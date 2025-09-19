UEFA Conference League: guida alla prima giornata

Nella prima giornata di UEFA Conference League, la Fiorentina torna a disputare la competizione con la speranza di fare quel passo in avanti tanto atteso da giocatori e squadra.

Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato

Giovedì 2 ottobre 2025

Dynamo Kyiv - Crystal Palace (18:45)

Lausanne-Sport - Breidablik (18:45)

Noah - Rijeka (18:45)

Zrinjski - Lincoln Red Imps (18:45)

Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans (18:45)

Lech Poznań - SK Rapid (18:45)

KuPS Kuopio - Drita (18:45)

Omonoia - Mainz (18:45)

Rayo Vallecano - Shkëndija (18:45)

Aberdeen - Shakhtar Donetsk

Sparta Praha - Shamrock Rovers

Fiorentina - Sigma Olomouc

AEK Larnaca - AZ Alkmaar

Legia Warszawa - Samsunspor

Celje - AEK Athens

Raków - Universitatea Craiova

Shelbourne - Häcken

Slovan Bratislava - Strasbourg

Le Aquile pronte a spiccare il volo

Il Crystal Palace festeggia il successo in FA Cup Getty Images

A Lublino, in Polonia, inizierà l'avventura europea del Crystal Palace, dopo che la squadra allenata da Oliver Glasner ha battuto a sorpresa il Manchester City nella finale di FA Cup della scorsa stagione. "Raggiungere la fase campionato è un grande risultato", ha dichiarato l'allenatore austriaco, che ha guidato l'Eintracht Frankfurt al successo nella UEFA Europa League 2021/22.

La Dynamo Kyiv sarà la prima avversaria del Palace nella fase campionato. Per ottenere i primi tre punti, gli ucraini si affidano ad alcuni giovani di talento dell'accademia, come il 20enne difensore centrale Taras Mykhavko, spesso paragonato all'acquisto estivo del Paris, Illia Zabarnyi.

Fulmini e saette

Il Samsunspor si appresta ad affrontare la sua prima fase campionato Anadolu via Getty Images

L'unica precedente partecipazione a competizioni europee del Palace è stata nella Coppa Intertoto UEFA del 1998, quando fu eliminato (4-0 tra andata e ritorno) dai turchi del Samsunspor, tornato a sua volta in Europa per la prima volta dal 1998 e che inizierà la sua prima fase campionato in Polonia, in casa del Legia Warszawa.

La fase campionato avrà il simbolo di un fulmine rosso con la presenza del Samsunspor, ma un fulmine brillerà anche con la partecipazione del Rayo Vallecano, il cui soprannome è Rayito o folgore. Gli spagnoli sono alla loro seconda partecipazione a competizioni UEFA per club, dopo aver raggiunto i quarti di finale della Coppa UEFA 2000/01 nel suo unico precedente europeo. A Vallecas, un quartiere popolare di Madrid, il Rayo cercherà di mantenere l'imbattibilità casalinga in Europa (V6 P1) quando accoglierà i macedoni dello Shkëndija nella prima giornata della fase campionato.

Bentornata Fiorentina!

Edin Džeko (a destra) è passato in estate alla Fiorentina Getty Images

Anche se c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere nella Conference League, la competizione ha anche dei volti ormai noti come la Fiorentina, due volte finalista del torneo. La squadra di Stefano Pioli ha giocato 40 partite di Conference League (quattro in più di qualsiasi altra squadra) e ha segnato 92 gol nella competizione (41 in più di chiunque altro). Moise Kean, Edin Džeko, Albert Gudmundsson e il neoacquisto Roberto Piccoli sono tra i protagonisti più attesi.

Torna anche un altro protagonista indiscusso della competizione: l'attaccante dello Jagiellonia, Afimico Pululu. Capocannoniere della passata edizione di Conference League con otto gol, l'angolano è a quattro gol dal record di marcature di sempre della competizione (Arthur Cabral, Vangelis Pavlidis ed Eran Zahavi guidano questa speciale classifica con 12 gol). L'attaccante cercherà di segnare il suo primo gol dell'edizione 2025/26 quando la sua squadra ospiterà l'Hamrun Spartans, la prima squadra maltese a raggiungere il tabellone principale di una competizione UEFA.

Guarda il gran gol in acrobazia di Afimico Pululu

