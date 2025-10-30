Giornata 3 di UEFA Conference League: cosa guardare

Il Mainz ospita la Fiorentina nel big match della terza giornata della UEFA Conference League, mentre altre squadre sono a caccia della terza vittoria consecutiva nella fase campionato.

Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente

Giovedì 6 novembre 2025

Mainz - Fiorentina (18:45)

Sparta Praha - Raków (18:45)

AEK Athens - Shamrock Rovers (18:45)

AEK Larnaca - Aberdeen (18:45)

Shakhtar Donetsk - Breidablik (18:45)

Noah - Sigma Olomouc (18:45)

KuPS Kuopio - Slovan Bratislava (18:45)

Celje - Legia Warszawa (18:45)

Samsunspor - Hamrun Spartans (18:45)

Häcken - Strasbourg

Crystal Palace - AZ Alkmaar

Lausanne-Sport - Omonoia

Dynamo Kyiv - Zrinjski

Shkëndija - Jagiellonia Białystok

Lincoln Red Imps - Rijeka

Rayo Vallecano - Lech Poznań

Shelbourne - Drita

SK Rapid - Universitatea Craiova

Il Mainz ospita la Fiorentina

Il Mainz non ha iniziato la stagione come sperava, ma la squadra che lo scorso anno ha chiuso al sesto posto in Bundesliga ha comunque raccolto sei punti nelle prime due gare della fase campionato. "Queste serate sono magiche", ha dichiarato l’allenatore Bo Henriksen. Nelson Weiper, autore del gol decisivo contro lo Zrinjski alla seconda giornata, ha aggiunto: "Giocare le coppe europee in casa, davanti ai nostri tifosi, ci spinge a dare il massimo".

Il Mainz dovrà alzare ulteriormente il livello, visto che il Carnival Club ospiterà per la prima volta un’avversaria italiana. Anche la Fiorentina di Stefano Pioli viaggia a punteggio pieno dopo due partite e, alla seconda giornata, Edin Džeko (diventato il marcatore più anziano nella storia della Conference League, a 39 anni e 220 giorni) ha ribadito quanto il cammino europeo sia una priorità per i viola. "Questa competizione è un obiettivo importante per noi, vogliamo arrivare tra le prime otto" ha dichiarato l’attaccante bosniaco.

Le piccole sognano in grande

Otto punti sono bastati lo scorso anno per assicurarsi un posto negli spareggi per la fase ad eliminazione diretta, e mentre ci si avvicina alla terza giornata, diverse squadre inattese sono a punteggio pieno. Tra queste c’è l’AEK Larnaca, che ha vinto per 1-0 sul campo del Crystal Palace. "Abbiamo la fiducia giusta per giocarcela con chiunque", ha dichiarato Riad Bajić dopo il successo della seconda giornata. L’allenatore Imanol Idiakez guarda già avanti: "L’Aberdeen sarà un avversario difficile, ma con sei punti in tasca possiamo essere più ottimisti".

Alla loro prima avventura europea dal 1998, i turchi del Samsunspor hanno centrato due vittorie consecutive e cercheranno la terza contro gli Hamrun Spartans di Malta. Anche il Losanna-Sport, che in estate ha eliminato il Beşiktaş nei turni preliminari, ha iniziato alla grande: due successi e nessun gol subito nella fase campionato. Un’eventuale vittoria interna contro l’Omonia li avvicinerebbe ad un traguardo storico: superare la fase a gironi/campionato per la prima volta dai quarti di finale della Coppa delle Coppe 1964/65 contro il West Ham.

Kovačević continuerà a segnare?

L’unica altra squadra a punteggio pieno finora è il Celje, grazie soprattutto a Franko Kovačević, protagonista assoluto di questo avvio di stagione. I campioni di Slovenia ospiteranno il Legia Warszawa, con il croato che punterà ad arricchire un bottino già incredibile nel 2025/26. Dopo la tripletta alla prima giornata, ha realizzato una doppietta contro lo Shamrock Rovers, portandosi a cinque reti nella fase campionato e a 22 in totale in tutte le competizioni di questa stagione.

"Da giocatore, vivi per partite come queste. Quando entri in una striscia vincente, vuoi che non finisca mai", ha raccontato Kovačević al sito ufficiale del club. Ma per la squadra di Albert Riera servirà più del semplice entusiasmo: il Legia arriva infatti dal successo per 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk del 23 ottobre, deciso da due splendide reti di Rafał Augustyniak. "Abbiamo dimostrato di avere il coraggio per lottare e vincere", ha sottolineato il centrocampista polacco.

