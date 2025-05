Real Betis-Chelsea 1-4: rimonta travolgente dei Blues

Il Chelsea passa in svantaggio ma segna quattro gol nel secondo tempo e si aggiudica la finale di UEFA Conference League 2025 a Breslavia. I Blues, grazie al successo sul Real Betis, diventano così la prima squadra ad aver vinto tutte le cinque competizioni UEFA per club.

Momenti chiave 9' Ezzalzouli porta in vantaggio il Betis

13' Bella parata in tuffo di Jørgensen su conclusione di a Bartra

21' Badiashile ferma un tiro di Cardoso diretto in porta

56' James conclude su un difensore mentre il Betis vacilla

65' Palmer serve Enzo Fernández per il gol del pareggio di testa

71' Jackson raddoppia di testa su un altro assist di Palmer

83' Sancho firma il terzo gol del Chelsea

90+1' Moises Caicedo realizza il poker per i londinesi

La partita in breve: Chelsea schiacciante nella ripresa

Abdessamad Ezzalzouli segna il gol del vantaggio del Betis Getty Images

Con gran dinamismo fin dai primi minuti, il Betis cerca di sorprendere la difesa alta del Chelsea in ripartenza e viene premiato. Al 9', Isco serve in area Abdessamad Ezzalzouli, che controlla e trafigge Filip Jørgensen con un rasoterra. Per l'attaccante marocchino, con un passato nel Barcelona e nell'Osasuna, è il sesto gol nella competizione.

Qualche minuto dopo, Marc Bartra prova a sorprendere il portiere avversario, che però interviene in acrobazia, mentre Benoît Badiashile effettua un intervento decisivo su un tiro di Johnny Cardoso dopo un'azione caparbia di Ezzalzouli.

Le statistiche sul possesso palla all'intervallo dicono 65% a favore del Chelsea, che però crea poche occasioni concrete. I Blues mandano in campo Reece James durante la pausa, mentre un claudicante Ezzalzouli viene sostituito al 53'. All'improvviso è il Betis a dover inseguire, dimostrando le fragilità difensive che gli avevano impedito di chiudere le 11 partite precedenti con la porta inviolata.

Enzo Fernández dopo il gol del pareggio del Chelsea Chelsea FC via Getty Images

Dopo una mancata respinta del Betis su calcio d'angolo, James spara dritto su Natan, poi la squadra di Manuel Pellegrini non ha più tregua. Su uno splendido passaggio di Cole Palmer a scavalcare la difesa, Enzo Fernández si inserisce in area e firma il gol del pareggio al 65'. Cinque minuti più tardi, Palmer serve un altro assist stupendo, superando un difensore in velocità e mandando Nicolas Jackson in gol di testa sul primo palo.

I tifosi del Betis fanno del loro meglio per risollevare la squadra, ma ormai non si torna più indietro. Su servizio di Kiernan Dewsbury-Hall, il subentrato Jadon Sancho insacca a giro da posizione angolata.



In pieno recupero i Blues trovano addirittura il poker. Caicedo spinge la transizione del Chelsea e premia la corsa in campo aperto sulla sinistra di Fernández: il capitano dei Blues chiude il triangolo servendo al limite il centrocampista ecuadoriano, che batte Adrián sul primo palo con un destro preciso e potente. Finisce 4-1 per il Chelsea, la squadra di Maresca conquista la UEFA Conference League dopo aver festeggiato la qualificazione in UEFA Champions League.

Nicolas Jackson dopo il gol del vantaggio del Chelsea Getty Images

Real Betis-Chelsea 1-4: la partita minuto per minuto e le reazioni

Laufenn Player of the Match: Cole Palmer (Chelsea)

Cole Palmer del Chelsea con il trofeo del Player of the Match UEFA via Getty Images

Statistiche chiave

Il Chelsea diventa la prima squadra ad aver vinto tutte le cinque competizioni UEFA per club: il primo successo in Conference League segue due trionfi in UEFA Champions League e altrettanti in UEFA Europa League, nella Supercoppa UEFA e nella "vecchia" Coppa delle Coppe.

Il successo del Chelsea mette fine a una serie di nove vittorie consecutive delle squadre spagnole nelle finali delle competizioni UEFA per club contro avversarie inglesi. Dall'inizio della stagione 2001/02, le formazioni spagnole avevano vinto tutte le 23 finali a cui avevano partecipato tra Champions League, Europa League e Conference League. Fino a questa sera.

Il recente bilancio dei Blues nelle finali è ragguardevole: nelle sette precedenti finali in Champions League, Europa League e Coppa delle Coppe, l'unica volta in cui non avevano conquistato il trofeo fu nella stagione 2007/08, quando persero ai rigori contro il Manchester United.

Il Chelsea è la seconda squadra inglese a vincere la competizione dopo il West Ham nel 2022/23. Pablo Fornals del Betis era in forza al West Ham in occasione del trionfo di Praga.

Il Real Betis giocava la sua prima finale UEFA.

Il Chelsea ha vinto 11 delle 12 partite in UEFA Conference League in stagione (fase campionato in poi), perdendo solo in casa 2-1 contro il Legia nel ritorno dei quarti di finale.

Il totale del Chelsea di 42 reti in UEFA Conference League questa stagione (dalla fase in campionato in poi) è un record nella competizione: battuto il primato stabilito dalla Fiorentina [37] nella stagione 2022/23.

Formazioni

Il Chelsea prima del calcio d'inizio a Breslavia Getty Images

Real Betis: Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez (Perraud 46'); Fornals (Altimira 85'), Isco, Cardoso (Lo Celso 85'); Antony, Bakambu (Aitor Ruibal 72'), Ezzalzouli (Jesús Rodríguez 53')

Chelsea: Jørgensen; Gusto (James 46'), Chalobah, Badiashile (Colwill 61'), Cucurella; Caicedo, Fernández; Madueke, Palmer (Guiu 87'), Pedro Neto (Sancho 61'); Jackson (Dewsbury-Hall 80')