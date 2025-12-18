UEFA Conference League Risultati e statistiche live
Fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League: conosci le squadre

giovedì 18 dicembre 2025

Scopri di più sulle 24 squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta della UEFA Conference League.

Tutto pronto per la fase a eliminazione diretta della UEFA Conference League 2025/26. Scopri le 24 squadre in gara.

In breve

Confermate agli ottavi di finale

AEK Athens (GRE)
AEK Larnaca (CYP)
Mainz (GER)
Raków (POL)
Rayo Vallecano (ESP)
Shakhtar Donetsk (UKR)
Sparta Praha (CZE)
Strasbourg (FRA)

Confermate agli spareggi

AZ Alkmaar (NED)
Celje (SVN)
Crystal Palace (ENG)
Drita (KOS)
Fiorentina (ITA)
Jagiellonia (POL)
KuPS Kuopio (FIN)
Lausanne-Sport (SUI)
Lech Poznań (POL)
Noah (ARM)
Omonoia (CYP)
Rijeka (CRO)
Samsunspor (TUR)
Shkëndija (MKD)
Sigma Olomouc (CZE)
Zrinjski (BIH)

Confermate agli ottavi di finale

AEK Athens (GRE)

Piazzamento fase campionato: 3﻿
Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione (S2-3tot. contro Noah)
Miglior risultato in Conference League: terzo turno di qualificazione (2024/25)

AEK Larnaca (CYP)

Piazzamento fase campionato: 8
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione (S0-5tot. contro Paks)
Miglior risultato in Conference League: ottavi di finale (2022/23)

Mainz (GER)

Piazzamento fase campionato: 7﻿
Scorsa stagione: N/A
Miglior risultato in Conference League: esordio

Raków (POL)

Piazzamento fase campionato: 2
Scorsa stagione: N/A
Miglior risultato in Conference League: spareggi di qualificazione (2021/22, 2022/23)

Rayo Vallecano (ESP)

Piazzamento fase campionato: 5
Scorsa stagione: N/A
Miglior risultato in Conference League: esordio

Shakhtar Donetsk (UKR)

Piazzamento fase campionato: 6
Scorsa stagione: fase campionato Champions League (27/36)
Miglior risultato in Conference League: esordio

Sparta Praha (CZE)

Piazzamento fase campionato: 4
Scorsa stagione: fase campionato Champions League (31/36)
Miglior risultato in Conference League: spareggi fase a eliminazione diretta (2021/22)

Strasbourg (FRA)

Piazzamento fase campionato: 1
Scorsa stagione: N/A
Miglior risultato in Conference League: esordio

Confermate agli spareggi per la fase a eliminazione diretta

AZ Alkmaar (NED)

Piazzamento fase campionato: 14
Scorsa stagione: Europa League ottavi di finale (S2-3tot. contro Tottenham)
Miglior risultato in Conference League: semifinale (2022/23)

Celje (SLO)

Piazzamento fase campionato: 13
Scorsa stagione: quarti di finale (S3-4tot. contro Fiorentina)
Miglior risultato in Conference League: quarti di finale (2024/25)

Crystal Palace (ENG)

Piazzamento fase campionato: 10
Scorsa stagione: N/A
Miglior risultato in Conference League: esordio

Drita (KOS)

Piazzamento fase campionato: 20
Scorsa stagione: spareggi di qualificazione (S0-3tot. contro Legia Warszawa)
Miglior risultato in Conference League: spareggi di qualificazione (2024/25)

Fiorentina (ITA)

Piazzamento fase campionato: 15
Scorsa stagione: semifinale (S3-4tot. contro Real Betis)
Miglior risultato in Conference League: finale (2022/23, 2023/24)

Due volte campione d’Italia a cavallo del trionfo nella Coppa delle Coppe 1960/61, la Viola è stata due volte finalista di Conference League dall’introduzione del torneo nella stagione 2021/22. In questa edizione, Edin Džeko è diventato il marcatore più anziano nella storia della competizione all’età di 39 anni e 220 giorni, segnando il secondo gol nella vittoria per 3-0 sul campo dell'SK Rapid.

Jagiellonia Białystok (POL)

Piazzamento fase campionato: 17﻿
Scorsa stagione: quarti di finale (S1-3tot. contro Real Betis)
Miglior risultato in Conference League: quarti di finale (2024/25)

KuPS Kuopio (FIN)

Piazzamento fase campionato: 21﻿
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione (S0-2tot. contro Tromsø)
Miglior risultato in Conference League: spareggi di qualificazione (2021/22)

Lausanne-Sport (SUI)

Piazzamento fase campionato: 9﻿
Scorsa stagione: N/A
Miglior risultato in Conference League: esordio

Lech Poznań (POL) 

Piazzamento fase campionato: 11﻿
Scorsa stagione: N/A
Miglior risultato in Conference League: quarti di finale (2022/23)

Noah (ARM)

Piazzamento fase campionato: 19
Scorsa stagione: fase campionato (31/36)
Miglior risultato in Conference League: fase campionato (2024/25)

Omonoia (CYP)

Piazzamento fase campionato: 18
Scorsa stagione: spareggi fase a eliminazione diretta (S2-3tot. contro Pafos)
Miglior risultato in Conference League: spareggi fase a eliminazione diretta (2024/25)

Rijeka (CRO) 

Piazzamento fase campionato: 16
Scorsa stagione: spareggi di qualificazione (S1-6tot. contro Olimpija Ljubljana)
Miglior risultato in Conference League: spareggi di qualificazione (2021/22, 2023/24, 2024/25)

Samsunspor (TUR) 

Piazzamento fase campionato: 12
Scorsa stagione: N/A
Miglior risultato in Conference League: esordio

Shkëndija (MKD) 

Piazzamento fase campionato: 22
Scorsa stagione: primo turno di qualificazione (S1-4tot. contro Noah)
Miglior risultato in Conference League: terzo turno di qualificazione (2022/23)

Sigma Olomouc (CZE) 

Piazzamento fase campionato: 24
Scorsa stagione: N/A
Miglior risultato in Conference League: esordio

Zrinjski (BIH)

Piazzamento fase campionato: 23
Scorsa stagione: spareggi di qualificazione (S0-7tot. contro Vitória SC)
Miglior risultato in Conference League: Fase a gironi (2023/24)

