I gialloverdi si aggiudicano i tre punti grazie a una buona difesa e a un fantastico gol dalla distanza di Riad Bajić al 51'. "Abbiamo trovato questo gol fantastico di Riad [Bajić] e abbiamo dimostrato una qualità incredibile nel difendere il vantaggio", ha detto l'allenatore Imanol Idiakez dopo la partita.

Conference League: Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1 ﻿

Dopo aver perso tutte e sette le precedenti partite della fase campionato, il Lincoln Red Imps sembra quasi rassegnato dopo il rigore subito al 77' che aveva annullato il vantaggio iniziale di Kike Gómez (33'). Christian Rutjens però ha altre idee e all'88° minuto segna il gol della vittoria con un colpo di testa che scrive una piccola pagina di storia del calcio. "È una serata magica, frutto di un duro lavoro che finalmente ha portato i risultati sperati", ha detto il match-winner. "Vedere la palla entrare in porta [per il gol della vittoria] era proprio quello che ci meritavamo".

Conference League: L. Red Imps - Lech Poznań 2-1 ﻿

"I giocatori del Rayo sanno che i tifosi li sosterranno incondizionatamente e li aiuteranno", aveva spiegato l'allenatore Iñigo Pérez, e questo sostegno in effetti è stato di grande aiuto dopo che il Little Thunderbolt è andato al riposo sotto per 2-0 in casa contro il Lech. Il gol di Isi Palazón al 58' ridà speranza alla squadra madrilena, poi Oscar de Frutos pareggia all'83' e infine Alvaro Garcia segna il gol decisivo nei minuti di recupero, creando forse il momento più memorabile della prima campagna europea del Rayo dal 2000/01.

Conference League: Rayo Vallecano - Lech Poznań 3-2 ﻿

“È una serata che Samir non dimenticherà mai", ha detto Liam Rosenior, allenatore dello Strasbourg, riferendosi a Samir El Mourabet, che ha ribadito in porta una punizione finita sulla traversa del Palace per segnare il gol della vittoria della squadra francese al 77'. "Abbiamo avuto grandi occasioni, ma non siamo riusciti a segnare", ha ammesso il difensore del Palace Maxence Lacroix. "Le partite bisogna chiuderle prima".

Highlights: Strasbourg - Crystal Palace 2-1﻿

Ormai di casa in Conference League, gli armeni del Noah stanno diventando specialisti della competizione alla loro seconda partecipazione nella fase campionato. Contro il Legia (arrivato sino ai quarti di finale nel 2024/25), gli armeni subiscono un gol nei primissimi minuti ma reagiscono prontamente con Matheus Aiás prima del gol della vittoria all'85' di Nardin Mulahusejnović , il suo quinto nella fase campionato. "Abbiamo battuto una grande squadra europea", ha detto l'allenatore Sandro Perković nel dopo gara. "Vedo il fuoco negli occhi dei miei giocatori e sento il sostegno del club e di tutti coloro che lavorano con me".

Conference League: Noah 2-1 Legia Warszawa

L'AEK sembrava ormai rassegnato a concludere mestamente la fase campionato dopo essere andato sotto per 2-0 in casa contro l'Universitatea. Nonostante Domagoj Vida avesse accorciato le distanze al 65', il punteggio era ancora sul 2-1 al 90'. Dopo otto minuti di recupero, Derek Kutesa segna il gol del pari ma a mettere la ciliegina sulla torta ci pensa Luka Jović che trasforma con freddezza un rigore dopo ben 15 minuti di recupero. La sconfitta nega agli ospiti un posto nella fase a eliminazione diretta nel modo più doloroso possibile. "Abbiamo continuato a pressare, a spingere, insieme a questi tifosi meravigliosi", ha detto l'allenatore dell'AEK, Marko Nikolić, al termine della partita. "È una vittoria importante".