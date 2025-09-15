DECATHLON alla seconda stagione da fornitore ufficiale dei palloni della UEFA Europa League e della UEFA Conference League

Dopo aver dato inizio a una collaborazione di successo nella stagione 2024/2025, UEFA e DECATHLON proseguono la loro partnership per il 2025/2026, offrendo articoli uniformi e di alta qualità in tutte le competizioni europee per club.

Questo impegno garantisce la presenza costante dei palloni Kipsta certificati FIFA Quality Pro sui campi europei, per un attento equilibrio tra eccellenza tecnica, resistenza e accessibilità. La partnership rispecchia anche l'ambizione comune di promuovere un calcio equo, accessibile ed emozionante in tutta Europa.

I palloni ufficiali Kipsta sono frutto di un rigoroso processo di sviluppo che unisce una progettazione tecnica avanzata alla convalida pratica da parte dei giocatori, per traiettorie sempre precise.

I palloni ufficiali della Conference League e dell'Europa League UEFA via Getty Images

Progettati e sviluppati presso il Kipstadium di Tourcoing (Francia), i palloni vengono sottoposti ad approfonditi test in laboratorio e sul campo da parte di team tecnici appassionati, per garantire che soddisfino gli standard del calcio d'elite, siano costruiti per durare e rimangano accessibili a tutti i giocatori.

La gamma Kipsta si impegna a offrire prodotti tecnicamente avanzati senza compromessi sul prezzo ed è progettata per durare a lungo. Con una durata garantita e prestazioni affidabili, i palloni ufficiali UEFA incarnano la filosofia di Kipsta: offrire eccellenza e resistenza a un prezzo equo ai calciatori di ogni livello, compresi i professionisti.

Disponibili per la stagione 2025/26

I palloni Kipsta per la stagione 2025/2026 sono ora disponibili nei negozi DECATHLON di tutto il mondo e online, consentendo ai tifosi e ai giocatori di utilizzare lo stesso pallone utilizzato nelle competizioni UEFA.

Questa partnership riflette l'ambizione comune di UEFA e DECATHLON di promuovere un prodotto accessibile senza compromettere le qualità tecniche e la resistenza. Ogni pallone garantisce innovazione, precisione e impegno verso i più elevati standard professionali, al servizio di un'esperienza calcistica inclusiva ed entusiasmante per tutti.