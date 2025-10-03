Tutti i vincitori della Prestazione della Settimana della UEFA Conference League 2025/26

Prestazioni entusiasmanti e risultati sorprendenti mettono in luce i talenti e le squadre pronte a farsi strada nella UEFA Conference League.

Le migliori partite di ogni giornata vengono riconosciute con il premio della Prestazione della Settimana, promosso da Laufenn. Questo riconoscimento esalta le rimonte clamorose, le vittorie da record e i successi che lanciano un messaggio forte da parte delle squadre che osano sognare.

UEFA.com riassume tutti i vincitori della Performance of the Week.

Le Prestazioni della Settimana

Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale di Conference League nella stagione 2022/23, l’AEK Larnaca è tornato nella competizione con grande stile, travolgendo a Cipro l’AZ Alkmaar (semifinalista di quella stessa edizione) con una prestazione offensiva scintillante.

L’espulsione di Alexandre Penetra ha spianato la strada ai padroni di casa, che al 25’ hanno trovato il vantaggio con Waldo Rubio, rapido a ribadire in rete da pochi passi. Nella ripresa è arrivato il raddoppio con il colpo di testa di Riad Bajić, poi Đorđe Ivanović ha messo il sigillo del 3-0 con un tiro di precisione. A chiudere la serata perfetta ci ha pensato Marcus Rohdén con una conclusione potentissima, che ha suggellato un trionfo indimenticabile.