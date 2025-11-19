I temi della quarta giornata di Conference League

Uno Strasburgo dal forte accento inglese ospita il Crystal Palace, mentre il Rayo Vallecano e i Lincoln Red Imps hanno diritto a sognare in vista della quarta giornata di UEFA Conference League.

Gioca a Indovinane Sei!

Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione

Giovedì 27 novembre 2025

AZ Alkmaar - Shelbourne (18:45)

Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps (18:45)

Zrinjski - Häcken (18:45)

Lech Poznań - Lausanne-Sport (18:45)

Omonoia - Dynamo Kyiv (18:45)

Raków - SK Rapid (18:45)

Sigma Olomouc - Celje (18:45)

Universitatea Craiova - Mainz (18:45)

Slovan Bratislava - Rayo Vallecano (18:45)

Aberdeen - Noah

Fiorentina - AEK Athens

Breidablik - Samsunspor

Drita - Shkëndija

Rijeka - AEK Larnaca

Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio

Legia Warszawa - Sparta Praha

Strasbourg - Crystal Palace

Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk

Classifica

L'arrembante Strasburgo ospita il Palace

Dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro l'AEK Larnaca, il Palace si è riscattato vincendo 3-1 contro l'AZ Alkmaar alla terza giornata con doppietta di Ismaïla Sarr. Ora, però, ha davanti a sé una difficile trasferta a Strasburgo. Allenata dal londinese Liam Rosenior, la squadra francese ha numerosi giocatori che militavano in Premier League; non ultimo il terzino sinistro Ben Chilwell, che la scorsa stagione ha aiutato il Palace a vincere la FA Cup mentre era in prestito dal Chelsea.

Soprattutto, c'è un gruppo di giovani di talento come il ventiduenne Martial Godo, che ha segnato il secondo gol nella vittoria per 2-1 contro l'Häcken alla terza giornata e ha permesso alla squadra di mantenere l'imbattibilità. Un altro è Joaquin Panichelli, che dopo l'ottimo inizio in Ligue 1 è stato convocato per la prima volta dall'Argentina.

"Gli ho dato un grande abbraccio quando ho saputo della convocazione," ha detto Rosenior. "È il suo sogno." Se Panichelli è in forma, potrebbe essere l'incubo del Palace.

Highlights Conference League: Häcken - Strasburgo 1-2

Il Rayo si sposta a est

Il Rayo Vallecano, che ha pareggiato nel recupero alla seconda giornata e vinto in extremis alla terza, non è certamente una squadra per deboli di cuore. La formazione spagnola era arrivata ai quarti di finale di Coppa UEFA 2000/01 nella sua unica precedente avventura continentale e ora punta alla fase a eliminazione diretta, ma prima c'è la trasferta contro lo Slovan Bratislava.

Lo Slovan ha perso 3-1 contro il KuPS Kuopio nell'ultima partita, ma l'allenatore Vladimír Weiss spera che il Rayo possa tirare fuori il meglio dalla sua squadra e cita la sconfitta per 2-1 contro lo Strasburgo all'inizio della stagione. "Siamo riusciti a dare filo da torcere allo Strasburgo ma non siamo riusciti a gestire il Kuopio", ha commentato scrollando le spalle.

Nino Marcelli è stato il miglior giocatore dello Slovan contro il KuPS e il Rayo farebbe bene a tenerlo d'occhio. "È in forma e ha un buon atteggiamento," ha detto Weiss. "È il nostro miglior giocatore in termini di età, valore di mercato, velocità e situazioni uno contro uno".

Highlights Conference League: Rayo Vallecano - Lech Poznań 3-2

Red Imps a testa bassa

"Abbiamo scalato l'Olimpo del calcio; nessun altro ci era mai riuscito", ha detto il tecnico Giacomo Modica raccontando il cammino degli Hamrun Spartans verso la fase campionato.

La squadra maltese non ha ancora segnato né conquistato punti nella sua prima stagione a questo livello, mentre i suoi prossimi ospiti – i gibilterriani dei Lincoln Red Imps – hanno superato le aspettative.

Dopo una sorprendente vittoria per 2-1 contro il Lech Poznań alla seconda Giornata, i Red Imps hanno strappato il pareggio nel finale in casa contro il Rijeka grazie a Kike Gómez.

"Fin dall'inizio della stagione ci siamo sentiti bene. Stiamo trasformando un sogno in realtà," ha detto l'allenatore Juanjo Bezares. "Abbiamo quattro punti e la possibilità di andare avanti: affronteremo ogni partita pensando a questo obiettivo": una vittoria a Malta potrebbe essere un grande passo verso un altro grande primato.

Highlights Conference League: L. Red Imps - Rijeka 1-1

Guida alla Conference League 2025/26