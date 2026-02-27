Ottavi di finale di UEFA Conference League: conosciamo le squadre
venerdì 27 febbraio 2026
Sedici squadre sono ancora in corsa in UEFA Conference League: conosciamole meglio.
È tutto pronto per gli ottavi di finale di UEFA Conference League 2025/26. Scopriamo le 16 squadre che sperano di raggiungere la finale del 27 maggio a Lipsia.
Ottavi di finale
ANDATA: 12 MARZO
AZ Alkmaar - Sparta Praha (18:45 CET)
Lech Poznań - Shakhtar Donetsk (18:45 CET)
Rijeka - Strasbourg (18:45 CET)
Samsunspor - Rayo Vallecano (18:45 CET)
Celje - AEK Athens
Crystal Palace - AEK Larnaca
Fiorentina - Raków
Sigma Olomouc - Mainz
RITORNO: 19 MARZO
AEK Athens - Celje (18:45 CET)
AEK Larnaca - Crystal Palace (18:45 CET)
Mainz - Sigma Olomouc (18:45 CET)
Raków - Fiorentina (18:45 CET)
Rayo Vallecano - Samsunspor
Shakhtar Donetsk - Lech Poznań
Sparta Praha - AZ Alkmaar
Strasbourg - Rijeka
Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente.
AEK Athens (GRE)
Ranking UEFA: 99°
Piazzamento fase campionato: 3°
Ottavi di finale: contro Celje Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione (S2-3tot. contro Noah)
Miglior risultato in Conference League: terzo turno di qualificazione (2024/25)
AEK Larnaca (CYP)
Ranking UEFA: 102°
Piazzamento fase campionato: 8°
Ottavi di finale: contro Crystal Palace
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione (S0-5tot. contro Paks)
Miglior risultato in Conference League: ottavi di finale (2022/23)
AZ Alkmaar (NED)
Ranking UEFA: 41°
Piazzamento fase campionato: 14°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 4-1tot. contro Noah
Ottavi di finale: contro Sparta Praha
Scorsa stagione: Europa League ottavi di finale (S2-3tot. contro Tottenham)
Miglior risultato in Conference League: semifinale (2022/23)
Celje (SLO)
Ranking UEFA: 95°
Piazzamento fase campionato: 13°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 6-4tot. contro Drita
Ottavi di finale: contro AEK Athens
Scorsa stagione: quarti di finale (S3-4tot. contro Fiorentina)
Miglior risultato in Conference League: quarti di finale (2024/25)
Crystal Palace (ENG)
Ranking UEFA: 86°
Piazzamento fase campionato: 10°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 3-1tot. contro Zrinjski
Ottavi di finale: contro AEK Larnaca
Scorsa stagione: N/D
Miglior risultato in Conference League: esordio
Fiorentina (ITA)
Ranking UEFA: 26°
Piazzamento fase campionato: 15°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 5-4tot. contro Jagiellonia
Ottavi di finale: contro Rakow
Scorsa stagione: semifinale (S3-4tot. contro Real Betis)
Miglior risultato in Conference League: finale (2022/23, 2023/24)
Due volte campione d’Italia a cavallo del trionfo nella Coppa delle Coppe 1960/61, la Viola è stata due volte finalista di Conference League dall’introduzione del torneo nella stagione 2021/22.
Lech Poznań (POL)
Ranking UEFA: 82°
Piazzamento fase campionato: 11°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 3-0tot. contro KuPS Kuopio
Ottavi di finale: contro Shakhtar Donetsk
Scorsa stagione: N/D
Miglior risultato in Conference League: quarti di finale (2022/23)
Ranking UEFA: 110°
Piazzamento fase campionato: 7°
Ottavi di finale: contro Sigma Olomuc
Scorsa stagione: N/D
Miglior risultato in Conference League: esordio
Raków (POL)
Ranking UEFA: 89°
Piazzamento fase campionato: 2°
Ottavi di finale: contro Fiorentina
Scorsa stagione: N/D
Miglior risultato in Conference League: spareggi di qualificazione (2021/22, 2022/23)
Rayo Vallecano (ESP)
Ranking UEFA: 104°
Piazzamento fase campionato: 5°
Ottavi di finale: contro Samsunspor
Scorsa stagione: N/D
Miglior risultato in Conference League: esordio
Rijeka (CRO)
Ranking UEFA: 115°
Piazzamento fase campionato: 16°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 4-1tot. contro Omonoia
Ottavi di finale: contro Strasbourg
Scorsa stagione: spareggi di qualificazione (S1-6tot. contro Olimpija Ljubljana)
Miglior risultato in Conference League: spareggi di qualificazione (2021/22, 2023/24, 2024/25)
Samsunspor (TUR)
Ranking UEFA: 166°
Piazzamento fase campionato: 12°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 5-0tot. contro Shkendija
Ottavi di finale: contro Rayo Vallecano
Scorsa stagione: N/D
Miglior risultato in Conference League: esordio
Ranking UEFA: 49°
Piazzamento fase campionato: 6°
Ottavi di finale: contro Lech Poznań
Scorsa stagione: fase campionato Champions League (27/36)
Miglior risultato in Conference League: esordio
Sigma Olomouc (CZE)
Ranking UEFA: 177°
Piazzamento fase campionato: 24°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 3-2tot. contro Lausanne-Sport
Ottavi di finale: contro Mainz
Scorsa stagione: N/D
Miglior risultato in Conference League: esordio
Sparta Praha (CZE)
Ranking UEFA: 64°
Piazzamento fase campionato: 4°
Ottavi di finale: contro AZ Alkmaar
Scorsa stagione: fase campionato Champions League (31/36)
Miglior risultato in Conference League: spareggi fase a eliminazione diretta (2021/22)
Strasbourg (FRA)
Ranking UEFA: 120°
Piazzamento fase campionato: 1°
Ottavi di finale: contro Rijeka
Scorsa stagione: N/D
Miglior risultato in Conference League: esordio
*Ranking UEFA al termine degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.